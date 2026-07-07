Quando i segnali sono in conflitto, Cortex Sense li ordina come la ricerca web ordina le pagine: per pertinenza, autorevolezza, popolarità e freschezza. La definizione di una metrica supportata da una vista semantica governata ha più autorevolezza di una dedotta da una manciata di query; un pattern di join presente in 500 istruzioni SQL di produzione pesa più di uno presente in tre; e una definizione aggiornata il mese scorso prevale su una di due anni fa.

Una delle domande che ci sentiamo rivolgere più spesso su Cortex Sense riguarda la gestione dell’accesso al contesto. Cortex Sense acquisisce solo metadati e pattern di utilizzo, non le righe effettive dei tuoi dati. Ma, come tutti gli altri oggetti Snowflake, l’accesso è definito in base al ruolo tramite la governance esistente di Snowflake. Avvieremo presto la private preview consentendo agli utenti di specificare un unico ruolo che ha accesso a tutto Cortex Sense e prevediamo in futuro di estendere il modello a contesti per ruolo, così che il team marketing e il team finance accedano a contesti differenti.

Quando abbiamo rilasciato per la prima volta questo sistema ai nostri data scientist interni, ha raggiunto la parità con le loro viste semantiche curate manualmente su un set di valutazione interno iniziale, basandosi sul lavoro che le persone avevano già fatto. Da lì ha proseguito in due aree: dove una definizione era diventata obsoleta e nei domini non coperti dalle viste semantiche esistenti. Su quel set ha superato le prestazioni umane di 10 punti percentuali, grazie a segnali come la cronologia recente delle query.

Per verificare che Cortex Sense aggiunga valore, lo abbiamo sottoposto a benchmark su una serie di domande complesse, confrontando un coding agent all’avanguardia con accesso diretto all’esecuzione SQL tramite model context protocol (MCP), CoCo in versione vanilla (in grado di recuperare le viste semantiche pertinenti all’occorrenza) e CoCo basato su Cortex Sense. Cortex Sense ha migliorato la precisione dal 24,1% all’86,3% nel nostro benchmark. Inoltre, rispetto a un agente AI all’avanguardia, Cortex Sense ha ridotto i costi da 1,76 a 0,59 dollari per query, perché ha evitato che l’agente ispezionasse manualmente ogni tabella. L’agente AI all’avanguardia tendeva a eseguire DESCRIBE TABLE su decine di oggetti, sprecando token e aumentando la latenza. I vantaggi in termini di costo di Cortex Sense saranno in parte compensati da un costo di indicizzazione iniziale una tantum (che dipende dalla quantità di dati indicizzati), ma in generale abbiamo rilevato che il costo dell’indicizzazione iniziale può essere ammortizzato nel tempo grazie ai minori costi per query.