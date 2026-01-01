Snowflake CoCo
L’agente AI di coding che comprende i tuoi dati. Trasforma complessi workflow di data engineering, analisi dei dati e AI in semplici conversazioni.
Installa CoCo CLI
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
Installa CoCo CLI
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Presentazione
Sviluppa con Snowflake CoCo disponibile ovunque lavori
Desktop
Snowflake CoCo Desktop
Un ambiente di sviluppo AI completo in macOS o Windows, con accesso integrato ai file locali, al terminale e a Snowflake.
Terminale
Snowflake CoCo CLI
Un agente AI di coding che lavora direttamente nel terminale e collega l’ambiente di sviluppo locale al tuo data stack.
Browser
Snowflake CoCo in Snowsight
Un agente AI di coding persistente disponibile in Snowflake Workspaces, Notebooks e altri workflow dell’interfaccia utente Snowsight.
Strumenti esistenti
Snowflake CoCo Extensions
Esegui CoCo direttamente nel tuo IDE e porta l’agentic coding nativo negli strumenti che già utilizzi.
Sviluppa molto più velocemente a partire da una semplice conversazione
Crea pipeline di dati, analisi dei dati, modelli ML, app e agenti AI utilizzando il linguaggio naturale.
Lavora con sicurezza grazie a un agente AI che conosce il tuo stack
CoCo può leggere catalogo, lineage e policy RBAC, così il codice generato fa riferimento a oggetti reali con le autorizzazioni corrette.
Si integra nei tuoi strumenti e workflow senza imporne di nuovi
Lavora dove lavori già, in Snowflake, nel terminale o nell’IDE, con un agente AI governato su scala enterprise.
Innovazione più veloce
Immagina, sviluppa e rilascia prodotti alla velocità delle tue idee
- Individua i dati e sviluppa pipeline in dbt, Apache Airflow®1, Postgres, Spark e AWS Glue conversando naturalmente.
- Genera pipeline ML eseguibili in totale autonomia, pronte per essere avviate direttamente in Snowflake Notebooks.
- Crea app e agenti AI basati sui dati e sul contesto di governance e capacità di calcolo della tua azienda.
"Snowflake CoCo sta diventando una componente fondamentale del nostro modo di operare. Lo stiamo adottando in tutta l’organizzazione, non solo nel team dati. Grazie alla sua capacità di comprendere dati, ambiente e governance, consente di sviluppare e automatizzare workflow basati su dati affidabili senza richiedere competenze specialistiche."
Matt Luizzi
Una data foundation solida
Sfrutta un framework agentico progettato per i dati, non solo per il codice
- Il comportamento di CoCo è contestualizzato fin dal primo prompt, perché conosce il contesto della tua azienda, inclusi catalogo, lineage, RBAC, capacità di calcolo e dipendenze delle pipeline.
- Lascia perdere i wrapper di codice generici e affidati a un toolset integrato e specializzato per Snowflake, con ricerca semantica nel catalogo, data diffing, runtime in sandbox e molto altro.
- Semplifica automaticamente l’esecuzione di attività multi-step complesse sui tuoi dati. L’orchestrazione coordina gli agenti AI e instrada le richieste tra i modelli per bilanciare automaticamente costi e accuratezza.
Governance dei costi
Ottimizza e tieni sotto controllo dove va davvero la tua spesa per l’AI
- Scopri come viene utilizzata l’AI in tempo reale da utenti, team e workload, senza dover aspettare settimane che arrivino le fatture.
- Attribuisci il consumo di AI a progetti, reparti o centri di costo con il framework di tagging nativo di Snowflake, per semplificare chargeback e showback.
- Definisci guardrail prima che i costi diventino una sorpresa, grazie a quote per utente† e notifiche automatiche†.
Progettato per l’enterprise
Sfrutta estensibilità, interoperabilità e personalizzazione integrate
- Gestisci autorizzazioni e policy di utilizzo con configurazione centralizzata e controlli granulari.
- Collega Jira, GitHub e altri agenti nella tua toolchain di sviluppo grazie al supporto per Model Context Protocol (MCP) pronto all’uso. Integralo in agenti AI e workflow automatizzati tramite SDK, server MCP e Async API.
- Sviluppa, condividi e perfeziona skill specializzate per agenti AI, oppure migra i workflow esistenti da altri agenti di coding utilizzando il framework open agents.md.
