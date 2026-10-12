Creare lo stack moderno di infrastruttura AI con Cortex AI Gateway

Negli ultimi anni, lo stack enterprise AI si è evoluto in un ecosistema sofisticato ma frammentato e difficile da gestire. Ora comprende tutto, dai database vettoriali ai sistemi di monitoraggio e al tuning delle pipeline, collegati tramite un insieme eterogeneo di coding agent, agenti integrati e server Model Context Protocol (MCP) che interagiscono con i sistemi enterprise, tutto supportato da un portfolio di modelli che cambia ogni poche settimane. Team diversi adottano componenti dello stack secondo tempistiche diverse, creando potenzialmente un vuoto di gestione e governance che può incidere sulla sicurezza.

In questo contesto frammentato, poche aziende dispongono del contesto completo necessario per rispondere con precisione a domande di base su queste superfici: Quali modelli stiamo chiamando, chi li chiama, quali azioni stanno eseguendo e qual è il costo associato?

L’istinto naturale è limitare l’accesso, ma non è una soluzione valida nel lungo termine. Ostacolare la capacità dei dipendenti di utilizzare l’AI li spingerà solo a ricorrere a strumenti AI non autorizzati, amplificando ulteriormente il rischio.

Quel vuoto non è un problema di strumenti, è un livello mancante. Lo stack AI moderno ha bisogno di un punto di controllo posizionato tra ogni client AI e i sistemi aziendali a cui accede. Cortex AI Gateway (public preview3) risolve questo problema agendo come piano di controllo centralizzato, fornendo la visibilità unificata, la governance e la supervisione richieste da questa infrastruttura moderna e multiforme. A nostro avviso, sei elementi sono irrinunciabili nello stack di infrastruttura AI dell’enterprise moderna:

Inferenza unificata e governata

Routing dinamico tra modelli

Governance di MCP e strumenti

Osservabilità centrale

Policy di sicurezza e guardrail

Governance e controllo dei costi

Ora in public preview, Cortex AI Gateway offre ai team della piattaforma un unico posto per concedere l’accesso a modelli e server MCP, attribuire e controllare la spesa, e vedere cosa ha fatto l’AI per conto dei propri utenti. I team applicativi ottengono un singolo endpoint su cui sviluppare. Vediamo come si posiziona rispetto a ogni livello dello stack.