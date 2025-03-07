約70%の組織が大規模言語モデル（LLM）のユースケースをアクティブに探索している、もしくは実装しているフェーズにいます。しかし、生成AIの実験段階から実稼働に至る割合は3割未満です。共通しているハードルは、AIアプリケーションの効果的な実行に不可欠なデータにアクセスして活用する能力が欠如しているという問題です。

Snowflakeのバーチャルイベント「Accelerate 2025」では、AIがもたらすさまざまな課題と機会について詳しく説明しています。この業界ごとに特化したバーチャルイベントは、データとAIの導入の障害を克服して確実にAIを拡大し、優れたビジネス成果を達成する方法を学びたいと考えているプロフェッショナルやリーダーに最適です。

このイベントのセッションでは、最新の業界トレンド、革新的なユースケース、ROIを重視した優れたエンタープライズデータとAI戦略を生み出すための戦略に焦点を当てています。Snowflakeのエキスパート、お客様、パートナーが、AI戦略を最適化するための戦略的インサイトと実用的なヒント、主要なユースケース、ベストプラクティスに関するデモを行います。

最初にご紹介するのは、Amazon Web Services（AWS）とのコラボレーションによる、金融サービス企業と製造企業向けのAccelerateイベントです。