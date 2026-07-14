Apache Ossie (Incubating): il nuovo nome di Open Semantic Interchange

Apache Ossie è attualmente in fase di incubazione presso The Apache Software Foundation (ASF).

Se segui il progetto Open Semantic Interchange, la specifica open per semantic layer e ontologia, c'è un aggiornamento importante. Il progetto è stato accolto nell'Apache Incubator con un nuovo nome: Apache Ossie (Incubating).

La specifica, la community e la missione non cambiano, mentre cambiano il nome, la sede di governance e le prospettive a lungo termine.

Perché un nuovo nome?

Forse conosci questo progetto come Open Semantic Interchange, o OSI. In preparazione all'incubazione, la fase successiva del percorso open source del progetto, la community ha deciso di rinominarlo "Ossie" per evitare confusione con altri progetti dell'ecosistema open source che condividono l'acronimo OSI.

La mascotte è un canguro che trasporta metadati semantici nel marsupio mentre salta tra i sistemi del data stack.

In sintesi:

il progetto si chiama Apache Ossie (Incubating)

i riferimenti a "OSI" come nome del progetto sono da considerarsi storici

La specifica e il formato basato su YAML per definire metriche, dimensioni e relazioni restano invariati.

Se hai sviluppato soluzioni basate su Open Semantic Interchange, nulla si interrompe. È cambiato il nome, non la specifica.

Cos'è Ossie?

Ossie è una specifica open sia per il semantic layer sia per l'ontologia. Definisce un formato vendor-neutral per esprimere metriche di business, dimensioni e relazioni, oltre a concetti e regole di business più ampi. Consente a qualsiasi strumento, siano piattaforme di business intelligence, motori di query o agenti AI, di consumare e produrre definizioni semantiche senza perdita di significato.

Il problema che risolve è semplice: lo stesso concetto di business (ad esempio, "utenti attivi mensili") viene spesso definito in modo incoerente tra CRM, data warehouse e strumenti di BI di un'organizzazione. Quando un analista o un agente AI esegue una query, non dovrebbe dover indovinare quale sia la definizione corretta. Ossie offre un formato condiviso e leggibile dalle macchine che codifica non solo i dati, ma anche l'intento e il significato di business che li sottendono.