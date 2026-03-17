Dai millisecondi alle medaglie con la data collaboration. Team USA a Milano Cortina 2026

I Giochi Olimpici invernali 2026 si sono ormai conclusi. Il boato della folla si è dissolto nel silenzio delle Alpi italiane. Ma il ghiaccio non resterà fermo a lungo. Mentre gli insight generati e i trionfi raggiunti ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 continuano a riecheggiare nel mondo, il 6 marzo è la volta dei Giochi Paralimpici Invernali.

Ripensando alle ultime settimane, mi colpisce quanto siano sottili i margini. Nelle competizioni olimpiche, un decimo di secondo è un’eternità. Un angolo leggermente più preciso in curva o un singolo grado di rotazione in aria possono fare la differenza tra il podio e il gruppo.

In qualità di Official Data Collaboration Provider del Team USA e Official Data Cloud Provider per USA Bobsled/Skeleton, Snowflake è stato un motore dietro le quinte, alimentando l’intelligence che può limare millisecondi e rafforzare il vantaggio competitivo della squadra. Guardando i migliori atleti del mondo scivolare sul ghiaccio e sfrecciare lungo le piste, non potrei essere più stupito dalla magia che nasce dall’unione tra talento umano, determinazione e dati.

Abbiamo visto con i nostri occhi che quando si supportano i migliori atleti del mondo con insight basati sui dati migliori, si scrive la storia.

La necessaria velocità: precisione nel bob e nello skeleton a 145 KM/H

Per me, seguire le gare del Team USA Bobsled/Skeleton è stato uno dei momenti più emozionanti delle Olimpiadi invernali. Run dopo run, gli atleti del bob sfrecciavano lungo la pista in un proiettile da 181 kg a 150 chilometri all’ora. Gli atleti dello skeleton utilizzavano il proprio corpo come aerodinamica della slitta, toccando leggermente una punta del piede per sterzare.

In questo ambiente intenso e implacabile, gli atleti non possono guardare una dashboard o fermarsi per analizzare i dati. È qui che Snowflake Intelligence ha dato il meglio, fornendo ad allenatori e atleti di USA Bobsled/Skeleton potenti strumenti di collaborazione sui dati e insight immediatamente disponibili. Utilizzando Snowflake Intelligence, potevano interrogare i dati in linguaggio naturale, ponendo domande come: “In che modo il calo di temperatura alla Curva 4 ha influenzato la velocità rispetto alla manche di ieri?”, e ricevere risposte rapide e utilizzabili.

Questa intelligence ha aiutato le squadre di bob e skeleton a ottimizzare prestazioni e allenamenti mentre questi atleti d’élite conquistavano risultati straordinari: dalle tre mamme entrate nella storia con le loro medaglie fino alla coppia femminile di bob che ha conquistato un ambito posto sul podio.

Eleganza e determinazione: un nuovo capitolo per il pattinaggio di figura USA

Se il bob consiste nello sfrecciare lungo la pista, il nostro nuovo partner riguarda il dominio della lama.

Sono entusiasta di condividere la nuova collaborazione di Snowflake con U.S. Figure Skating. Proprio come il bob, il pattinaggio di figura è, nella sua essenza, una disciplina basata sui dati. Richiede la gestione dei dati di biomeccanica, l’analisi delle tendenze di punteggio e il coinvolgimento di un’enorme fan base globale. Ma mentre uno sport parla il linguaggio della velocità e della resistenza aerodinamica, l’altro parla quello della rotazione e della fluidità.

Attraverso questa partnership, U.S. Figure Skating utilizzerà Snowflake Intelligence per riunire dati provenienti da tutto l’ecosistema del pattinaggio di figura, dalle analisi delle prestazioni degli atleti ai punteggi delle competizioni, fino ai dati operativi e al coinvolgimento dei fan. Dirigenti e allenatori possono ora utilizzare il nostro agente di enterprise intelligence per individuare trend e supportare l’innovazione futura semplicemente ponendo domande in linguaggio naturale. Queste informazioni diventano particolarmente preziose mentre il sistema di giudizio del pattinaggio di figura continua a evolvere con l’AI.

Abbiamo visto il potenziale di questa partnership prendere vita sul ghiaccio nelle ultime settimane quando gli Stati Uniti hanno vinto due medaglie d’oro e una d’argento. Queste performance nel pattinaggio di figura sono state imprese di eccellenza tecnica supportata dai dati insieme all’abilità artistica e siamo orgogliosi di supportare U.S. Figure Skating nel suo prossimo capitolo di crescita.

Da Milano Cortina 2026 a LA28 e oltre

Siamo incredibilmente onorati di essere la squadra dietro la squadra. Ma non dimentichiamo mai che i dati, per quanto puliti o accessibili, sono inutili senza lo spirito umano che li guida. Congratulazioni al Team USA per i suoi straordinari successi sulla scena globale e non vediamo l’ora di tifare per i nostri atleti paralimpici mentre porteranno la stessa determinazione sul ghiaccio e sulla neve tra pochi giorni.

È anche importante ricordare che questo percorso basato sui dati è cumulativo. Gli insight raccolti, dalle prestazioni di punta al recupero degli atleti, non scompaiono ma alimentano un motore più grande che genera un effetto valanga di innovazione.

Il lavoro che stiamo svolgendo nel freddo di Milano Cortina è la base per il calore di Los Angeles. In qualità di Official Data Collaboration Provider del Team USA e dei Giochi Olimpici e Paralimpici LA28, stiamo costruendo i Giochi più data-driven della storia, dove l’esperienza degli spettatori sarà personalizzata quanto il programma di allenamento degli atleti.

Per capire davvero cosa serve per competere a questo livello, e come i dati alimentano questo percorso, scopri la storia della pilota di bob USA Kaysha Love. E mentre volgiamo lo sguardo all’estate, scopri di più su come stiamo contribuendo a costruire il futuro dei Giochi LA28.

Personalmente, non vedo l’ora di vedere come queste capacità basate sui dati evolveranno per trasformare l’esperienza dei fan sul suolo di casa nel 2028.

Appuntamento quindi a Los Angeles.