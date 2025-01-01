「私たちのお客様は、データを移動することなくSnowflake環境でKumoを使用して予測AIモデルを直接作成できるため、データプライバシーが要件となっている（世界最大規模の金融テクノロジー企業や欧州連合内の大手小売企業などの）お客様やリージョンに機会を提供できるようになりました。また、共通のお客様がコミット済みのSnowflakeの費用をKumoの支払いに使用できるようになったことで、私たちのチームは成約までの時間を短縮できました。Snowflakeネイティブアプリのプライベートプレビューから数週間で、私たちのパイプラインはすでに30%増加しています」