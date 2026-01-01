私たちは、地球を視覚的に表示したものをよく目にしています。年齢によっては、教室の壁に貼られていた地図のポスターを覚えている方もいるでしょう。社会の先生の机には地球儀があったかもしれません。あるいは車の中に地図帳を置いていた人もいるでしょう。しかし、今ではほとんどの人がスマートフォンで今いる場所やこれから行く場所を見る機会が多いと思います。

ここでは、先生の机にあった地球儀を思い出してみましょう。子どもの頃（または大人でも）、地球儀を回して、回転する球体の滑らかな表面に指をすべらせた経験があると思います。地球儀上で自分のいる場所を探したり、行ってみたい国や大陸への行き方を考えたり、今いる場所から別の場所までの道筋を指で辿ってみたりしませんでしたか。おそらく、それは最短のルートではなかった可能性があります。