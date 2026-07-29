I tuoi workload di AI non seguono uno schema prevedibile. Le dashboard registrano picchi, l'attività degli agenti AI oscilla e le moderne app di AI generano raffiche imprevedibili di richieste di preparazione dei dati, recupero e inferenza. Il compute deve essere abbastanza agile da rispondere a questi cambiamenti senza richiedere un tuning costante, ovunque vengano eseguiti i tuoi workload.
Snowflake Adaptive Compute adatta automaticamente le risorse di compute alle esigenze mutevoli dei workload, riducendo la necessità di attività di tuning e manutenzione manuali che richiedono molto tempo. I miglioramenti appena rilasciati sono pensati per offrire un rapporto prezzo-prestazioni superiore in scenari reali per i workload variabili, e questi vantaggi sono ora in GA per i clienti su Microsoft Azure e Google Cloud, che si aggiungono alla disponibilità su AWS annunciata in precedenza.
Un motore di compute pensato per workload di AI eterogenei
Invece di costringerti a scegliere tra il sovradimensionamento delle risorse per i picchi di traffico e il rischio di rallentamenti, Adaptive Compute adatta continuamente le risorse di compute al variare dei workload. Questo aiuta a mantenere le prestazioni riducendo il tuning manuale, così il tuo team può concentrarsi sulla generazione di insight anziché sulla gestione dei warehouse. Con il lancio odierno, che estende Adaptive Compute ad alcune region selezionate di AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, puoi ampliare questi vantaggi adattivi a tutto il tuo ambiente multi-cloud.
Un migliore rapporto prezzo-prestazioni per i workload variabili
I nostri più recenti miglioramenti ad Adaptive Compute offrono, in scenari reali, un rapporto prezzo-prestazioni superiore per i workload con bassa concorrenza e profili di compute variabili, dove la domanda oscilla nell'arco della giornata o registra picchi imprevedibili.
Rispetto alla versione di Adaptive Compute rilasciata a giugno 2026, i clienti possono ora ottenere una riduzione dei costi fino al 30%, a seconda della natura del workload. Ciò rende Adaptive Compute una scelta ancora più valida per le organizzazioni con diverse tipologie di workload complessi e dinamici.
Ora disponibile in alcune region selezionate di Azure e Google Cloud
Adaptive Compute è ora in GA per gli account Enterprise+ in alcune region selezionate di Microsoft Azure e Google Cloud, oltre alle region AWS annunciate a giugno:
Microsoft Azure
Americhe: Central US (Iowa), East US 2 (Virginia)
Europa: West Europe (Paesi Bassi), North Europe (Irlanda), UK South (Londra), Switzerland North (Zurigo), Sweden Central (Gävle)
Google Cloud
Americhe: us-east4 (Virginia settentrionale)
Europa: europe-west 2 (Londra), europe-west 3 (Francoforte), europe-west 4 (Paesi Bassi)
Asia Pacifico: Australia-Southeast 2 (Melbourne)
AWS
Americhe: US West 2 (Oregon), US East 2 (Ohio)
Europa: EU West 1 (Irlanda), EU Central 1 (Francoforte)
Asia Pacifico: AP Northeast 1 (Tokyo), AP Southeast 2 (Sydney)
Come iniziare a usare Adaptive Compute
Se usi già Snowflake, il passaggio ad Adaptive Compute è immediato. Invece di ricostruire l'infrastruttura o modificare i nomi dei warehouse nelle pipeline e negli script esistenti, puoi aggiornare i tuoi warehouse standard Snowflake con una semplice modifica alla configurazione e senza alcun tempo di inattività. Così puoi migrare senza intoppi i workload di produzione e di AI, mantenendo integre le configurazioni, le policy di controllo degli accessi e le metriche di monitoraggio esistenti.
alter warehouse <warehouse_name> set warehouse_type='ADAPTIVE';
Per indicazioni sulla configurazione e per i risultati dei benchmark su workload di analisi dei dati, throughput e DML, consulta il post sul lancio di giugno.
Fasi successive
Scopri di più sui miglioramenti del calcolo di Snowflake e su come la tua organizzazione può trarre vantaggio da prestazioni migliori con minore complessità operativa:
guarda il webinar Snowflake AI Pulse e scopri come Adaptive Compute prepara il terreno al successo dell'AI
esplora funzionalità e casi d'uso di Adaptive Compute
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Affermazioni riferite al futuro: questa pagina contiene affermazioni riferite al futuro, incluse dichiarazioni relative a future offerte di prodotto, che non costituiscono un impegno alla fornitura di tali offerte. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.