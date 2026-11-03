Cortex AI Gateway (public preview) è un punto di accesso centralizzato e governato che consente agli agenti AI di accedere ai modelli e ai dati su cui agiscono. Applica un insieme coerente di policy alle connessioni degli agenti AI su cloud, framework e provider AI supportati. Poiché governa direttamente da dove risiedono i dati, ogni agente AI eredita i controlli di identità e accesso già esistenti della tua organizzazione, così come ogni nuovo controllo man mano che viene applicato. I team non devono più creare e gestire un secondo set di credenziali per gli agenti AI.

La governance è il punto di partenza, e Snowflake Cortex Sandboxes (private preview) dimostra l’impegno di Snowflake nell’abilitare azioni autonome e governate degli agenti AI. Cortex Sandboxes offre il controllo sul codice eseguito da un agente AI: gli agenti AI hanno uno spazio sicuro e privato per eseguire codice personalizzato insieme ai dati aziendali in Snowflake, mantenendo e seguendo i permessi della persona che esegue l’agente AI. Non è necessario spostare i dati fuori da Snowflake e questi spazi si avviano in pochi secondi e si arrestano automaticamente al termine, evitando manutenzione aggiuntiva e riducendo il rischio di esposizioni accidentali.

Snowflake continua inoltre a migliorare la governance nei workflow AI. Con la governance MCP tramite Cortex AI Gateway Tools (public preview), le chiamate a strumenti degli agenti AI vengono autenticate con l’identità dell’utente finale e verificate rispetto alle policy prima dell’esecuzione. Il sistema può bloccare chiamate API non approvate, azioni non autorizzate e violazioni di conformità prima che un agente AI raggiunga un sistema sensibile. Cortex AI Guardrails (public preview) aggiunge una protezione runtime a livello di account contro prompt injection, jailbreak e nuovi tipi di attacco, per ogni agente AI instradato tramite Cortex AI Gateway, inclusi gli agenti AI di terze parti.