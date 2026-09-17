Ogni dirigente aziendale affronta la stessa tensione di fondo quando implementa l’intelligenza artificiale: come dare ai team la libertà di innovare garantendo al tempo stesso che un singolo processo fuori controllo non si traduca in una fattura AI a cinque cifre.
Quando l’accesso all’AI non ha limiti, basta uno sviluppatore che innesca il loop di un agente AI o un analista che esegue un prompt non ottimizzato su una tabella da un milione di righe per esaurire inaspettatamente, in un solo pomeriggio, il budget mensile di un intero dipartimento. La soluzione tradizionale, limitare l’accesso a un piccolo gruppo di utenti approvati, protegge i margini ma può frenare la trasformazione del business.
Le quote per utente, ora in GA in Snowflake, sono progettate per eliminare questo compromesso.
Invece di costringere l’azienda a scegliere tra rischio finanziario e innovazione lenta, le quote per utente offrono guardrail di spesa automatizzati a livello individuale. Ogni utente ottiene l’accesso di cui ha bisogno, mentre i team finance e piattaforma hanno la certezza che i costi restino prevedibili, controllati e scalabili.
L’impatto sul business delle quote per utente
I controlli dei costi tradizionali (come i budget aggregati di team) monitorano la spesa totale di un intero dipartimento o warehouse. Efficaci per il monitoraggio a livello macro, i budget aggregati hanno però un punto cieco critico: mostrano che un team ha speso troppo, ma non chi l’ha fatto né perché, e solo quando la fattura è già arrivata.
Le quote per utente trasformano questo modello da monitoraggio reattivo a protezione proattiva:
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Dimensione operativa
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Prima delle quote per utente
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Con le quote per utente (GA)
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Rischio finanziario
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Uno script o un prompt fuori controllo prosciuga l’intero budget mensile di un team.
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Isola e limita gli sforamenti con limiti granulari giornalieri e mensili.
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Modello di accesso
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L’accesso è riservato a pochi power user per evitare costi a sorpresa.
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Il self-service universale garantisce l’accesso a tutta l’organizzazione.
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Carico amministrativo
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Il team FinOps passa ore a risalire all’utente responsabile dopo un picco di costo.
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Il blocco automatico e le notifiche agli utenti semplificano tutto.
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User experience
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Gli utenti restano all’oscuro finché l’accesso non è revocato manualmente.
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Gli alert proattivi invitano gli utenti a correggersi prima di raggiungere i limiti.
Proteggi i margini con il blocco automatico
Un elemento chiave per scalare l’AI in sicurezza è il blocco automatico, che permette a una quota di agire come un “interruttore di sicurezza” automatico quando l’utilizzo raggiunge la soglia di sovraccarico. Questo consente:
Contenimento mirato: se un utente raggiunge il limite giornaliero o mensile su un servizio AI governato, l’accesso a quel servizio specifico è sospeso automaticamente fino al ciclo successivo.
Danni collaterali limitati: limitare l’accesso AI di un utente non interrompe la sua capacità di calcolo warehouse standard né ha impatto sul resto del team. L’accesso si riattiva automaticamente all’inizio del nuovo ciclo, senza bisogno di ticket manuali all’IT.
Applicazione immediata: il monitoraggio della spesa degli utenti avviene in pochi minuti, incluse le richieste e le query in corso: così gli sforamenti sono individuati tempestivamente.
Valore su misura per ogni ruolo dell’organizzazione
Le quote per utente offrono valore a ogni livello dell’azienda:
- Per CFO e responsabili FinOps: prevedibilità di budget quasi assoluta. La combinazione di limiti giornalieri (per intercettare picchi anomali in una singola giornata) e tetti mensili impedisce che singoli casi fuori scala mettano a rischio gli obiettivi finanziari complessivi.
- Per i team piattaforma e IT aziendale: amministrazione senza attriti su larga scala. Le quote sfruttano i tag utente Snowflake, che si integrano senza attriti con i provider di identità SCIM (come Microsoft Entra ID o Okta): i tag possono così essere applicati automaticamente durante l’onboarding degli utenti in Snowflake. Per la gestione delle quote, gli amministratori possono usare SQL, l’interfaccia Snowsight o Snowflake CoCo, scegliendo il metodo che preferiscono.
- Per business analyst e sviluppatori: tranquillità assicurata. I team tecnici e di business possono sperimentare liberamente con Cortex AI Functions, Cortex Agents, Snowflake CoCo e Snowflake CoWork, sapendo di poter contare su chiare reti di sicurezza personali che prevengono sforamenti accidentali.
Capacità di calcolo e AI flessibili
Le quote per utente offrono una copertura granulare sia per la capacità di calcolo della piattaforma sia per i servizi AI, permettendo alle organizzazioni di calibrare i limiti in base a profili di rischio specifici. Ad esempio, le quote coprono i seguenti servizi:
Capacità di calcolo warehouse: monitora i crediti di esecuzione delle query a livello di singolo utente.
Cortex AI Functions: governa le funzioni SQL di Cortex AI (come AI_COMPLETE, AI_SUMMARIZE e AI_TRANSLATE).
Cortex Agents e CoWork: controlla i crediti operativi usati nei workflow degli agenti AI e negli strumenti collaborativi di business.
Snowflake CoCo: gestisci l’utilizzo dei crediti dell’assistente per sviluppatori nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli ambienti desktop.
Poiché le funzionalità di piattaforma per la capacità di calcolo e quelle AI usano strutture di crediti diverse, i limiti si impostano in modo indipendente. Puoi impostare tetti conservativi sulle funzioni AI a elevata frequenza e, allo stesso tempo, limiti generosi per le query quotidiane standard.
Come le quote completano il tuo stack FinOps
Le quote per utente fanno parte di un framework completo e multilivello di governance dei costi in Snowflake, che comprende:
Snowflake Budgets: offrono visibilità a livello macro e monitoraggio aggregato su team, progetti e centri di costo.
Quote per utente: applicano controlli a livello micro e guardrail individuali per prevenire spese fuori scala.
Snowflake CoCo (skill di cost intelligence): consente agli amministratori di interrogare, creare e gestire le quote in linguaggio naturale conversazionale, senza scrivere SQL.
Snowsight: consente agli amministratori di creare e gestire le quote con un semplice workflow nell’interfaccia utente.
SQL: consente agli amministratori di usare SQL oppure di creare workflow e script per automatizzare la creazione e la gestione delle quote.
Accelera oggi il rollout dell’AI con le quote per utente
I controlli dei costi non devono frenare l’innovazione: devono essere le basi che rendono possibile un’esecuzione rapida. Con le quote per utente, i leader aziendali possono estendere l’accesso all’AI a tutta l’organizzazione, sicuri che gli utenti siano protetti da guardrail di spesa automatizzati. Scoprite di più:
Consulta la documentazione sulle quote per utente per i dettagli di configurazione.
Consulta Controllo degli accessi per la gestione dei costi per configurare le autorizzazioni degli amministratori.
Apri Snowsight, usa SQL o chiedi a Snowflake CoCo di configurare la tua prima quota di sicurezza in pochi minuti.