La gestion des risques liés à l’IA expliquée

Les catégories de risques liés à l’IA aident à distinguer la source d’un risque du symptôme qu’il produit. Les catégories ci-dessous donnent aux équipes un moyen de rattacher ces risques au bon contrôle, au bon responsable et au bon processus d’examen.

Risque technique et de performance

Le risque technique couvre l’exactitude, l’efficacité, la fiabilité, les hallucinations, la dérive du modèle et la disponibilité du système. Dans l’IA générative, la défaillance la plus visible peut être une hallucination, mais la cause sous-jacente peut être un contexte de récupération insuffisant, une mauvaise provenance des données, l’absence de garde-fous ou un workflow qui envoie à un client une réponse générée par l’IA sans vérification. La gestion des risques dépend de la capacité de l’organisation à tester le système par rapport à son usage prévu, à définir des seuils de performance acceptables et à détecter le moment où les sorties ne respectent plus ces seuils.

Risque lié aux données

Le risque lié aux données couvre l’empoisonnement des données, les fuites, les lacunes en matière de consentement, les problèmes de provenance, les problèmes de qualité et les biais dans les données d’entraînement. Un modèle entraîné ou ancré sur des données mal documentées peut hériter d’erreurs difficiles à retracer par la suite. Pour les systèmes d’IA qui s’appuient sur les données d’entreprise, la traçabilité des données, la classification, l’historique des accès et les contrôles de qualité des données font partie intégrante de la gestion des risques, plutôt que de relever d’une gouvernance de fond.

Risque de sécurité

Le risque de sécurité lié à l’IA couvre l’injection de prompt, l’inversion de modèle, l’inférence d’appartenance, le vol de modèle, l’exfiltration de données et la manipulation adversariale. Les risques de sécurité liés à l’IA sont à fort enjeu, car les systèmes d’IA se situent souvent entre les utilisateurs et des données sensibles, des outils ou des workflows. Un prompt compromis ou un contexte manipulé peuvent influencer non seulement la réponse générée par un modèle, mais aussi l’action qu’une application optimisée par l’IA tente d’exécuter.

Risque éthique et risque d’équité

Le risque d’équité, considéré sous l’angle de l’éthique de l’IA, peut inclure des résultats discriminatoires, des atteintes à la dignité, un manque de transparence et des défaillances de la supervision humaine. Ces risques apparaissent souvent au point de rencontre entre systèmes techniques et personnes : présélection à l’embauche, décision de crédit, recommandation de soins ou outil de productivité des collaborateurs. Pour gérer efficacement le risque d’équité, il faut définir clairement les populations concernées, l’usage prévu, les droits de réexamen et les circuits d’escalade.

Risque juridique et réglementaire

Le risque juridique et réglementaire couvre la non-conformité aux lois propres à l’IA, les atteintes à la vie privée, les enjeux de propriété intellectuelle et une documentation insuffisante. Le règlement européen sur l’IA, par exemple, impose aux fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque d’établir, de mettre en œuvre, de documenter et de maintenir un système de gestion des risques. Il décrit ce système comme un processus continu et itératif sur l’ensemble du cycle de vie du système d’IA. La conformité en matière d’IA est une composante clé de la gestion des risques.

Risque opérationnel

Le risque opérationnel couvre la dépendance à un prestataire, les dépassements de coûts, les responsabilités floues, une réponse aux incidents insuffisante et des dépendances non gérées. Une équipe peut déployer une application d’IA utile, mais peiner à l’exploiter si personne n’est responsable de la surveillance, de la gestion des exceptions, des mises à jour du modèle, des revues d’accès ou des décisions de retrait.

Risque réputationnel

Le risque réputationnel couvre les incidents publics, les réactions négatives des utilisateurs et l’attention des autorités de régulation. Ces risques sont souvent les effets en aval d’autres défaillances, comme des résultats biaisés, des contenus dangereux, des données exposées, des décisions inexpliquées ou un écart visible entre les engagements d’une organisation et ce que son système d’IA a réellement fait.

Risque sociétal

Le risque sociétal couvre le déplacement de la main-d’œuvre, les atteintes à la démocratie, la concentration du pouvoir et des effets systémiques plus larges. Toutes les organisations n’évalueront pas ces risques de la même façon, mais les programmes matures de gestion des risques liés à l’IA examinent si l’impact d’un système dépasse les utilisateurs immédiats et les résultats économiques directs.