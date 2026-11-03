Un panel de control muestra una cifra de ingresos netos, un analista ofrece otra y un agente de IA devuelve una tercera. Cuando cada equipo calcula los “ingresos netos” de una forma distinta y no hay constancia de qué versión es la oficial, incluso un agente perfectamente gobernado puede devolver una respuesta con la que nadie esté de acuerdo.

Business Ontology (próximamente en vista previa pública) es la incorporación más reciente a Snowflake Horizon Context. Proporciona a las organizaciones un único espacio gobernado en el que registrar qué significan sus principales conceptos empresariales, con independencia de cualquier estructura de datos concreta. Business Ontology también forma parte de un enfoque unificado de la gobernanza del contexto: Snowflake Cortex Sense (próximamente en vista previa pública) encuentra contexto en tus datos, Business Ontology lo convierte en una fuente autorizada y las vistas semánticas de Snowflake lo transforman en métricas gobernadas y coherentes.

Gracias a Cortex Sense, puedes inicializar Business Ontology a partir del contexto que ya existe en Snowflake, lo que ofrece a los analistas un punto de partida para definir conceptos y las relaciones entre ellos en los distintos equipos. Una vez creados, los responsables de los conceptos podrán aprobar sus definiciones. A medida que evoluciona el contexto empresarial, Cortex Sense puede sugerir definiciones, pero la persona responsable controla el proceso para hacerlas oficiales.

No es necesario volver a crear desde cero un glosario para Business Ontology. Las organizaciones que guardan definiciones en un catálogo de terceros o en una hoja de cálculo pueden migrarlas mediante la importación guiada de glosarios en una sola sesión con Snowflake CoCo, el agente de programación de Snowflake. La importación extrae dominios, términos candidatos, relaciones y activos de datos vinculados, y marca cada elemento como borrador para que su responsable lo apruebe mediante el flujo de trabajo de aprobación del administrador de datos.

Cada definición aprobada se conecta con vistas semánticas, tablas y vistas de distintos equipos y dominios, de modo que los agentes de finanzas, ventas y asistencia trabajen con el mismo significado. Cuando una diferencia es intencionada, como sucede con una métrica que se define de forma distinta según la región, Business Ontology conserva cada versión como una definición aprobada y la etiqueta para indicar dónde y cuándo se aplica. Mientras tanto, las vistas semánticas ejecutan la lógica aprobada cuando se recibe una pregunta.

Además de ayudar a mantener el contexto gobernado actualizado y coherente, Cortex Sense incorpora ese contexto a la propia interacción con el agente, para que los agentes resulten útiles desde el momento en que se ponen en marcha. Cuando Cortex Sense infiere algo que entra en conflicto con una definición aprobada, los agentes usan esta última y Cortex Sense aprende de la experiencia.

Horizon Context crea un fundamento conectado para Business Ontology mediante la recopilación, el enriquecimiento y la activación del contexto en todo el patrimonio de datos. Sus conectores listos para usar recopilan esquemas, registros de consultas, definiciones de paneles de control y señales de uso de fuentes como Tableau, Power BI, dbt, SQL Server y PostgreSQL. Horizon Context enriquece esos metadatos con linaje integral, etiquetas, descripciones generadas por IA y señales de popularidad.

Lee nuestra entrada de blog sobre Business Ontology para obtener más información.