ミリ秒からメダルへ：ミラノ・コルティナ2026オリンピックでデータコラボレーションがチームUSAを支援した方法

オリンピックの閉会式が幕を閉じ、観衆の歓声はイタリアアルプスの静寂の中に一時的に消えました。しかし、氷が静止したままでいる時間は長くありません。2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで生み出されたインサイトと達成された勝利の余韻が世界中に響き渡る中、3月6日に開幕する冬季パラリンピックに向けて、私たちの期待は高まるばかりです。

ここ数週間を振り返ると、勝敗を分ける差のあまりの僅かさに圧倒されます。オリンピックの競技において、0.1秒という時間はもはや永遠にも等しい重みを持ちます。カーブでのわずかに鋭い角度、あるいは空中でのたった1度の回転の差が、表彰台に上がるか、集団の中に埋もれるかの分かれ道となるのです。

チームUSAの公式データコラボレーションプロバイダー、ならびにUSAボブスレーおよびスケルトンの公式AIデータクラウドプロバイダーとして、Snowflakeは舞台裏でエンジンのように機能し、ミリ秒を削り、チームの競争力を研ぎ澄ますインテリジェンスを支えてきました。世界最高峰の選手が氷の上を滑走し、トラックを滑り降りるのを目の当たりにして、人間の才能と不屈の精神をデータと融合させることから生まれる魔法に、これ以上ない感動を覚えました。

データインサイトを駆使して世界トップレベルの選手を支援すれば、歴史が塗り替えられるのを目の当たりにしました。

スピードの必要性：時速約150キロでのボブスレーとスケルトンの精度

私にとって、チームUSAのボブスレーとスケルトン競技は冬季オリンピックのハイライトでした。ヒートを重ねるたび、ボブスレーの選手は重量約180キロの弾丸のようなそりで、最高時速約150キロを超えるスピードでコースを滑り降りました。スケルトンの選手は、自らの身体をそりの空力パーツとして使い、つま先を氷にわずかに触れさせることで巧みに操舵を行います。

この激しく、一切の妥協が許されない環境において、選手が競技中にダッシュボードを確認したり、分析のために立ち止まったりすることは不可能です。そこで力を発揮したのがSnowflake Intelligenceです。USAボブスレーとスケルトンのコーチや選手は、強力なデータコラボレーションとインサイトを手元で利用することができました。Snowflake Intelligenceを使用して、自然言語でデータをクエリし、「ターン4の温度低下は、昨日の予選と比較して速度にどう影響しましたか？」などと尋ね、すぐに行動につながる答えを得られました。

このインテリジェンスは、ボブスレーおよびスケルトンチームがパフォーマンスとトレーニングを最適化する大きな原動力となりました。その成果として、母親である3名の選手がメダル獲得という歴史を刻み、女子ボブスレーのペアが待望の表彰台を勝ち取るなど、エリート選手たちが素晴らしい結果を残しました。

優雅さと気概：U.S.フィギュアスケートと歩む新たな章

ボブスレーが氷のトラックを猛烈な勢いで突き進む競技であるならば、私たちの新たなパートナーであるフィギュアスケートは、エッジを極める競技です。

U.S.フィギュアスケートとSnowflakeの新たなコラボレーションを発表できることを、私も心から嬉しく思います。ボブスレーと同様に、フィギュアスケートも根底にはデータがあります。そのためには、バイオメカニクスデータの管理、スコアリング傾向の分析、そして世界中の膨大なファン層とのエンゲージメント強化が不可欠です。一方は速度と空気抵抗がものを言い、もう一方は回転とフローがものを言います。

このパートナーシップにより、U.S.フィギュアスケートはSnowflake Intelligenceを活用して、選手のパフォーマンスアナリティクス、競技スコア、運用データ、ファンエンゲージメントなど、エコシステム全体のデータを統合し集約します。リーダーやコーチは、Snowflakeのエンタープライズインテリジェンスエージェントを使用して、平易な英語で簡単な質問をするだけでトレンドを明らかにし、将来のイノベーションをサポートできるようになりました。この情報は、フィギュアスケートの審査がAIで進化し続けるなかで特に重要になります。

米国が2つの金メダルと1つの銀メダルを獲得するなかで、このパートナーシップの可能性が現実味を帯びてきました。こうしたフィギュアスケートのパフォーマンスは、データに裏付けられた卓越した技術的成果であり、芸術的なスキルでもあります。フィギュアスケートの次なる成長の章を支援できることを誇りに思います。

ミラノ・コルティナ2026オリンピックからLA 2028夏季オリンピック、さらにその先へ

私たちは同チームを支えるチームであることを大変光栄に思います。しかし、どんなにクリーンでアクセスしやすいデータであっても、それを動かす人間の精神がなければ無力だということを、私たちは決して忘れません。チームUSAのグローバルな舞台での目覚ましい勝利、本当におめでとうございます。そして、数日後には同じ不屈の決意を胸に氷雪の舞台へ挑むパラアスリートたちを応援できることが、今から待ちきれません。

イタリアでパラリンピック冬季大会が続く中、忘れてはならないのは、このデータの取り組みが積み重なっていくということです。最高のパフォーマンスから選手の回復に至るまで、ここで収集されたインサイトは単に消え去るわけではありません。それらはより大きな推進力となって取り込まれ、イノベーションが雪だるま式に広がっていきます。

コルティナの寒さの中で私たちが行っている仕事は、ロサンゼルスの熱気へと続く基礎となります。私たちは、チームUSAとLA 2028夏季オリンピック、パラリンピックの公式データコラボレーションプロバイダーとして、選手のトレーニングと同様にパーソナライズされた観戦体験を提供する、歴史上最もデータドリブンな大会の実現に向けて取り組んでいます。

このレベルでの競技には何が必要か、そしてデータがどのようにジャーニーを加速するのかを真に理解するために、USAボブスレー選手のKaysha Love氏のストーリーをご覧ください。そして、夏季オリンピックに向けて目を向けるなかで、私たちがLA 2028夏季オリンピック大会の未来をどのように支援しているのか、詳細をご覧ください。

個人的には、2028年にこうしたデータ機能が進化してホームグラウンドでのファン体験が変革するのを楽しみにしています。

LAでお会いしましょう。