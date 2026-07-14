Apache Ossie (Incubating): il nuovo nome di Open Semantic Interchange

Apache Ossie è attualmente in fase di incubazione presso The Apache Software Foundation (ASF).
Se segui il progetto Open Semantic Interchange, la specifica open per semantic layer e ontologia, c'è un aggiornamento importante. Il progetto è stato accolto nell'Apache Incubator con un nuovo nome: Apache Ossie (Incubating).
La specifica, la community e la missione non cambiano, mentre cambiano il nome, la sede di governance e le prospettive a lungo termine.
Perché un nuovo nome?
Forse conosci questo progetto come Open Semantic Interchange, o OSI. In preparazione all'incubazione, la fase successiva del percorso open source del progetto, la community ha deciso di rinominarlo "Ossie" per evitare confusione con altri progetti dell'ecosistema open source che condividono l'acronimo OSI.
La mascotte è un canguro che trasporta metadati semantici nel marsupio mentre salta tra i sistemi del data stack.
In sintesi:
- il progetto si chiama Apache Ossie (Incubating)
- i riferimenti a "OSI" come nome del progetto sono da considerarsi storici
- La specifica e il formato basato su YAML per definire metriche, dimensioni e relazioni restano invariati.
Se hai sviluppato soluzioni basate su Open Semantic Interchange, nulla si interrompe. È cambiato il nome, non la specifica.
Cos'è Ossie?
Ossie è una specifica open sia per il semantic layer sia per l'ontologia. Definisce un formato vendor-neutral per esprimere metriche di business, dimensioni e relazioni, oltre a concetti e regole di business più ampi. Consente a qualsiasi strumento, siano piattaforme di business intelligence, motori di query o agenti AI, di consumare e produrre definizioni semantiche senza perdita di significato.
Il problema che risolve è semplice: lo stesso concetto di business (ad esempio, "utenti attivi mensili") viene spesso definito in modo incoerente tra CRM, data warehouse e strumenti di BI di un'organizzazione. Quando un analista o un agente AI esegue una query, non dovrebbe dover indovinare quale sia la definizione corretta. Ossie offre un formato condiviso e leggibile dalle macchine che codifica non solo i dati, ma anche l'intento e il significato di business che li sottendono.
Con Ossie, le organizzazioni possono andare oltre la definizione delle metriche e includere conoscenze di business più ampie tra fonti di dati e strumenti. Gli agenti AI che effettuano calcoli e prendono decisioni sulla base di queste definizioni ottengono lo stesso contesto completo di cui disporrebbe un analista, non semplici numeri grezzi.
Perché The Apache Software Foundation (ASF)?
Incubare Ossie con The Apache Software Foundation garantisce che rimanga uno standard open privo di un'unica entità di controllo. Poiché l'obiettivo di Ossie è offrire una standardizzazione dei dati semantici estesa a tutto il settore, disporre di un terreno vendor-neutral in cui operare è fondamentale.
In fase di incubazione, Ossie opera con mailing list pubbliche, sviluppo su GitHub, un processo formale di discussione e voto per le modifiche alla specifica e un ruolo di committer conquistato tramite il contributo, non in base all'azienda di appartenenza. Va notato che, nell'ambito di questa transizione, tutte le mailing list che fanno riferimento a Open Semantic Interchange verranno dismesse; i membri della community dovrebbero utilizzare invece le risorse del progetto fornite dall'ASF, indicate di seguito.
La community dietro Ossie
Ossie non è nato come progetto di una singola azienda e non è governato come tale. Da quando il repository è stato aperto a novembre 2025:
- oltre 100 commit e 35 pull request unite provenienti da contributor di Snowflake, Salesforce, Databricks, dbt Labs, RelationalAI, GoodData e Honeydew
- la coalizione partecipante è cresciuta dai 17 partner iniziali a oltre 50 organizzazioni
- tre gruppi di lavoro (Metric Language, Catalog e Ontology) operano con lead dedicati, meeting e canali pubblici
- sono state create implementazioni di riferimento, tra cui il converter da Ossie a dbt MetricFlow, il converter dei metadati del catalogo Apache Polaris™ e un converter dei Snowflake Semantic Model
Prossime fasi
Snowflake contribuisce a questo progetto fin dalla sua nascita e continuerà a farlo attivamente man mano che Ossie cresce sotto la governance dell'ASF.
La roadmap non è predefinita; tutti gli elementi seguiranno lo stesso processo open di discussione e voto adottato per ogni altro aspetto del progetto. Detto questo, ci sono alcune aree che ci entusiasmano e per le quali speriamo di collaborare con la community proponendo idee:
- ampliare l'espressività della specifica per rispondere alle esigenze dei modelli enterprise reali, tra cui logiche di metrica avanzate, funzioni di windowing e relazioni complesse
- sviluppare converter per ulteriori piattaforme e framework, così che adottare Ossie non richieda di eliminare ciò che già si possiede
- una specifica standardizzata di query semantica supportabile da qualsiasi motore
- l'integrazione con Apache Polaris, affinché i modelli semantici siano individuabili direttamente dal catalogo
Partecipa
Ossie sta migrando all'infrastruttura ASF nell'ambito dell'incubazione. Resta aggiornato sul nuovo sito del progetto, iscriviti alla mailing list di sviluppo, collabora su GitHub e unisciti al workspace Slack di Ossie.
Che tu stia costruendo un agente AI, uno strumento di business intelligence o un motore di query che deve comprendere il contesto di business, la community Ossie è al tuo fianco per aiutarti ad affrontare l'interoperabilità semantica.