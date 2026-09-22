Gli agenti AI stanno cambiando il panorama dell’observability, introducendo nuove preoccupazioni su qualità delle risposte e spesa per l’AI. Un agente AI può completare una richiesta senza errori e comunque recuperare informazioni errate o produrre una risposta di scarsa qualità. I workflow multistep possono includere numerosi prompt, tool call, retrieval, retry e completion, rendendo difficile stabilire dove la qualità si sia degradata e cosa abbia determinato il consumo di token e i costi. Gli agenti AI generano anche più telemetria rispetto alle richieste applicative tradizionali, aumentando il costo e la complessità della conservazione dei dati necessari per le indagini. Per gestire i costi, i team spesso ricorrono al campionamento o all’eliminazione della telemetria, creando vuoti proprio quando i dati sono più necessari.

Agent Observability (in arrivo in private preview) in Observe by Snowflake è pensato per affrontare queste sfide emergenti. Consente ai team di monitorare, eseguire il debug e migliorare gli agenti AI e le app basate su LLM, tracciando lo svolgimento delle interazioni e collegando il comportamento degli agenti AI a costi e qualità.

Agent Observability fornirà la strumentazione, le metriche, gli strumenti e l’interfaccia utente di cui i team hanno bisogno per eseguire il debug delle interazioni con gli agenti AI, isolare i problemi di prestazioni e qualità, identificare cosa determina la spesa per l’AI e migliorare i risultati di business. Progettato in modo nativo su Snowflake, Observe è pensato per conservare e analizzare la telemetria degli agenti AI in modo efficiente in termini di costi e su larga scala. I team possono quindi correlare questi segnali operativi con i dati di business su Snowflake per capire quali agenti AI e workflow generano risultati significativi, migliorare quelli che non sono all’altezza e indirizzare gli investimenti in AI verso le aree che creano il maggior valore.