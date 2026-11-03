ダッシュボードが純収益の1つの数値を報告し、アナリストが別の数値を報告し、AIエージェントが3つ目の数値を返すことがあります。すべてのチームが異なる方法で「純収益」を計算し、どのバージョンが公式であるかの記録がない場合、完全にガバナンスが適用されたエージェントであっても、誰も同意しない回答を返す可能性があります。

Business Ontology（まもなくパブリックプレビュー）は、Snowflake Horizon Contextに新たに追加された機能です。これにより、組織は特定のデータ構造に依存することなく、コアビジネスコンセプトの意味を記録するためのガバナンスが適用された単一の場所を利用できます。Business Ontologyは、コンテキストガバナンスに対する統合アプローチの一部でもあります。Snowflake Cortex Sense（まもなくパブリックプレビュー）がデータ全体のコンテキストを見つけ、Business Ontologyがそれを信頼できるものにし、Snowflake Semantic Viewsがそれをガバナンスが適用された一貫性のあるメトリクスに変換します。

Cortex Senseにより、Snowflake内の既存のコンテキストからBusiness Ontologyをブートストラップでき、アナリストにコンセプトの定義やチーム間での関連性を示す出発点を提供します。作成されると、コンセプトを所有する担当者がその定義を承認できます。ビジネスコンテキストが進化するにつれて、Cortex Senseは定義を提案できますが、それを公式にするプロセスは人間の所有者が制御します。

また、Business Ontologyのために用語集をゼロから再構築する必要もありません。サードパーティのカタログやスプレッドシートで定義を管理している組織は、SnowflakeのコーディングエージェントであるSnowflake CoCoを使用した単一のセッションで、ガイド付き用語集インポートを使用してそれらを移行できます。インポートにより、ドメイン、候補となる用語、関係、リンクされたデータアセットが抽出され、それぞれがドラフトとしてマークされ、所有者がスチュワード承認ワークフローを通じて承認できるようになります。

承認された各定義は、チームやドメイン全体のセマンティックビュー、テーブル、ビューに接続されるため、財務、営業、サポートのエージェントはすべて同じ意味に基づいて機能します。リージョンによって異なる定義がなされるメトリクスなど、違いが意図的な場合、Business Ontologyは各バージョンを承認された定義として保持し、適用される場所と時間のラベルを付けます。一方、Semantic Viewsは質問が来たときに承認されたロジックを実行します。

ガバナンスが適用されたコンテキストを一貫して最新の状態に保つだけでなく、Cortex Senseはそのコンテキストをエージェントのインタラクション自体にも取り込むため、エージェントは起動した瞬間から役立ちます。Cortex Senseが承認された定義と矛盾するものを推論した場合、エージェントは承認された定義を使用し、Cortex Senseはその経験から学習します。

Horizon Context は、データエステート全体のコンテキストを収集、強化、アクティブ化することで、Business Ontologyの接続された基盤を作成します。その標準コネクタは、Tableau、Power BI、dbt、SQL Server、PostgreSQLなどのソースからスキーマ、クエリログ、ダッシュボード定義、使用状況シグナルを収集します。Horizon Contextは、エンドツーエンドのリネージ、タグ、AI生成の説明、人気度シグナルを使用して、そのメタデータを強化します。

詳細については、Business Ontologyに関するブログ記事をお読みください。