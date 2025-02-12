Ihre Unternehmensdaten brauchen einen AI Agent

Snowflake-Kunden haben nun eine einheitliche Plattform, mit der sie strukturierte und unstrukturierte Daten sofort gebrauchsfertig mit hoher Genauigkeit verarbeiten und abrufen können. Durchgängige, einheitliche Governance, von der Erfassung bis zur Anwendung, ermöglicht es Teams, eine neue Welle von Data Agents bereitzustellen. Kunden können skalierbare Lösungen entwickeln und gleichzeitig Zugriffs- und Datenschutzkontrollen durchsetzen.

Notwendigkeit von Data Agents

Wir bei Snowflake sind davon überzeugt, dass Agentic AI bald für die Belegschaft in Unternehmen unverzichtbar sein wird, um die Produktivität von Teams im Kundensupport, in der Außendiensttechnik, in der Analytik, im Engineering und darüber hinaus zu steigern. So gewinnen sie wertvolle Zeit für die Mitarbeitenden, um sich auf höherwertige Herausforderungen zu konzentrieren. Data Agents, eine spezialisierte Kategorie von AI Agents, kombinieren Daten und Tools, um genauere, fundiertere Erkenntnisse zu liefern, indem sie effektiv die richtigen Datenquellen und Tools für den Abruf auswählen.

Damit AI Agents in großem Umfang arbeiten können, benötigen sie eine sichere Verbindung mit Unternehmensdaten und eine einheitliche Governance, um ihren Zugriff zu verwalten, ähnlich wie die bestehenden Kontrollen für Ihre Teams. Sie müssen Datenrichtlinien einhalten, effizient auf mehrere Quellen zugreifen und genaue Informationen abrufen, um zuverlässige und hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Wir wissen jedoch, dass diese agentische Zukunft Herausforderungen mit sich bringt, die ihrem Potenzial entsprechen. Während die Modellqualität steigt und die Inferenzkosten sinken, sehen wir dieselben Herausforderungen bei Unternehmen, die vertrauenswürdige Agentensysteme in großem Umfang einsetzen wollen:

Genauigkeit (Korrektheit): In puncto Qualität gibt es in Unternehmensanwendungen eine hohe Messlatte für Agentenoutput; die Fehlerquote ist gering, insbesondere bei geschäftskritischen Funktionen wie Finanzen oder Engineering.

Vertrauen und Sicherheit: Während Kunden datenintensivere KI-Anwendungen entwickeln, stellt die Einhaltung von Sicherheits- und Governance-Richtlinien eine zunehmende Herausforderung dar.

Kontrollierter Datenzugriff: Mitarbeitende benötigen Zugriff auf eine Vielzahl von Datenquellen, um zuverlässig im geschäftlichen Kontext arbeiten zu können. Dazu gehören sowohl unstrukturierte (z. B. Text, Audio) als auch strukturierte (z. B. Tabellen, Ansichten) Datenquellen, die oft über mehrere Systeme verstreut sind.

Der Schlüssel zur Skalierung von Agentenworkflows, die Daten nutzen, ist die nahtlose Interaktion zwischen Modellen und Daten bei gleichzeitiger Gewährleistung von Genauigkeit, Vertrauen und Compliance. Ein Finanzanalyst muss beispielsweise Umsatzdaten (strukturiert) mit Finanzberichten und Marktforschung (unstrukturiert) kombinieren. Diese Anwendungsfälle in Unternehmen benötigen sicheren Zugriff auf Daten und eine Möglichkeit, der KI die richtigen Informationen bereitzustellen, mit durchgängiger Governance.

Um dieses Problem anzugehen, führen wir Cortex Agents ein, einen vollständig verwalteten Dienst, der die Integration, den Abruf und die Verarbeitung strukturierter und unstrukturierter Daten vereinfacht und Snowflake-Kunden dabei hilft, hochwertige Agents in großem Umfang zu erstellen.

Cortex Agents: ermöglicht Unternehmen den KI-Einsatz

Cortex Agents, jetzt in Public Preview verfügbar, orchestriert über strukturierte und unstrukturierte Datenquellen hinweg – seien es Snowflake-Tabellen oder PDF-Dateien, die im Objektspeicher gespeichert sind – und liefert so Einblicke. Mithilfe von Cortex Search, Cortex Analyst und LLMs brechen sie komplexe Abfragen auf, rufen sie relevante Daten ab und generieren sie präzise Antworten. Das ermöglicht Genauigkeit, Effizienz und Governance in jedem Schritt.

Was sind Cortex Agents?

