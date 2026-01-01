Snowflake Marketplace für Anbieter

Da Kunden mit Kumo prädiktive KI-Modelle direkt in ihrer Snowflake-Umgebung erstellen können, ohne Daten zu verschieben, haben wir neue Möglichkeiten bei Kunden und in Regionen erschlossen, bei denen Datenschutz eine zentrale Rolle spielt – beispielsweise bei den größten FinTechs weltweit und führenden Händlern in der Europäischen Union. Auch die Möglichkeit für gemeinsame Kunden, ihre zugesagten Snowflake-Ausgaben für Kumo zu nutzen, hat unserem Team geholfen, Geschäfte schneller abzuschließen. Innerhalb weniger Wochen nach Einführung der Private Preview unserer Snowflake Native App haben wir bereits einen Anstieg der Pipeline um 30 % festgestellt.