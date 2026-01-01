Snowflake CoCo è il primo agente AI di coding che comprende nativamente i tuoi dati, creato per accelerare il time to value in tutto il modern data stack. Comprende a fondo dati, capacità di calcolo, governance e semantica operativa della tua organizzazione. Opera direttamente in Snowflake e utilizza dati governati, metadati e autorizzazioni per generare codice accurato e pronto per la produzione, così puoi passare più rapidamente dall’idea all’esecuzione.