- Scegli tra diversi modelli, tra cui Claude Opus 4.8, Claude Opus 4.7, Claude Opus 4.6, Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 5, Claude Sonnet 4.6, Claude Sonnet 4.5, OpenAI GPT 5.4 e OpenAI GPT 5.2 per diverse esigenze di qualità, latenza e costi.
“CoCo aiuta i nostri ingegneri a migliorare le prestazioni degli strumenti di business intelligence, riducendo drasticamente i tempi necessari per ottimizzare qualità e velocità delle risposte alle query in linguaggio naturale.”
Tony Leopold
Nativo e integrato
CoCo è disponibile direttamente dove lavori
- Sviluppa in modo nativo in Desktop, CLI o Snowsight, con tutto il contesto dei dati aziendali su più interfacce.
- Integra CoCo nei tuoi IDE o strumenti esistenti tramite l’estensione CoCo per VS Code, il plugin CoCo per Claude Code o Agent Client Protocol, con supporto per oltre 30 editor.
- Integra CoCo in agenti AI e workflow automatizzati tramite SDK, server MCP e Async API.
“CoCo ci aiuta a ridurre le complessità quotidiane nello sviluppo di soluzioni dati e AI, mantenendo i controlli e la supervisione in un contesto regolamentato. I nostri team sviluppano più rapidamente, con tutto il contesto necessario per ottenere risultati concreti.”
Vibhor Gupta
Risorse
Esplora CoCo con leGuide per sviluppatori
Scopri come lavorare meglio con le capacità native di intelligenza artificiale di Snowflake, utilizzando CoCo come assistente AI per il coding.
Inizia la prova con 40 $ di crediti gratuiti² per iniziare
- accelera lo sviluppo end‑to‑end
- context-aware in ogni situazione
- open, estensibile e pronto per la produzione
Snowflake CoCo
Domande frequenti
Snowflake CoCo è il primo agente AI di coding che comprende nativamente i tuoi dati, creato per accelerare il time to value in tutto il modern data stack. Comprende a fondo dati, capacità di calcolo, governance e semantica operativa della tua organizzazione. Opera direttamente in Snowflake e utilizza dati governati, metadati e autorizzazioni per generare codice accurato e pronto per la produzione, così puoi passare più rapidamente dall’idea all’esecuzione.
Sì. Snowflake CoCo è semplicemente il nuovo nome di Cortex Code. Le funzionalità e l’architettura del prodotto restano invariate. Il cambio di nome riflette una visione più ampia dello sviluppo basato sull’intelligenza artificiale all’interno di Snowflake, ma funzionalità e workflow esistenti restano invariati.
Insieme, Snowflake CoWork e Snowflake CoCo offrono ai clienti un control plane agentico per gestire e orchestrare il comportamento dei loro agenti AI.
Snowflake CoCo viene fatturato in base al consumo di token. Snowflake offre anche l’accesso in prova con crediti gratuiti per i nuovi utenti. Per informazioni aggiornate sui costi, consulta la pagina del pricing Snowflake.
CoCo è disponibile su più interfacce, così puoi lavorare dove già sviluppi:
- App desktop: sviluppo agentico completo sui dati in un IDE desktop nativo
- Snowsight: integrato in Snowflake per SQL, notebook e workflow di analisi dei dati
- CLI: in esecuzione nel tuo terminale per sviluppo nel tuo ambiente locale, automazione e pipeline CI
Indipendentemente dall’interfaccia scelta, CoCo comprende il tuo ambiente Snowflake e genera codice basato sui tuoi dati reali e sulle tue autorizzazioni.
Le CoCo Skills sono workflow specializzati integrati che consentono a CoCo di completare per te attività complesse di sviluppo e sui dati. Per esempio, con le Skills puoi:
- Cercare nel tuo catalogo dati
- Generare ed eseguire SQL
- Analizzare progetti dbt
- Confrontare dataset e convalidare gli output
Non devi richiamare manualmente le Skills (ma è possibile farlo). Ti basta descrivere semplicemente ciò che vuoi fare in linguaggio naturale e CoCo sceglie e coordina automaticamente per te gli strumenti giusti. Per saperne di più, consulta la documentazione di Snowflake CoCo.
La governance dei costi dell’AI è fondamentale per il CoCo piuttosto che una funzionalità amministrativa aggiunta dopo la distribuzione. Gli stessi controlli di accesso basati sui ruoli che già governano il tuo ambiente Snowflake governano CoCo, così non dovrai configurare un nuovo modello di sicurezza o gestire un livello di identità parallelo.