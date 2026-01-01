LEITFADEN
Snowflake Marketplace für Anbieter
Bieten Sie Daten, Apps und Agenten-Produkte auf dem Snowflake Marketplace an, um Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen, Ihre Marge zu erhöhen und ausgezeichnete Kundenerlebnisse zu bieten.
Schnellere Geschäftsabschlüsse
Bieten Sie Ihre Produkte Tausenden von Unternehmen in der AI Data Cloud an und schließen Sie Geschäfte direkt auf Snowflake ab. Profitieren Sie von flexibler Paketierung und Preisgestaltung – sowohl für maßgeschneiderte Verträge als auch für standardisierte Geschäfte, die auf Skalierung ausgelegt sind. Nutzen Sie die zugesicherten Snowflake-Budgets, um Budgetverzögerungen zu beseitigen – mit dem Marketplace Capacity Drawdown Program¶.
Reduzierter Aufwand, höhere Margen
Nutzen Sie die inhärente cloudübergreifende Konnektivität von Snowflake, um den technischen Aufwand zu reduzieren und die Betriebskosten für die Einrichtung von ETL-, FTP- und API-Verbindungen zu senken. Weitere Kostensenkungen dank integriertem Data-Sharing-Rabattprogramm und Optimierung der Egress-Kosten.
Ein erstklassiges Kundenerlebnis
Ermöglichen Sie Ihren Kunden schnelleren Zugriff, indem Sie Ihre Produkte direkt über Snowflake zum Kauf anbieten. Schaffen Sie ein integriertes Nutzungserlebnis, indem Sie Ihre Lösung direkt dort bereitstellen, wo sich die Daten Ihrer Kunden befinden.
Ihre Möglichkeiten auf dem Snowflake Marketplace
Datasets
Bieten Sie Ihre Datenprodukte an, um AI Agents anzureichern und geschäftliche Erkenntnisse zu liefern. Ermöglichen Sie eine nahtlose Integration in Snowflake Intelligence und andere agentenbasierte Systeme, indem Sie Ihren Data Shares Semantic Views hinzufügen.
Cortex Knowledge Extensions
Gewährleisten Sie bei der sicheren Bereitstellung Ihrer Inhalte und Publikationen eine klare Zuordnung und Monetarisierung, um Ihr geistiges Eigentum vor der LLM-Kommodifizierung und unautorisiertem Modelltraining zu schützen. Erschließen Sie neue Einnahmequellen und ermöglichen Sie es Unternehmen, ihre Daten in KI-Assistenten und Agentensystemen mit Ihren aktuellen, lizenzierten Publikationen zu kontextualisieren.
SaaS-Anwendungen
Bieten Sie SaaS-Anwendungen an, die auf Snowflake basieren. Dies erleichtert Kunden die Datenintegration und hilft Ihnen, Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen, indem Kunden ihr vertraglich zugesichertes Snowflake-Budget nutzen.
Snowflake Native Apps
Von der Entwicklung über den Vertrieb bis hin zur Monetarisierung: Erstellen Sie Ihre Apps nativ in Snowflake und bringen Sie Ihr Unternehmen voran. Veröffentlichen Sie Ihre App ein einziges Mal, um sie für Tausende Unternehmen in der AI Data Cloud verfügbar zu machen. So können Kunden Ihre Apps mühelos finden, testen und kaufen – über Clouds und Regionen hinweg.
Unsere Kunden schätzen es sehr, dass das Data Sharing über Snowflake nahtlos möglich ist. Snowflake ist die von unseren Kunden am häufigsten genutzte Lösung für Data Sharing und hat zu einem Anstieg der Vertragsgrößen um etwa 30 % geführt.
ZAC FULD
Wir haben unsere Evaluierungen auf Snowflake Marketplace standardisiert, da dies die Time-to-Value für unsere Kunden um mindestens 60 % beschleunigt und zu verkürzten Verkaufszyklen für SafeGraph führt. Eine positive Situation für unsere Kunden und für uns.
– NIKI KAZAHAYA
Seit wir auf dem Snowflake Marketplace verkaufen, liegt unser Auftragsvolumen im siebenstelligen Bereich, und die Kosten für die Kundenakquise sind deutlich gesunken.
Ross Lewis
Wir haben erfolgreich mehrere große Hedgefonds und Vermögensverwalter als Kunden gewonnen. Damit nähern wir uns innerhalb eines Jahres nach der Einführung unserer Snowflake Native App einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) von 1 Million US-Dollar.
Patrick Howerter
Seit der Einführung von Snowflake Native Apps im Juni 2023 konnte Maxa sein Geschäft in nur wenigen Monaten verdoppeln.
Alexis Steinman
Wir können eine neue Art von Kunden gewinnen. Leads können sich für eine Testversion unserer Snowflake Native App nahtlos direkt über den Snowflake Marketplace anmelden. Dieser Self-Service-Ansatz ist wirklich spannend und verändert die Art und Weise, wie wir über unsere Markteinführung denken.
Sean Graber
Da Kunden mit Kumo prädiktive KI-Modelle direkt in ihrer Snowflake-Umgebung erstellen können, ohne Daten zu verschieben, haben wir neue Möglichkeiten bei Kunden und in Regionen erschlossen, bei denen Datenschutz eine zentrale Rolle spielt – beispielsweise bei den größten FinTechs weltweit und führenden Händlern in der Europäischen Union. Auch die Möglichkeit für gemeinsame Kunden, ihre zugesagten Snowflake-Ausgaben für Kumo zu nutzen, hat unserem Team geholfen, Geschäfte schneller abzuschließen. Innerhalb weniger Wochen nach Einführung der Private Preview unserer Snowflake Native App haben wir bereits einen Anstieg der Pipeline um 30 % festgestellt.
Hema Raghavan