アルゴリズムバイアスの解説：タイプ、検出、および軽減手法

アルゴリズムバイアスは、データ収集からモデルの展開まで、AIライフサイクルのほぼすべての時点で発生する可能性があります。組織は、AIモデルにバイアスが含まれているかどうかを確認するだけでなく、バイアスの発生源を特定し、それに対処するためのオペレーションも明確化しなければなりません。

歴史的バイアス

歴史的バイアスとは、過去の差別や不平等な実態がそのままトレーニングデータに反映され、AIの判断に受け継がれてしまう現象を指します。たとえば、過去の承認実績を学習した住宅ローンAIは、かつての人種差別的な融資規制（レッドライニング）や富の格差、古い審査慣行などの歪んだパターンをそのまま引き継いでしまう恐れがあります。たとえ人種などの不適切な属性をあらかじめ排除したとしても、居住地域や収入の安定性、過去の信用履歴といった関連データを通じて、その差別的パターンが実質的に引き継がれてしまいます。

だからこそ、過去のデータをどれだけ「正確に」再現したところで、それが未来の公正な判断になるとは限らないのです。AIが過去のデータをどれほど忠実に学習したとしても、その結果が、企業や組織として決して繰り返してはならない不公平を生み出してしまうことがあるのです。

表現バイアス

表現バイアスは、トレーニングデータで一部のグループが過小評価されている場合に発生します。特定のグループのデータ数が少ないと、AIはそのグループ固有のパターンを十分に学習できなくなります。

顔分析システムはその代表的な例です。有名な「ジェンダーシェード」の研究において、研究者のJoy Buolamwini氏とTimnit Gebru氏により、市販の性別認識AIの精度が肌の色の薄い男性で最も高く、肌の色の濃い女性で最も低くなり、著しい誤認識が発生していることが実証されました。

このような精度のギャップは、法執行機関などで顔認識が使用される場合に特に深刻になります。デトロイトでは、妊娠8か月の黒人女性であるPorcha Woodruff氏が、顔認識AIを使った捜査により「カージャック事件の容疑者の可能性あり」と判定されたことが原因で誤認逮捕される事件が起きました。その後に人違いであることが分かり、訴追は取り下げられています。

測定バイアス

測定バイアスとは、評価の基準やデータが、本来測りたかった目的からズレてしまっている状態のことです。たとえば、逮捕率は必ずしも実際の犯罪率を正しく表してはいません。そこには、警察の重点的な取り締まりや、住民からの通報頻度、その時々の摘発方針などが色濃く反映されてしまうからです。同じように、医療費の支出額は必ずしも医療の必要度を正しく表しません。支出額には、医療へのアクセスの良さ、保険の加入状況、支払い能力、あるいは本人の受診傾向などが影響するからです。

この医療費と必要度のズレが浮き彫りになったのが、Ziad Obermeyer氏らによる2019年のScience研究です。この研究により、当時広く普及していた医療リスク予測アルゴリズムが、医療費を医療ニーズのプロキシとして使用していたため、結果として人種バイアスが生じていたことが判明しました。同じリスクスコアであっても、黒人患者の方が白人患者よりも病状が重いケースが多々ありました。医療へのアクセスが不平等だったため、歴史的に黒人患者に対して費やされてきた医療費が少なかったことが原因です。

集計バイアス

集約バイアスは、グループごとに本質的なパターンが異なるにもかかわらず、多様な人々に対して一律に1つのモデルを適用した場合に生じます。たとえば、1つの臨床AIモデルに依存すると、民族や年齢層、医療現場の違いによって、バイオマーカー（生体指標）や基準となるリスク、症状の出方が異なる場合、予測の精度が著しく低下する恐れがあります。

ここで核となるのは、すべての特定グループに個別のモデルが必要だということではありません。組織は、共有モデルが対象ユーザーに適合するかどうかをテストする必要があるということです。グループごとの検証を行わないと、全体の平均データとしては問題がないように見えても、データ数が最も少ない少数派の人々に対して、全く機能しないモデルになってしまう恐れがあります。

評価バイアス

評価バイアスとは、テストや性能比較に使うデータが、実際にAIを導入する現場のユーザーとズレている場合に生じるものです。ある病院の患者集団、ある雇用主の応募者プール、またはある地域の財務データに基づいてトレーニングおよびテストされたモデルは、強力な検証結果を示しますが、他の場所に展開すると動作が異なる場合があります。

だからこそ、モデルの評価には、実際の導入環境に合わせたデータスライスを含める必要があるのです。たとえば、ある製品ラインで開発した不正検知モデルを、行動パターンの異なる複数の地域や顧客層、取引チャネルへと横展開する場合、グローバルな適合率や再現率だけでモデルの良し悪しを判断すべきではありません。

デプロイメントバイアス

デプロイメントバイアスは、AIモデルが元々設計されていないコンテキスト上で使用される場合に発生します。たとえば、ある病院のリソース配分を最適化するために開発された臨床リスクスコアは、患者の属性やカルテの記載ルール、診療フローなどが異なる別の病院では、同じように機能しない恐れがあります。

モデルの出力は、元のコンテキストでは技術的には正しいかもしれませんが、新しいコンテキストでは誤解を招く可能性があります。そのため、AIモデルの導入に関する意思決定には、使用目的、除外する用途、トレーニング対象者、検証対象者、既知の制限事項、必要な人的レビューなどを明確にすることが必要です。

フィードバックループバイアス

フィードバックループバイアスとは、AIの予測結果が現実のデータに影響を与え、そのデータが次期モデルの学習に再び使われることで、バイアスが自己強化されていく現象のことです。予測型ポリシングはその典型的な例です。たとえば、AIモデルの予測に従って特定の地域に警察を集中配備すると、そこでの摘発件数がさらに増えることになります。その結果、「やはりこの地域はリスクが高い」というAIの判定が、より強固に裏付けられてしまうのです。

詐欺防止、融資、雇用、医療にも同じパターンが見られます。たとえば、特定の申請者や顧客、患者を（審査落ちなどで）プロセスから排除してしまうモデルがあると、そのグループに関する将来のデータ蓄積が失われてしまいます。その結果、次期バージョンのシステムでは、該当グループに対する予測精度や信頼性がさらに低下するという悪循環に陥るのです。