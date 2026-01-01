Le guide avancé pour obtenir des informations géospatiales dans Snowflake

Au cours des trois derniers articles centrés sur les données géospatiales, nous avons abordé les fondamentaux des données géospatiales, leur fonctionnement dans le monde des données et leur fonctionnement spécifique dans Snowflake grâce à notre prise en charge native de GEOGRAPHY, GEOMETRY et H3. Ces articles sont parfaits pour plonger vos orteils, sentir l'eau et peut-être même patauger dans l'extrémité peu profonde de la piscine. Mais vous pouvez faire tellement plus avec les données géospatiales de votre compte Snowflake ! Mais nous comprenons : il peut être difficile de passer de « Je comprends maintenant les concepts » à « Comment puis-je aborder mes premiers cas d’usage ? ».

Le monde du traitement des données géospatiales est vaste et complexe, et nous sommes là pour le simplifier pour vous. C’est pourquoi nous avons créé un guide Snowflake quickstart qui vous présente divers exemples de capacités géospatiales dans des contextes réels. Bien que ces exemples utilisent des données représentatives de la Marketplace Snowflake ou des données que nous avons mises gratuitement à votre disposition sur Amazon S3, ils peuvent être appliqués à votre compte Snowflake, vos données et vos cas d'usage afin de fournir des informations précieuses à votre communauté d'utilisateurs. Cet article de blog explique comment procéder, mais reportez-vous au quickstart lui-même si vous voulez voir le code même.

Transformer des données de localisation en types de données géospatiales

Mais commençons par un bref résumé : les données de localisation sont partout. Tout comme votre compte Snowflake contient presque certainement des données basées sur le temps, votre compte Snowflake contient presque certainement également des données basées sur la localisation, car la plupart des données transactionnelles contiennent des éléments sur qui, quoi, quand et où.

Dans leur forme la plus simple, les données de localisation sont généralement connues sous la forme d’une variété de champs textuels et numériques qui comprennent ce que nous appelons des « adresses » et incluent des éléments tels que les rues, les villes, les États, les comtés, les codes postaux et les pays. Les humains peuvent lire et comprendre ces chaînes assez facilement, mais dans leur forme textuelle, ce sont en grande partie des valeurs informatives que nous cherchons quand nous avons besoin de les connaître et rien de plus. Parfois, ces champs de texte peuvent aussi être accompagnés de champs de latitude et de longitude. Ces champs sont excellents parce que maintenant nous pouvons faire plus avec les données de localisation — nous pouvons les placer sur la Terre comme un point. Ceci est utile car nous pouvons intégrer tous ces points dans la capacité de mappage d’un outil de BI pour montrer à quel pays ou territoire le point appartient, ou nous pouvons intégrer ces points dans une grille spatiale telle que H3. Alors que divers partenaires BI Snowflake prennent en charge l’utilisation des données de latitude et de longitude, Snowflake a intégré une prise en charge pour transformer vos données de longitude et de latitude en une grille spatiale H3 pour un calcul et une visualisation rapides (comme nous le verrons plus loin).

Mais nous pouvons aller encore plus loin et transformer ces données de latitude et de longitude en un type de données GEOGRAPHY ou GEOMETRY. Nous pouvons utiliser le premier lorsque nous avons besoin d’une représentation ellipsoïdale de la Terre, et le second lorsque nous avons besoin d’une représentation plane d’un emplacement plus localisé. Et nous pouvons construire ces types de données avec une variété de fonctions.