Cortex Agents planen Aufgaben, nutzen Tools, um sie auszuführen, und reflektieren Ergebnisse, um die Reaktionen zu verbessern. Cortex Agents ist als praktische REST-API verfügbar und lässt sich nahtlos in jede Anwendung integrieren. Agenten nutzen Cortex Analyst (strukturiertes SQL) und Cortex Search (unstrukturierte Daten) als Tools, um Antworten zu analysieren und zu generieren. Der Workflow umfasst vier Schlüsselkomponenten:

1. Planung: Anwendungen wechseln oft zwischen der Verarbeitung von Daten aus strukturierten und unstrukturierten Quellen. Denken Sie beispielsweise an eine dialogorientierte App, die Benutzeranfragen beantwortet. Eine geschäftliche Benutzerin fragt vielleicht zunächst nach Top-Vertriebspartnern nach Umsatz (strukturiert) und geht dann dazu über, sich nach einem Vertrag zu erkundigen (unstrukturiert). Cortex Agents kann eine Anfrage zur Orchestrierung eines Plans analysieren und zu einer Antwort gelangen:

Entdecken von Optionen: Wenn der Benutzer eine mehrdeutige Frage stellt (z. B. „Erzähl mir von Acme Supplies“), berücksichtigt der Agent verschiedene Permutationen – Produkte, Standorte oder Vertriebspersonal –, um zu disambiguieren und die Genauigkeit zu verbessern.

Wenn der Benutzer eine mehrdeutige Frage stellt (z. B. „Erzähl mir von Acme Supplies“), berücksichtigt der Agent verschiedene Permutationen – Produkte, Standorte oder Vertriebspersonal –, um zu disambiguieren und die Genauigkeit zu verbessern. Unterteilung in Teilaufgaben: Cortex Agents kann eine Aufgabe oder Anfrage (z. B. „Was sind die Unterschiede zwischen den Vertragsbedingungen für Acme Supplies und Acme Stationery?“) in mehrere Teile aufteilen, um eine präzisere Antwort zu erhalten.

Cortex Agents kann eine Aufgabe oder Anfrage (z. B. „Was sind die Unterschiede zwischen den Vertragsbedingungen für Acme Supplies und Acme Stationery?“) in mehrere Teile aufteilen, um eine präzisere Antwort zu erhalten. Nutzung mehrerer Tools: Der Agent wählt ein Tool aus – Cortex Analyst, Cortex Search oder SQL-Erstellung aus natürlicher Sprache – , um kontrollierten Zugriff und die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien zu ermöglichen.

2. Verwendung von Tools: Wenn ein Plan vorhanden ist, kann der Agent Daten effizient abrufen. Cortex Search extrahiert Erkenntnisse aus unstrukturierten Quellen, während Cortex Analyst SQL generiert, um strukturierte Daten zu verarbeiten. Eine umfassende Unterstützung für die Identifizierung und Ausführung von Tools ermöglicht die Bereitstellung ausgefeilter Anwendungen, die auf Unternehmensdaten basieren.

3. Reflexion: Nach jedem Einsatz des Tools wertet der Agent die Ergebnisse aus, um die nächsten Schritte zu bestimmen – und bittet um Klärung, Iteration oder generiert eine endgültige Antwort. Dank dieser Orchestrierung kann Snowflake komplexe Datenabfragen bewältigen und gleichzeitig die Genauigkeit steigern und die Compliance-Kontrollen innerhalb des sicheren Snowflake-Umfelds beibehalten.

4. Überwachung und Iterierung: Nach der Bereitstellung können Kunden Kennzahlen verfolgen, die Performance analysieren und das Verhalten optimieren, um kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. Auf der Client-Anwendung können Entwickler:innen TruLens verwenden, um die Agent-Interaktion zu überwachen. Durch die kontinuierliche Überwachung und Optimierung von Governance-Kontrollen können Unternehmen Agentic AI zuverlässig skalieren und gleichzeitig Sicherheit und Compliance gewährleisten.

In Kombination mit anderen Snowflake-Angeboten bietet Cortex Agents nun eine End-to-End-Lösung zum Abrufen, Verarbeiten und Kontrollieren von strukturierten und unstrukturierten Daten in großem Umfang.

Snowflake erweitert seine KI-Funktionen mit der Public Preview von Cortex Agents, um Dateneinblicke durch Orchestrierung über strukturierte und unstrukturierte Datasets hinweg abzurufen. Cortex Agents optimiert den Zugriff auf Daten über Agentenapplikationen und die Orchestrierung für zuverlässigere KI-gestützte Entscheidungen, indem es auf den Verbesserungen unserer Cortex AI-Abrufdienste aufbaut: