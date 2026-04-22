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Blog/Valor para clientes e parceiros

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Explore industry-specific solutions, trends, and innovations with Snowflake. Learn how we empower businesses across various sectors with data-driven strategies.
APR 22, 2026Valor para clientes e parceiros

Migrações para a nuvem com mais confiança

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Amy Kodl
FEB 24, 2026Valor para clientes e parceiros

Snowflake, startup em destaque: Alquant

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DEC 10, 2025Data Lake

Desbloqueie o open lakehouse com Microsoft OneLake e Snowflake

James Rowland-Jones +1
DEC 03, 2025Valor para clientes e parceiros

Snowflake e AWS: agilizando a adoção de dados corporativos e da IA

Gerry Fierling
NOV 12, 2025Histórias de clientes

Secrets of Migration Success: Customer Stories and Outcomes

NOV 04, 2025Valor para clientes e parceiros

Parceria Snowflake e SAP: tudo pronto para aproveitar, ao máximo, todo o potencial dos dados e da IA para empresas

Saptarshi (Sap) Mukherjee
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JUL 15, 2025IA ML

Servidores MCP no Snowflake unificam e ampliam os agentes de dados

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Arun Agarwal +3
JUN 04, 2025Perspectivas de parceiros

Reconhecendo a inovação voltada para o cliente no Snowflake Summit: anúncio dos vencedores do Partner Award 2025

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JUN 01, 2025Valor para clientes e parceiros

Celebrando a inovação e a excelência: vencedores do Snowflake Data Drivers Award 2025

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