Cela peut sembler peu de chose, mais avec ces deux types de données, nous pouvons commencer à construire une série de points dans une ligne, connecter plusieurs lignes dans un polygone et représenter des emplacements complexes comme une série de lignes et de polygones. Nous pouvons effectuer des calculs complexes et des associations de relations entre ces objets et commencer à exploiter des informations dont nous ne savions pas qu’elles étaient à notre disposition avec un simple champ « adresse ». Vous pouvez vous demander : « Mais si tout ce que j’ai c’est le champ d’adresse textuel ? ». Ah, bienvenue, honorable voyageur, à notre première aventure : le géocodage. « Geo-quoi ? »

Géocodage et géocodage inversé

Le géocodage est le fait de prendre vos données d’adresse textuelles et de les transformer en un type géospatial pour débloquer d’autres cas d’usage que vous n’auriez pas pu livrer autrement. Et bien sûr, il est également possible d’aller dans l’autre sens : transformer votre type de données géospatiales moins lisibles en un ensemble de champs de localisation plus lisibles par l’homme. Ces deux transformations peuvent être effectuées avec des partenaires Snowflake spécialisés tels que Mapbox et TravelTime, qui sont tous deux des Snowflake Native Apps disponibles via la Marketplace Snowflake. Nous recommandons ces fournisseurs pour le géocodage et le géocodage inversé les plus précis. Mais parfois, il faut trouver un équilibre entre précision et coût ou démontrer le retour sur investissement avant de pouvoir dépenser de l’argent. Parlons donc de la façon dont vous pouvez vous lancer dans le géocodage et la géocodage inversé directement dans Snowflake.

Dans ce cas d’usage, nous utiliserons deux jeux de données de la Marketplace Snowflake : Worldwide Address Data, une collecte de données d’adresses mondiales gratuite et ouverte, et un tutoriel de notre partenaire CARTO, qui dispose d’une table restaurant avec une seule colonne street_address. Si vous deviez suivre cet exemple pour vos données, vous remplaceriez la table restaurant du tutoriel par votre table. Vous allez préparer les données sur ces deux tables, que vous pouvez voir dans le quickstart.

Le géocodage Snowflake comporte trois étapes :

1. Utilisez un LLM pour transformer une chaîne d'adresse complète en table JSON avec ses parties comme attributs. Vous utiliserez la fonction SNOWFLAKE.CORTEX.COMPLETE à cette étape, qui utilise un modèle Mixtral-8x7B hébergé par Snowflake pour effectuer la conversion en utilisant un ensemble détaillé d’instructions que vous fournissez dans le cadre de l’appel de fonction. Consultez les notes du quickstart pour choisir la taille d'entrepôt appropriée pour exécuter cela à grande échelle.

2. Créez une colonne géospatiale simple sur la latitude et la longitude dans Worldwide Address Data.

ST_POINT est utilisé pour créer la colonne géospatiale à partir de la latitude et de la longitude.

Les données inutiles sont supprimées de la table des données d’adresses mondiales sur la base de valeurs de latitude et de longitude non valides.

3. Utilisez JAROWINKLER_SIMILARITY pour faire correspondre les adresses. Vous allez joindre les deux tables sur quelques colonnes, en enveloppant la colonne des noms de rue dans une fonction JAROWINKLER_SIMILARITY, car il n’est pas rare que les noms de rue aient des différences subtiles entre les sources, d’où le « 95 » comme seuil de similarité dans l’appel de fonction.

Il est important de noter ici que cette méthode n’est pas d’une précision irréprochable. Le quickstart montre plus en détail le niveau de précision atteint et certaines des raisons pour lesquelles cette méthode est imparfaite, mais il est important de noter la différence de coût entre cette méthode et un service de géocodage dédié. Cette méthode est un excellent moyen de réaliser des exigences plus simples ou de prototyper la justification de services de géocodage plus dédiés avec des exigences plus compliquées.

Pour effectuer un géocodage inversé, ou produire une adresse à partir d’un type de données géospatiales, nous allons créer une procédure stockée qui fait trois choses : créer une table de résultats, sélectionner les lignes qui n’ont pas été traitées et trouver la correspondance d’adresse la plus proche à l’aide d’une boucle avec une recherche de rayon croissant jusqu’à ce qu’un résultat soit trouvé. Vous pouvez appeler cette procédure comme toutes les procédures dans Snowflake, en analysant les arguments appropriés définis en haut du code de procédure, que vous pouvez voir dans le quickstart.

Géocoder vos données d’adresse libère plus de potentiel pour utiliser ces données d’adresses de manière plus instructive. Cherchons une façon d’utiliser ces données géocodées.

