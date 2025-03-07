約70%の組織が大規模言語モデル（LLM）のユースケースをアクティブに探索している、もしくは実装しているフェーズにいます。しかし、生成AIの実験段階から実稼働に至る割合は3割未満です。共通しているハードルは、AIアプリケーションの効果的な実行に不可欠なデータにアクセスして活用する能力が欠如しているという問題です。
Snowflakeのバーチャルイベント「Accelerate 2025」では、AIがもたらすさまざまな課題と機会について詳しく説明しています。この業界ごとに特化したバーチャルイベントは、データとAIの導入の障害を克服して確実にAIを拡大し、優れたビジネス成果を達成する方法を学びたいと考えているプロフェッショナルやリーダーに最適です。
このイベントのセッションでは、最新の業界トレンド、革新的なユースケース、ROIを重視した優れたエンタープライズデータとAI戦略を生み出すための戦略に焦点を当てています。Snowflakeのエキスパート、お客様、パートナーが、AI戦略を最適化するための戦略的インサイトと実用的なヒント、主要なユースケース、ベストプラクティスに関するデモを行います。
最初にご紹介するのは、Amazon Web Services（AWS）とのコラボレーションによる、金融サービス企業と製造企業向けのAccelerateイベントです。
Accelerate Financial Servicesに参加すべき理由
Accelerate Financial Servicesは、3月6日（木）の午前11時（太平洋標準時）にキックオフします。このバーチャルイベントでは、業界をリードする金融サービス組織が、SnowflakeのAIデータクラウドを利用してどのようにビジネスやテクノロジーの成果を加速させているかをご紹介します。
Accelerate Financial Servicesは、「How to Architect for Data and AI ROI（データとAIのROIの構築方法）」をテーマに、データの取り込み、最新のデータパイプラインの構築、セルフサービスのデータインサイトの実現、AIの成功のための発見と構築まで、エンドツーエンドのデータライフサイクルを通じて参加者を案内します。
「今年に入り、AIに対するアプローチはより慎重になっています。お客様は自社のデータ基盤が整っているかどうかを検証しています。そして、そうしたソリューションのビジネス価値とROIはどうなっているのかという疑問や、生成AIの活用に対する当初の興奮のなかで、本当にカスタマージャーニーの改善が促進され、期待どおりの収益を生み出されているのかという疑問を問いかけています」 — Lorraine Knerr氏、AWS Generative AI and Data Solutions, Architecture and Strategy担当Global Head
参加者は、業界のエグゼクティブから直接話を聞くことができ、お客様のサクセスストーリーからベストプラクティスを学ぶことができます。また、データとAIの両方のユースケースの製品デモをライブ視聴できます。
以下に、アジェンダのハイライトをご紹介します。
業界リーダーによる知見：Capital One、Northwestern Mutual、AWSの専門家が、金融サービス業界のエグゼクティブに向けて、長期的なビジネス目標に沿ったエンタープライズデータとAIの戦略を設計する際に考慮すべき逆風と機会について語ります。
データパイプラインのモダナイゼーションのためのベストプラクティス：DTCC（Depository Trust & Clearing Corporation）やCloverなどの組織が、Snowflakeを活用したデータスタックのモダナイゼーションのプロセスについて説明します。取引の分析や取引報告書の作成など、有効なユースケースを紹介します。また、Snowflakeに移行した結果として得られた、プラットフォームコストの削減、複雑さやサービス停止の軽減などの主要な成果についてもご紹介します。
最先端のデータとAIのユースケース：2025年はデータとAIが融合する年です。組織がどのようにして、AIユースケースを強化できる適切なタイプのデータにアクセスし、データユースケースの改善や効率化のためにAIを活用しているかについて解説します。また、非構造化データに関連する非常に手作業と時間のかかるワークフローを効率化する、請求処理の自動化のAIデモも行います。
AIデータクラウドを活用するためのベストプラクティス： Snowflakeの金融業界担当のエキスパートによる、製品デモをご覧いただけます。Snowflakeのお客様がどのようにデータファウンデーションを簡素化し、ROIを念頭に置いてAI戦略を再定義し、データとAIの効果的な社内ユースケースと商用ユースケースを創出しているかについて知識を得られます。
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Accelerate Manufacturingに参加すべき理由
Accelerate Manufacturingは、3月27日（木）の午前11時（太平洋標準時）に開始します。このバーチャルイベントでは、業界をリードする製造組織が、SnowflakeのAIデータクラウドを利用してどのように業務効率、サプライチェーンレジリエンス、製品イノベーションを推進しているかをご紹介します。
参加者は、実際のユースケースを学び、お客様のサクセスストーリーを聞くとともに、製造企業がよりスマートで迅速かつセキュアな拡大を実現するために役立つ、最新のAI/MLイノベーションを発見できます。
以下に、アジェンダのハイライトをご紹介します。
業界リーダーのインサイト：Snowflake、AWS、Deloitteの業界リーダーが、製造業の未来を形成する課題と機会について語ります。業界の変化をナビゲートするためのエキスパートの戦略を紹介するとともに、製造企業がインサイトを獲得し、効率を高め、デジタルトランスフォーメーションを拡大するためにSnowflakeのAIデータクラウドがどのように役立つかについて説明します。
AIによる品質と効率の向上：製造企業がどのようにAIを活用して、生産プロセスの最適化、品質管理の改善、業務の合理化を実現しているかについて解説します。HighByteのエキスパートが直接、ベストプラクティスについて話します。さらに、Snowflakeによって実現したAIドリブンのソリューションが、どのように製造現場のパフォーマンスを変革し、測定可能なビジネス成果を実現しているかについても語ります。
レジリエントで効率的なサプライチェーン：製造企業がどのようにSnowflakeとのパートナーシップによって、Snowflake上に構築されたBlue Yonderのソリューションを活用したデータ共有の最適化、サプライチェーンの可視性の強化、意思決定の改善を実現しているかを説明します。共同のお客様であるGXO Logisticsが、どのようにしてレジリエンスと効率性に優れたサプライチェーンの構築に成功し、顕著なビジネス成果を得ているかについて話します。
データの価値：さまざまな製造企業が、SnowflakeやMendixとのパートナーシップを通じて、どのようにサプライチェーンの可視性の改善、データアクセスの民主化、アプリケーション開発の合理化を実現しているかについて知識を得られます。AI駆動のツールを使用してデジタルトランスフォーメーションを拡大し、チーム間のコラボレーションを促進するための実証された手法について詳しく知ることができます。
Amazon Web ServicesとSnowflakeのパートナーシップについて
AWSとSnowflakeは、統合されたデータとAIの戦略を実現して、組織の大規模なデータ取り込み、変換、共有のサポートと、アナリティクス、データエンジニアリング、AI、アプリ開発における重要なワークロードの強化を提供します。フルマネージドのインフラストラクチャにより、企業は統合されたAIサービスやリアルタイムのコラボレーション機能を活用しながら、シンプルさ、スケーラビリティ、ガバナンスを得られます。SnowflakeとAWSを利用することで、組織はより多くのデータを活用できるようになり、AIドリブンなインサイトに迅速に到達できるようになります。
SnowflakeとAWSの連携について詳しくは、こちらをご覧ください。
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