AIコンプライアンスの解説：規制とそれを運用化する方法

ポリシーやフレームワークを定めただけでは、現場の業務は変わりません。それを日々のワークフローやシステムに組み込み、確実に実行させるための仕組みがAIコンプライアンスです。たとえば、社内ポリシーに「高リスクなAIには、人の目による監視を義務付ける」と書かれていても、それだけでは現場は動けません。具体的な管理策を策定して初めて、「誰がシステムをレビューするのか」「承認記録はどこに残すのか」「担当者はモデルの出力結果をどう確認するのか」そして「モニタリングでデータドリフトやバイアス、不安全な挙動が検知された際に、どう対処するのか」といった実務レベルの運用手順が明確になります。

ガバナンス制御

ガバナンス制御は、AIシステムに対する責任の所在を明確にし、意思決定のプロセスを体系化するための基本ルールです。ここには通常、経営陣による監督体制の構築をはじめ、社内AIポリシーの策定、リスクの判定基準、各担当者の役割分担、そして問題発生時のエスカレーションルートの設計などが含まれます。

たとえば、高リスクに分類される融資の与信判断モデルを運用する場合、システム開発の責任者だけでなく、事業責任者、技術責任者、そしてコンプライアンスのチェック担当者を、それぞれ実名で指定してアサインします。これにより組織は、誰がそのユースケースを承認したのか、どのリスクレベルに分類され、どの管理策が適用されたのか、さらには不具合が起きた際、誰の権限でシステムの修正や一時停止、あるいは以前のバージョンへのロールバックを指示できるのかを、いつでも客観的に証明できるようになります。

一般的なガバナンス制御には以下が含まれます。

AIポリシーと許容される利用基準

AIインベントリの所有権

リスク階層化の調査手法

AI責任者、モデルオーナー、データ所有者の割り当て

審査委員会またはガバナンス評議会による承認

有効期限付きの例外管理

制御の証明と内部監査レビュー

ドキュメント制御（ドキュメンテーションコントロール）

ドキュメントによる制御は、規制当局や監査人、顧客、あるいは社内のチェック部門に対して正しく運用していることを証明するための、確固たる書面記録を残す仕組みです。AIコンプライアンスにおいて、ドキュメント作成はシステムをリリースしたら終わりの一過性の作業ではありません。データの入れ替え、モデルのバージョンアップ、ベンダーの変更、あるいはユースケースの拡大など、システムのライフサイクルや変化に合わせて、常に最新の状態にアップデートし続けることが求められます。

具体的に作成すべき成果物としては、モデルカード、データシート、学習データの要約、評価結果、システム仕様書、アーキテクチャ構成図、各種技術ファイルなどが挙げられます。たとえばEU AI法の附属書IV（Annex IV）では、高リスクAIシステムに求められる技術文書の要件を定めており、そこには開発の目的や設計、開発プロセス、使用したデータ、監視体制、適合性検証、そしてリスク管理に関する詳細な情報の記載が義務付けられています。

生成AIシステムの場合には、プロンプトの設計方針や、情報参照元のソース、セーフティフィルターの設定、人の目によるレビュー体制、禁止事項の定義、そしてベンダーによる品質証明書などもドキュメントの対象となります。ここでの本質は、単に提出する書類を増やすことではありません。そのシステムが具体的にどのような処理を行うのか、どのように安全性がテストされたのか、何を根拠に利用が承認されたのかという、後から振り返るために欠かせないコンテキストを、いつでも検証可能な形で残しておくことにあります。

評価制御（アセスメントコントロール）

アセスメントは、そのAIシステムが本来の目的や用途に対して、技術的、倫理的に本当に適格であるかを客観的に見極めるための仕組みです。具体的な評価手法には、AI影響評価やデータ保護影響評価（DPIA）をはじめ、バイアス監査、レッドチームレポート、敵対的テスト、プライバシー検証、AIセキュリティ評価、そして実稼働前のテストなどが挙げられます。

たとえば、ある採用選考AIツールを導入する場合を考えてみましょう。 このとき企業は、ある規制（ニューヨーク市など）に基づきバイアス監査と候補者への事前通知をクリアしつつ、個人情報保護の観点（GDPRなど）からDPIAを実施しなければなりません。それに加えて社内の独自評価として、そのAIの職務との適合性、判断プロセスの説明可能性、ベンダー提供資料の妥当性、そして人間がどう介在して判定を下すかといった、多角的な検証プロセスを一堂にクリアすることが求められます。また医療用の臨床AIシステムを導入する際には、想定された用途通りに機能するかの検証をはじめ、患者の安全性に対する精緻なレビューや、対象とする患者層の違いによってAIの判定精度に偏りや変化が生じていないかの継続的な監視が欠かせません。

こうしたアセスメントを通じて、単に評価を行うだけでなく、後々の監査に耐えうる客観的な証拠を形に残すことが重要です。具体的には、テスト結果のデータ、レビュー担当者の所見、是正計画、正式な承認記録、そして未解決のリスクがある場合にはそれを責任者が許容、承認した証跡などを、いつでも追跡できる形で保管しておく必要があります。

運用制御

運用制御では、デプロイ後のAIシステムの動作を管理します。運用フェーズにおける具体的な管理策としては、アクセス権限の管理、監査ログの常時取得、稼働状況のモニタリング、インシデント報告体制の構築、人の目による監視、そして市販後監視などが挙げられます。

こうした本番稼働後の管理が重要となるのは、AIコンプライアンスがモデルをリリースしたら終わりではないからです。実稼働中のAIシステムには常に変化が伴います。時間経過によるモデルドリフトをはじめ、プロンプト用テンプレートの書き換え、API接続している基盤モデルのサイレントアップデート、データパイプラインの不具合による想定外のデータの混入、さらにはアクセス権限の設定ミスによる機密データの漏洩リスクなど、想定外の事態がいつでも起こり得ます。こうした変化や異変をリアルタイムで確実に検知し、その経緯や対処の跡をいつでも説明できるよう証跡として残し続けられるかどうかに、運用のコンプライアンス維持がかかっています。

一般的な運用制御には以下が含まれます。

ロールベースのアクセス制御（RBAC）

データ、モデル、アプリケーションのアクティビティに関する監査ログ

モデルのパフォーマンスおよびドリフト監視

必要に応じたプロンプトとレスポンスのロギング

重大な意思決定における人間によるレビュー（Human-in-the-loop）

インシデント報告およびエスカレーション手順

ポストマーケットまたはデプロイ後の監視

定期的な制御の証明

サードパーティ制御

今日、多くのAIシステムは自社開発されたものではなく、外部ベンダー、基盤モデルプロバイダー、SaaSツール、データ提供元、あるいは製品に組み込まれた外部AI機能といったサードパーティリソースに依存しています。こうした外部依存に伴うリスクを、導入前に正しく評価し、導入後も継続的に監視するための仕組みがサードパーティ制御です。

委託先選定時の審査においては、AIの想定用途やデータ処理方法をはじめ、モデルの技術仕様書、セキュリティ対策、再委託先の有無、データの保管期限ポリシー、学習データの適法性に関する誓約、インシデント発生時の連絡体制、さらにはベンダー側が保有する各種認証などを、網羅的に確認、把握しなければなりません。また、LLMなどの基盤モデルを採用するにあたっては、プロバイダー提供の技術文書や安全性評価レポートの提出を求めるだけでなく、AIシステムを構成するモデル、データソース、ライブラリ、API、開発ベンダーの一覧をまとめたAI部品構成表（AIBOM）を作成するための情報開示を要求することも、ガバナンス上、非常に有効です。