La conformité de l’IA expliquée : réglementations et mise en œuvre opérationnelle

Les entreprises sont généralement confrontées à un environnement réglementaire complexe et multicouche : lois générales sur l'IA, règles de confidentialité, directives de supervision sectorielles, exigences de sécurité des produits, droit du travail, règles de protection des consommateurs et politiques de gestion des risques internes.

Règlement européen sur l'IA

Le règlement européen sur l’IA (EU AI Act) est largement considéré comme l’un des cadres réglementaires spécifiques à l’IA les plus complets actuellement en vigueur. Il repose sur une structure de classification des risques qui distingue les pratiques d’IA interdites, les systèmes d’IA à haut risque, les systèmes à risque limité, les modèles d’IA à usage général et les utilisations à faible risque. Ce règlement a également une portée extraterritoriale, ce qui signifie qu’il peut s’appliquer à des fournisseurs et déployeurs situés en dehors de l’UE dès lors que les systèmes d’IA ou leurs sorties sont mis sur le marché de l’UE ou utilisés au sein de celui-ci.

Le règlement s’applique par étapes : les interdictions et les exigences en matière de compétences en IA débutent en février 2025, les obligations relatives à l’IA à usage général en août 2025, et le déploiement global se poursuivra jusqu’au 2 août 2027.

Pour les systèmes d’IA à haut risque, la conformité peut exiger une gestion des risques, une gouvernance des données, une documentation technique, la journalisation, la transparence, une supervision humaine, de la précision, de la robustesse, de la cybersécurité et, dans certains cas, une évaluation de la conformité par un organisme notifié.

Les entreprises qui conçoivent ou fournissent des systèmes d’IA à haut risque doivent généralement constituer un dossier technique démontrant comment le système a été conçu, testé et documenté. Les entreprises qui utilisent ces systèmes ont quant à elles besoin de preuves démontrant comment le système est déployé, qui examine ses résultats, comment il est surveillé et comment les incidents sont escaladés.

RGPD

Le RGPD s’applique déjà à de nombreux systèmes d’IA qui traitent des données personnelles, même lorsque ces systèmes ne sont pas régis par une loi spécifique à l’IA. L’article 22 traite de certains droits relatifs à la prise de décision automatisée, y compris le profilage, lorsque les décisions produisent des effets juridiques ou similairement significatifs. L’article 35 impose la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) lorsque le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les personnes, ce qui peut inclure le profilage à grande échelle, le traitement de données sensibles ou l’utilisation de technologies innovantes.

En pratique, la conformité au RGPD va souvent de pair avec la conformité spécifique à l’IA. Une banque utilisant l'IA pour l'octroi de crédits devra évaluer ce cas d'usage au regard des dispositions relatives au haut risque du règlement européen sur l'IA, tout en réalisant une AIPD, en documentant la base légale, en appliquant des dispositifs de contrôle d'accès et en prouvant que les données personnelles sont traitées conformément aux exigences de limitation des finalités, de minimisation et de conservation.

Règles fédérales et étatiques aux États-Unis

Aux États-unis, le paysage de la conformité de l’IA aux États-Unis reste un ensemble fragmenté de lois et de réglementations. Au niveau fédéral, la politique a évolué depuis le décret de 2023 sur une IA sûre, sécurisée et digne de confiance. En janvier 2025, le décret présidentiel 14179, intitulé « Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence », a révoqué certaines politiques antérieures en matière d’IA et a ordonné à l’administration de réexaminer et de réviser les mesures en contradiction avec ses objectifs de politique publique dans ce domaine.

Cette réorientation fédérale n’a cependant pas allégé la pression en matière de conformité. Les entreprises doivent en effet continuer à gérer les directives des agences fédérales, les activités d'application de la loi et les exigences au niveau des États. Le cadre de gestion des risques liés à l’IA du NIST (AI RMF) reste un cadre volontaire très utilisé pour gérer les risques liés à l’IA, et les régulateurs sectoriels continuent d’appliquer les réglementations existantes aux systèmes dotés d’IA.

Au niveau des États et des collectivités locales, plusieurs réglementations sont devenues des points de référence importants :

Loi sur l’IA du Colorado / ADMT : La loi sur l’IA de 2024 du Colorado a été abrogée et remplacée par la loi SB26-189, promulguée le 14 mai 2026. Cette nouvelle loi limite le cadre aux technologies de prise de décision automatisée (ADMT) utilisées pour influencer de manière significative des décisions importantes, tout en continuant à traiter les préoccupations liées aux biais algorithmiques par le biais d’obligations de transparence, de notification, de correction, de recours et d’examen humain. Les obligations visées devraient généralement entrer en vigueur le 1er janvier 2027, des détails de mise en œuvre supplémentaires devant être apportés par la réglementation du procureur général du Colorado.

La loi sur l’IA de 2024 du Colorado a été abrogée et remplacée par la loi SB26-189, promulguée le 14 mai 2026. Cette nouvelle loi limite le cadre aux technologies de prise de décision automatisée (ADMT) utilisées pour influencer de manière significative des décisions importantes, tout en continuant à traiter les préoccupations liées aux biais algorithmiques par le biais d’obligations de transparence, de notification, de correction, de recours et d’examen humain. Les obligations visées devraient généralement entrer en vigueur le 1er janvier 2027, des détails de mise en œuvre supplémentaires devant être apportés par la réglementation du procureur général du Colorado. Loi locale 144 de New York : La ville de New York réglemente les outils automatisés d’aide à la décision en matière d’emploi, imposant notamment des audits de biais et des obligations de notification pour les usages liés à l’emploi.

