Un tableau de bord affiche un chiffre pour le revenu net, un analyste en présente un autre et un agent d’IA en fournit un troisième. Lorsque chaque équipe calcule le « revenu net » différemment et qu’aucune version officielle n’est établie, même un agent parfaitement gouverné peut fournir une réponse qui ne fait aucun consensus.

Business Ontology (bientôt en public preview) est le tout dernier ajout à Snowflake Horizon Context. Cette fonctionnalité offre aux organisations un espace gouverné unique pour consigner la signification de leurs concepts métier fondamentaux, indépendamment de toute structure de données spécifique. Business Ontology s’inscrit également dans une approche unifiée de la gouvernance du contexte : Snowflake Cortex Sense (bientôt en public preview) identifie le contexte dans vos données, Business Ontology le rend officiel et Snowflake Semantic Views le transforme en métriques cohérentes et gouvernées.

Grâce à Cortex Sense, vous pouvez initialiser Business Ontology à partir du contexte déjà présent dans Snowflake. Les analystes disposent ainsi d’un point de départ pour définir les concepts et leurs relations entre les équipes. Une fois les concepts créés, leurs responsables peuvent en approuver les définitions. À mesure que le contexte métier évolue, Cortex Sense peut suggérer des définitions, mais leur officialisation reste sous le contrôle de leur responsable humain.

Vous n’avez pas non plus besoin de recréer entièrement un glossaire pour Business Ontology. Les organisations qui conservent leurs définitions dans un catalogue tiers ou une feuille de calcul peuvent les migrer grâce à l’importation guidée de glossaire, en une seule session avec Snowflake CoCo, l’agent de programmation de Snowflake. L’importation extrait les domaines, les termes candidats, les relations et les actifs de données associés. Chaque élément est enregistré comme brouillon afin que son responsable puisse l’approuver via le workflow d’approbation des data stewards.

Chaque définition approuvée est reliée aux vues sémantiques, tables et vues des différentes équipes et différents domaines. Les agents de la finance, des ventes et du support s’appuient ainsi tous sur la même signification. Lorsqu’une différence est intentionnelle, par exemple si une métrique varie selon la région, Business Ontology conserve chaque version comme définition approuvée et précise où et quand elle s’applique. En parallèle, Semantic Views applique la logique approuvée à chaque nouvelle question.

Cortex Sense contribue à maintenir un contexte gouverné, cohérent et à jour. Il l’intègre aussi directement aux interactions avec les agents, qui deviennent ainsi utiles dès leur lancement. Si une déduction de Cortex Sense contredit une définition approuvée, les agents utilisent cette dernière et Cortex Sense tire les enseignements de cette expérience.

Horizon Context crée un socle connecté pour Business Ontology en collectant, en enrichissant et en activant le contexte dans l’ensemble du patrimoine de données. Ses connecteurs prêts à l’emploi recueillent les schémas, les journaux de requêtes, les définitions de tableaux de bord et les signaux d’utilisation provenant de sources comme Tableau, Power BI, dbt, SQL Server et PostgreSQL. Horizon Context enrichit ces métadonnées avec la traçabilité de bout en bout, des tags, des descriptions générées par l’IA et des indicateurs de popularité.

Pour en savoir plus, consultez notre article de blog consacré à Business Ontology.