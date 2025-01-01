S&P Global Market Intelligence는 위험 및 분석 보고서를 작성하기 위해 고급 ML 모델을 사용하여 수백만 개의 기업 웹 사이트에서 테라바이트 규모의 데이터를 수집합니다. 초기에는 원시 웹 크롤러 데이터를 오브젝트 스토리지에 저장하고 데이터 정리 및 모델 호스팅에는 여러 데이터 사이언스 기술을 사용했습니다. 그러나 얼마 지나지 않아, 데이터 이동, 런타임 성능, 인프라 비용, 복잡성 등에 대한 우려 때문에 이 접근 방식을 포기하기에 이르렀습니다.

S&P Global Enterprise Data Organization의 데이터 사이언스 부문 AI 엔지니어링 및 아키텍처 책임자인 Ganesh Nagarathnam은 “주력 기술은 정말 뛰어난 성능을 발휘해야 한다”면서 이렇게 설명합니다. “데이터를 한 곳으로 이동시켜 컴퓨팅하고 결과는 별도의 공간에 저장하는 방식을 원하는 것이 아닙니다. 즉, 단일 통합 엔진이 필요합니다. 데이터 수집, 데이터 마이닝, 데이터 선별이 모두 단일 생태계에서 이루어지도록요.”

S&P Global Market Intelligence 팀은 확장성을 위해 Snowflake를 선택했습니다. S&P Global Market Intelligence의 리스크 솔루션 부문 신제품 개발 책임자인 Moody Hadi는 “수집되는 정보의 규모가 워낙 방대해 며칠이 아니라 몇 시간 만에 마이닝을 완료할 수 있도록 데이터와 컴퓨팅을 통합하고 싶었다”면서 이렇게 설명합니다. “빅 데이터를 대량으로 처리하고 기업들이 일반적으로 자사의 공개 정보를 업데이트하는 방식과 동기화된 인사이트를 생성할 수 있는 확장성 때문에 Snowflake와 Snowpark를 선택했습니다.”

S&P Global Market Intelligence는 Snowflake를 통해 완전 관리형 서비스를 활용할 수 있게 되어 수동 구성이나 가동 중단 없이 리소스를 효율적으로 확장할 수 있었고, 데이터 처리 성능과 가용성도 향상되었습니다. “Snowflake는 코드를 변경하지 않고도 손쉽게 확장하거나 축소할 수 있는 통합 플랫폼을 제공하여 AI 관련 프로젝트에 필요한 속도를 유지하면서 컴퓨팅 비용을 예산 내에서 관리할 수 있도록 해주었다”고 Hadi는 말합니다.

S&P Global Market Intelligence는 이제 정형 및 비정형 웹 크롤링 데이터를 모두 Snowflake에 로드하고 Snowpark를 기반으로 구축된 비즈니스 속성 및 퍼모그래픽 마이닝 모델을 적용합니다. 그러면 이 AI 맞춤형 모델이 비즈니스 데이터를 선별하여 최종적으로 S&P Global Market Intelligence의 RiskGauge™ 보고서 내 신용 모델에 데이터를 제공합니다.