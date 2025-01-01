ガイド
プロバイダーのための Snowflakeマーケットプレイス
Snowflakeマーケットプレイスでデータ、アプリ、エージェント型プロダクトを提供することで、取引を迅速に成立させ、利益率を高め、最高レベルの顧客体験を実現します。
成約までの時間を短縮
AIデータクラウドで何千もの組織にプロダクトを提供し、Snowflake上で直接取引、成約を行えます。交渉が必要な案件から、スケールを前提とした標準化された案件まで、柔軟なパッケージと料金設定に対応できます。マーケットプレイスのキャパシティドローダウンプログラム ¶ で、コミット済みのSnowflake支出を活用し、予算確保や処理に伴う遅延を解消できます。
オーバーヘッドの削減、利益率の向上
Snowflakeの特徴であるクロスクラウドへの接続によって技術的オーバーヘッドを抑え、ETL、FTP、API接続の確立に伴う運用コストを削減できます。組み込みのデータ共有リベートプログラムとエグレスコストオプティマイザーにより、さらにコストを削減できます。
最高レベルの顧客体験を提供
顧客がSnowflakeを通じてプロダクトを購入できるようにすることで、顧客がプロダクトへより迅速にアクセスできるようにします。顧客データが存在する環境で直接プロダクトを提供し、統合された体験を提供します。
Snowflakeマーケットプレイスで 配布可能なアプリやデータ、プロダクト
AI-readyのデータセット
データプロダクトを提供してAIエージェントを強化し、ビジネスインサイトを活性化します。データ共有にセマンティックビューを追加することで、データをSnowflake Intelligenceやその他のエージェント型システムとシームレスに統合できます。
Cortexナレッジ拡張
明確なアトリビューションと収益化により、コンテンツや出版物をセキュアに提供して、LLMのコモディティ化やモデルトレーニングから知的財産を保護します。新たな収益源を創出し、エンタープライズはAIアシスタントやエージェント型システム内で、現在ライセンスされている出版物を使用して自社のデータをコンテキスト化できます。
SaaSアプリケーション
Snowflakeを基盤とするSaaSアプリケーションを提供し、お客様がコミットしたSnowflakeの費用を活用することで、より簡単にデータを統合し、迅速に契約を成約できるようにします。
Snowflakeネイティブアプリ
開発から配布、収益化まで、Snowflake内でネイティブにアプリを構築してビジネスを強化できます。アプリを一度公開するだけで、AIデータクラウドで何千もの組織に提供できます。そのため、さまざまなクラウドやリージョンの顧客がアプリを簡単に発見して試し、購入できるようになります。
「Snowflakeを介してシームレスにお客様のデータを共有できることで、お客様から好評を得ています。Snowflakeは、お客様ベースでは最も使用されているデータシェアリングソリューションであり、契約規模が約30%拡大しました」
—Zac Fuld氏
「SafeGraphは、Snowflakeマーケットプレイスでの評価を標準化しました。お客様の価値実現までの速度を60%以上も加速し、私たちの販売サイクルの短縮につながることがわかったためです。お客様と私たちの双方にとって良い関係を築くことができました」
—Niki Kazahaya氏
「Snowflakeマーケットプレイスでの販売を開始してから、成約額は数百万ドル規模に達し、顧客獲得コストも大幅に削減できました」
—Ross Lewis氏
「大手ヘッジファンドやアセットマネージャーのオンボーディングに成功し、Snowflakeネイティブアプリのローンチから1年で年間経常収益（ARR）100万ドルを達成する勢いです」
—Patrick Howerter氏
「2023年6月にSnowflakeネイティブアプリをローンチして以来、Maxaはわずか数か月でビジネスを倍増できました」
—Alexis Steinman氏
「私たちは新しいタイプのお客様を獲得でき、見込み客はSnowflakeマーケットプレイス内からシームレスにSnowflakeネイティブアプリの試用版にサインアップできます。このセルフサービスのアプローチは非常にエキサイティングで、市場進出の考え方を変革する手法です」
—Sean Graber氏
「私たちのお客様は、データを移動することなくSnowflake環境でKumoを使用して予測AIモデルを直接作成できるため、データプライバシーが要件となっている（世界最大規模の金融テクノロジー企業や欧州連合内の大手小売企業などの）お客様やリージョンに機会を提供できるようになりました。また、共通のお客様がコミット済みのSnowflakeの費用をKumoの支払いに使用できるようになったことで、私たちのチームは成約までの時間を短縮できました。Snowflakeネイティブアプリのプライベートプレビューから数週間で、私たちのパイプラインはすでに30%増加しています」
—Hema Raghavan氏