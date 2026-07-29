I tuoi workload di AI non seguono uno schema prevedibile. Le dashboard registrano picchi, l'attività degli agenti AI oscilla e le moderne app di AI generano raffiche imprevedibili di richieste di preparazione dei dati, recupero e inferenza. Il compute deve essere abbastanza agile da rispondere a questi cambiamenti senza richiedere un tuning costante, ovunque vengano eseguiti i tuoi workload.

Snowflake Adaptive Compute adatta automaticamente le risorse di compute alle esigenze mutevoli dei workload, riducendo la necessità di attività di tuning e manutenzione manuali che richiedono molto tempo. I miglioramenti appena rilasciati sono pensati per offrire un rapporto prezzo-prestazioni superiore in scenari reali per i workload variabili, e questi vantaggi sono ora in GA per i clienti su Microsoft Azure e Google Cloud, che si aggiungono alla disponibilità su AWS annunciata in precedenza.