Biais algorithmiques expliqués : Types, détection et techniques d'atténuation

Les biais algorithmiques peuvent s'introduire à presque n'importe quel stade du cycle de vie de l'IA, de la collecte des données jusqu'au déploiement du modèle. Les entreprises doivent être en mesure d’identifier non seulement si le modèle contient un biais, mais aussi d’où provient le biais et quels contrôles peuvent y remédier.

Biais historiques

Les biais historiques apparaissent lorsque les données d’entraînement reflètent une discrimination ou une inégalité de traitement passées. Un modèle de prêt entraîné sur des approbations hypothécaires historiques peut apprendre des régularités façonnées par le redlining, les inégalités de patrimoine ou les pratiques antérieures de souscription. Même si les attributs protégés sont supprimés, des variables corrélées telles que le quartier, la stabilité des revenus ou l'historique de crédit peuvent perpétuer la régularité.

Cela est important, car une prédiction historique « précise » n’est pas toujours une décision future équitable. Un modèle peut apprendre fidèlement le passé tout en produisant des résultats qu’une entreprise ne devrait pas répéter.

Biais de représentation

Il y a biais de représentation lorsque certains groupes sont sous-représentés dans les données de d'entraînement. Lorsqu’un modèle voit moins d’exemples d’un sous-groupe, il dispose généralement de moins d’informations pour apprendre les régularités qui s’appliquent à ce sous-groupe.

Les systèmes d’analyse faciale en fournissent un exemple bien connu. Dans l’étude « Gender Shades », les chercheuses Joy Buolamwini et Timnit Gebru ont constaté que les systèmes commerciaux de classification selon le genre étaient beaucoup plus performants chez les hommes à la peau claire que chez les femmes à la peau plus foncée, les taux de classement erroné les plus élevés étant observés chez les femmes à la peau plus foncée.

Ces lacunes en matière de précision peuvent devenir particulièrement préjudiciables lorsque la reconnaissance faciale est utilisée par les forces de l’ordre : À Détroit, Porcha Woodruff, une femme noire enceinte de huit mois, a été arrêtée après que la technologie de reconnaissance faciale l'a renvoyée comme correspondance possible dans une enquête sur un vol de voiture ; l'affaire a ensuite été classée.

Biais de mesure

Les biais de mesure surviennent lorsqu’une fonctionnalité ou une étiquette ne mesure pas réellement le concept cible. Les taux d’arrestation, par exemple, ne mesurent pas les taux de criminalité. Ils reflètent également les pratiques policières, les méthodes de signalement et les priorités en matière d'application de la loi. Les dépenses de santé ne mesurent pas les besoins en santé. Elles reflètent l’accès aux soins, la couverture d’assurance, la capacité de payer et les comportements de recherche de soins.

Cette distinction a été au cœur d’une étude scientifique menée en 2019 par Ziad Obermeyer et ses coauteurs, qui a mis en évidence les biais raciaux dans un algorithme de gestion des risques largement utilisé, car le modèle utilisait le coût des soins de santé comme approximation des besoins de santé. Pour un même score de risque, les patients noirs étaient souvent plus malades que les patients blancs, car un accès inégal aux soins avait historiquement conduit à dépenser moins d'argent pour leur prise en charge.

Biais d’agrégation

Le biais d’agrégation apparaît lorsqu’un modèle est appliqué à des populations hétérogènes, même si différents sous-groupes ont des régularités sous-jacents différents. Un modèle clinique unique, par exemple, peut produire de mauvais résultats si les biomarqueurs, le risque initial ou la présentation de la maladie diffèrent selon les groupes ethniques, les groupes d’âge ou les établissements de soins.

Le problème n’est pas que chaque sous-groupe ait besoin d’un modèle distinct. C'est que les organisations doivent vérifier si le modèle partagé est adapté à la population qu'il est censé servir. Sans évaluation de sous-groupes, le modèle peut sembler acceptable en moyenne, mais il peut être défaillant pour les personnes les moins représentées dans l’ensemble.

Biais d’évaluation

Il y a biais d’évaluation lorsque les benchmarks ou les données de test ne reflètent pas la population déployée. Un modèle entraîné et évalué sur la population de patients d'un seul hôpital, le vivier de candidats d'un seul employeur ou les données financières d'une seule région peut afficher de bons résultats lors de la validation, puis se comporter différemment une fois déployé dans un autre contexte.

C’est pourquoi l’évaluation des modèles doit inclure des tranches spécifiques au déploiement. Un modèle de fraude entraîné sur une seule gamme de produits ne doit pas, par exemple, être évalué uniquement sur la base de la précision et du rappel globaux s'il est destiné à être utilisé dans différentes régions, segments de clientèle et canaux de transaction présentant des régularités comportementales distinctes.

Biais de déploiement

Les biais de déploiement surviennent lorsqu’un modèle est utilisé dans un contexte pour lequel il n’a pas été conçu. Un score de risque clinique développé pour soutenir le processus d'allocation des ressources d'un seul hôpital peut ne pas fonctionner de la même manière dans un autre hôpital présentant des profils de patients, des pratiques de codification ou des parcours de soins différents.

Les résultats produits par le modèle peuvent être techniquement corrects dans leur contexte d’origine, mais trompeurs dans un nouveau contexte. C'est pourquoi les décisions de déploiement doivent être documentées : usage prévu, usages exclus, population d'entraînement, population de validation, limites connues et révision humaine requise.

Biais de boucle de rétroaction

Il y a biais de boucle de rétroaction lorsque les résultats des modèles façonnent les données utilisées pour entraîner ou mettre à jour les futurs modèles. La surveillance prédictive est l'exemple classique : si un modèle envoie davantage de forces de l'ordre dans un quartier, davantage d'incidents y sont susceptibles d'être enregistrés, ce qui renforce la conviction du modèle que cette zone présente un risque plus élevé.

La même tendance peut se produire dans la prévention des fraudes, les prêts, le recrutement et les soins de santé. Un modèle qui oriente moins de candidats, de clients ou de patients vers un processus peut réduire les données futures disponibles sur ces groupes, rendant la prochaine version du système encore moins fiable pour eux.