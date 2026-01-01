左側は「普通」に見え、右側は歪んで見えるかもしれません。まるで誰かが左側の地図の画像を取得し、高さを変えずに水平方向の幅を伸ばしたようです。しかし、もう少し詳しく見てみてください。左の地図で、アラスカが北に曲がっている様子と、北極海に向かうカナダの島々が北にまっすぐ伸びている様子にお気づきでしょうか？そして右の地図で、どのようにアラスカの真西とカナダの島々がより東に広がっていくのでしょうか？一方の地図は他方の地図を歪めたものではなく、それぞれが別の数学的射影を用いて地球を2次元の平面に変形させたものです。

効果測定と関係性も、それぞれのマップで異なります。東西方向の測定値は、確かに右側の地図ではより長くなっており、アラスカの島々が、左の地図では、より北カナダと整列している一方で、南カナダの同じ経度上で、おおよそどのように位置するかに気がつきますか？これら2つの地図について、同じ地理空間分析を行っても、異なる点が多いでしょう。しかし、一方の方が正しいというわけではありません。使用するマップは ユースケースによって決まります

信じられないことに、世の中にはさまざまな「地図」があり、それらは空間参照システムと呼ばれるものによってカタログ化されています。地球のそれぞれの投影には、空間参照識別子（SRID）と呼ばれる識別子が与えられている。SRIDには、多くの場合、次のような固有の特性があります。

標準の経度や緯度とは異なる座標系

球体地球上の点を座標系にバインドするデータム

すべての座標を球から平面に変換する射影

その座標系の単位。メートル以外の値を指定できます。

上のマップをもう2つ追加すると、以下のさまざまなSRIDのビジュアルアプリケーションが表示されます（リンクをクリックすると、各SRIDの詳細が表示されます）。