Prévisions à l’aide de données géospatiales

La prévision est une activité courante avec les données temporelles, car il existe des modèles de ML solides conçus pour saisir des données historiques et prédire une fenêtre de données futures en fonction des tendances historiques. Snowflake inclut un modèle de prévision de ML intégré appelé SNOWFLAKE.ML.FORECAST que vous pouvez facilement utiliser pour cette activité. Alors que vous pouvez effectuer des prévisions temporelles pour n’importe quelles données temporelles, l’enrichissement de ces prévisions avec des données de localisation fournit une autre dimension de valeur dans le processus de prévision.

Deux jeux de données sont utilisés dans le quickstart : des données sur les courses de taxi à New York fournies par CARTO et des événements fournis par PredictHQ. Vous pouvez considérer les deux jeux de données comme ceci : les données sur les courses de taxi sont comme toutes les données basées sur des séries temporelles que vous avez sur quelque chose qui se passe à une certaine heure et à un certain endroit. Vous avez probablement ce genre de données dans votre entreprise. Les données d’événement ajoutent plus de contexte à un élément temporel de vos données. Dans cet exemple, les données de l’événement peuvent orienter toute augmentation ou diminution prévue des courses de taxi à New York. Parmi les autres types de données contextuelles, vous pouvez avoir des périodes ouvertes ou fermées, des périodes promotionnelles récurrentes, des événements publics et plus encore. Quelles qu’elles soient, les données contextuelles peuvent aider à fournir une plus grande précision aux prévisions en améliorant n’importe quel jour/heure avec une attente croissante ou décroissante.

L’activité de prévision comporte quatre étapes :

1. Utilisez une grille spatiale pour calculer une série temporelle de prises de taxi pour chaque cellule de la grille.

Vous utiliserez la grille spatiale H3 pour diviser New York en cellules en fonction du lieu de prise en charge.

Vous pouvez repérer une prise en charge dans une cellule en prenant la latitude et la longitude et en le convertissant en cellule H3.

Vous pouvez ensuite agréger le nombre de prises en charge dans chaque cellule New York par heures de la journée en utilisant les fonctions TIME_SLICE et H3_POINT_TO_CELL_STRING de Snowflake.

Enfin, vous devrez “combler” les lacunes horaires dans un emplacement avec 0 (zéro) enregistrement de prise en charge. Ceci est nécessaire pour les prévisions temporelles.

2. Enrichissez les données temporelles horaires avec des données d’événements.

Cela ajoute des colonnes « feature » aux données ci-dessus en signalant chaque ligne comme un jour de vacances scolaires, un jour férié ou un événement sportif en fonction de l’intégration de nos données d’événement.

Notez que vous pouvez ajouter toutes les « features » pertinentes pour vos données d’événement. Les vacances scolaires, les jours fériés et les événements sportifs ne sont que des exemples réalistes pour ce scénario.

3. Créez un modèle, un jeu de données d’entraînement et un jeu de données de prédiction.

Le modèle SNOWFLAKE.ML.FORECAST nécessite une étape d’entraînement avant d’émettre des prédictions. Vos données de l’étape 2 doivent donc être divisées en deux tables par période : une pour l’entraînement et une pour les prédictions.

À partir de là, vous allez créer un modèle, dont l’une des entrées est la table de données d’entraînement que vous avez établie ci-dessus. Vous identifierez également les colonnes clés, comme la colonne temporelle, les indicateurs à prévoir et, dans ce cas, les données d’emplacement pour les prévisions.

4. Exécutez le modèle et visualisez la précision des prédictions.

Une fois le modèle entraîné, il peut être appelé, pointant vers un autre jeu de données à utiliser pour la prédiction.

La prédiction peut être extraite vers une table, puis comparée aux données réelles pour évaluer la précision. Il existe plusieurs façons de le faire, mais le quickstart suggère d’utiliser une SMAPE (symmetric mean absolute percentage error).

Le graphique ci-dessous montre à quoi peut ressembler le résultat de cette comparaison pour une cellule H3, le modèle de prévision ayant un taux de précision assez élevé :