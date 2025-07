Acesso a pacotes PyPI no Snowpark por meio de UDFs e procedimentos armazenados

Para desenvolvedores, engenheiros e cientistas de dados que usam o Snowpark, um dos maiores desafios tem sido acessar os pacotes Python de que eles precisam, bem como gerenciar as dependências dos pacotes carregados on stage. Embora o Snowpark Python já ofereça suporte a pacotes Anaconda e pacotes personalizados, a falta de acesso direto ao amplo ecossistema do Python Package Index (PyPI) exigia etapas adicionais para gerenciar dependências e lidar com as limitações.

Mas, hoje isso mudou. Temos novidades para melhorar ainda mais o desenvolvimento em Snowpark Python! Por isso, é com satisfação que anunciamos o acesso direto ao vasto Python Package Index (PyPI), agora disponível ao público, que revoluciona o fluxo de trabalho, oferecendo flexibilidade sem precedentes. Imagine poder integrar com facilidade qualquer pacote Python de que você precisa diretamente às funções definidas pelo usuário (user-defined functions, UDFs) do Snowpark Python e aos procedimentos armazenados, sem tempo de espera. Sim, você ouviu direito! O confiável canal Snowflake Anaconda continua disponível e agora você tem a liberdade de acessar todo o ecossistema PyPI, que hospeda mais de 600.000 pacotes Python.

Essa nova função simplifica muito os fluxos de trabalho de desenvolvimento, mais do que nunca, facilitando a criação e o dimensionamento em escala de aplicações que usam tecnologia Python no Snowflake.

Como isso funciona

O Snowflake conta com um Artifact Repository padrão que permite aos usuários conectar e instalar pacotes PyPI dentro dos procedimentos armazenados e das UDFs do Snowpark. Basta dar acesso a um repositório PyPI integrado e instalar o pacote dentro de uma UDF ou de um procedimento (obtenha mais detalhes sobre o processo em nossa documentação).