La ville de New York réglemente les outils automatisés d’aide à la décision en matière d’emploi, imposant notamment des audits de biais et des obligations de notification pour les usages liés à l’emploi. Règles californiennes relatives à la prise de décision automatisée : La Californie a finalisé les réglementations de la CCPA concernant les technologies de prise de décision automatisée, les évaluations des risques et les audits de cybersécurité. Ces réglementations entreront en vigueur le 1er janvier 2026, avec un calendrier de conformité progressif pour certaines exigences.

Règles d’IA spécifiques à chaque secteur

La conformité de l’IA dépend également fortement du contexte sectoriel. Dans les secteurs réglementés, les systèmes d’IA sont souvent évalués à travers les cadres de supervision existants plutôt que par des lois dédiées à l’IA.

Dans le secteur bancaire, les directives sur la gestion des risques liés aux modèles structurent depuis longtemps la manière dont les institutions valident les modèles, documentent les hypothèses et maintiennent la gouvernance. Les directives de la Réserve fédérale sur le risque lié aux modèles mettent l'accent sur le développement, la mise en œuvre, l'utilisation, la validation, les dispositifs de contrôle, la conformité et la supervision par le conseil d'administration et la direction générale. En 2026, les agences bancaires fédérales ont également publié des directives révisées sur la gestion des risques liés aux modèles, privilégiant une approche basée sur le risque.

les directives sur la gestion des risques liés aux modèles structurent depuis longtemps la manière dont les institutions valident les modèles, documentent les hypothèses et maintiennent la gouvernance. Les directives de la Réserve fédérale sur le risque lié aux modèles mettent l'accent sur le développement, la mise en œuvre, l'utilisation, la validation, les dispositifs de contrôle, la conformité et la supervision par le conseil d'administration et la direction générale. En 2026, les agences bancaires fédérales ont également publié des directives révisées sur la gestion des risques liés aux modèles, privilégiant une approche basée sur le risque. Dans le secteur de la santé, la loi HIPAA peut s’appliquer lorsque des systèmes d’IA traitent des informations de santé protégées, tandis que la supervision de la FDA peut s’imposer lorsque l’IA est intégrée à un logiciel en tant que dispositif médical (SaMD) ou à un dispositif médical doté d’IA. La FDA tient à jour une liste des dispositifs médicaux dotés d’IA dont la commercialisation est autorisée aux États-Unis, illustrant le rôle croissant de l’IA dans les produits médicaux réglementés.

la loi HIPAA peut s’appliquer lorsque des systèmes d’IA traitent des informations de santé protégées, tandis que la supervision de la FDA peut s’imposer lorsque l’IA est intégrée à un logiciel en tant que dispositif médical (SaMD) ou à un dispositif médical doté d’IA. La FDA tient à jour une liste des dispositifs médicaux dotés d’IA dont la commercialisation est autorisée aux États-Unis, illustrant le rôle croissant de l’IA dans les produits médicaux réglementés. Dans le secteur des assurances, le bulletin modèle de la National Association of Insurance Commissioners définit les attentes concernant la manière dont les assureurs gouvernent les systèmes d’IA, et décrit les informations que les régulateurs peuvent demander lors d’une enquête ou d’un examen.

le bulletin modèle de la National Association of Insurance Commissioners définit les attentes concernant la manière dont les assureurs gouvernent les systèmes d’IA, et décrit les informations que les régulateurs peuvent demander lors d’une enquête ou d’un examen. Dans les services financiers et les publications des sociétés cotées, la SEC a clairement indiqué que les affirmations relatives à l’IA doivent être exactes et vérifiables. En 2024, la SEC a sanctionné deux conseillers en investissement pour avoir fait des déclarations fausses et trompeuses sur leur utilisation de l’IA, rappelant ainsi que la conformité de l’IA englobe également le marketing, la communication financière et les déclarations destinées aux clients.

Directives internationales sur l’IA

En dehors de l’UE et des États-Unis, les entreprises doivent également prendre en compte l’approche britannique de réglementation de l’IA basée sur des principes, les mesures de la Chine sur l’IA générative et le Model AI Governance Framework de Singapour. Bien que ces régimes diffèrent par leur force juridique, leur portée et leur maturité d’application, ils tendent à converger vers des attentes communes : classification des risques, responsabilité, transparence, supervision humaine, gouvernance des données, supervision et documentation.

Les instruments non contraignants ont également leur importance, car ils inspirent souvent les lois, les normes et les exigences d’achat. Les Principes de l’OCDE sur l’IA encouragent la sécurité de l'IA par le biais d’une IA digne de confiance qui respecte les droits de l’homme et les valeurs démocratiques, tandis que la Recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’intelligence artificielle s’applique aux 194 États membres de l’UNESCO et met l’accent sur les droits de l’homme, l’équité, la transparence et la supervision humaine.