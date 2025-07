Com o intuito de obter valiosos insights data-driven, seja por meio de análise de dados, aprendizado de máquina ou pesquisa, as empresas buscam continuamente melhores formas para gerenciar as montanhas de informações que possuem. Historicamente, tem sido mais fácil falar sobre isso do que fazer. Na prática, é necessário criar (e manter) pipelines de integração complexos cuja manutenção, rapidamente, se torna trabalhosa, sem mencionar o custo.

Para muitos, um serviço de integração de dados que seja adaptável e extensível, porém fácil de gerenciar e controlar, pode parecer um sonho e, no entanto, é exatamente isso que o Snowflake Openflow foi desenvolvido para fornecer. O Openflow oferece duas opções de implementação: Snowflake-hosted e customer-hosted. A opção hospedada pelo cliente, baseada em uma implementação do tipo "bring your own cloud" (BYOC), está disponível ao público em todas as regiões comerciais da AWS. Com essas opções de implementação, o Openflow oferece a flexibilidade de executar fluxos de dados onde quer que os dados do cliente estejam, sem comprometer a privacidade ou a segurança. Tudo isso mantendo a simplicidade operacional.

Neste artigo, o primeiro de uma série em duas partes, vamos entender melhor o método BYOC: o que é, por que pode ser vantajoso para sua equipe e quando usar o BYOC. Depois, vamos analisar as opções hospedadas pelo cliente e no Snowflake.

As vantagens do BYOC

Quando se trata de movimentação e rede de dados, normalmente as empresas precisam escolher entre dois tipos de implementações: uma opção totalmente gerenciada de software como serviço (software as a service, SaaS) ou uma alternativa self-hosted, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Um produto de software como serviço (software as a service, SaaS) gerenciado é fácil de configurar e manter. Porém, muitas vezes não oferece flexibilidade. Já a solução self-hosted permite maior controle e personalização, mas requer muito mais trabalho, especialmente no início.

O método BYOC, no entanto, surgiu como um meio, uma solução Goldilocks que oferece as vantagens como: conveniência, escalabilidade, aliadas a flexibilidade e controle. Com o BYOC, as empresas desfrutam da experiência de um serviço gerenciado junto da infraestrutura de nuvem. Com segurança, as equipes podem conectar sistemas públicos e particulares e lidar com dados confidenciais pré-processados localmente, dentro dos limites seguros do ambiente de nuvem da organização. Para empresas maiores, a opção BYOC também traz a oportunidade de aproveitar qualquer faixa de preços preferencial que elas possam receber de contratos de infraestrutura de nuvem existentes, o que ajuda no resultado final. Por todos esses motivos e muito mais, a popularidade do modelo BYOC tem aumentado nos últimos tempos.

Fluxo de dados com flexibilidade

O recurso BYOC do Snowflake Openflow foi desenvolvido para atender os clientes onde os dados deles estão. Ele oferece recursos sofisticados de engenharia de dados, mantendo a soberania dos dados e a continuidade em muitos sistemas. Com o uso do BYOC, o Snowflake realiza o trabalho mais pesado de gerenciar a implementação e os runtimes do Openflow hospedados na infraestrutura do cliente. Simplificamos características como observabilidade e orquestração de pipelines com uma visualização única, aliando facilidade de uso e flexibilidade.

Com uma implementação BYOC, o Snowflake ajuda no gerenciamento de:

Complexidade de instalação: entendendo os detalhes de um determinado ambiente de nuvem e, em seguida, gerando ativos de infraestrutura como código que podem ser facilmente compartilhados com uma equipe de plataforma em nuvem, o que simplifica muito a implementação.

Observabilidade de integração : ganhe ampla visibilidade dos seus pipelines de integração com visualização detalhada de DAG e linhagem de dados.

Segurança: oferecendo recursos avançados de segurança, incluindo autenticação, autorização refinada, criptografia em trânsito, gestão de segredos, AWS PrivateLink e Tri-Secret Secure.

No entanto, a maior vantagem de uma implementação Openflow BYOC é a flexibilidade oferecida pelo Snowflake. Com ele, as empresas podem implementar pipelines com segurança de acordo com a arquitetura e o design de rede existentes. Ele oferece suporte à movimentação de dados de qualquer fonte para qualquer destino com liberdade para usar infraestruturas novas ou estabelecidas, dependendo das necessidades da empresa. Em vez de forçar os dados a fluir em rotas rígidas e prescritas (ou precisar criar soluções alternativas complexas e caras todas as vezes), o Openflow foi desenvolvido para criar pipelines poderosos e flexíveis.

Para obter uma explicação completa do que uma implementação BYOC requer, desde o modelo de segurança e as permissões necessárias até as opções de rede flexível fornecidas no assistente de implementação guiada e muito mais, consulte a documentação do Openflow.

Openflow em todos os lugares

Na Snowflake, acreditamos que as empresas precisam executar fluxos de dados perto de seus sistemas de dados essenciais, onde quer que eles estejam. Independente se a execução do Openflow é realizada de modo totalmente gerenciado dentro do Snowflake (por meio do Snowpark Container Services*) ou ajuda as empresas a usarem tabelas Apache Iceberg™ gerenciadas externamente, isso coloca o poder da escolha nas mãos do usuário.

Com a implementação de processamento flexível, o Openflow permite que os engenheiros de dados definam , por meio de autosserviço, os runtimes (clusters de processamento semelhantes a warehouses). Esses runtimes estão incorporados tanto à interface de usuário (user interface, UI) para a criação de fluxos, bem como à capacidade de processamento necessária para a execução do fluxo. Portanto, seja qual for o tipo de dados, estruturados ou não, em lote ou em streaming, o Openflow fornece às organizações tudo o que elas precisam para modernizar sua arquitetura de ingestão de dados. Ele é o segredo para o bom funcionamento da IA para empresas, possibilitando ETL contínuo e movimentação revolucionária de dados, dentro e fora do Snowflake.

Para iniciar uma implementação BYOC do Openflow, confira a documentação introdutória (em inglês).

Além disso, em 29 de julho 2025, participe da sessão Data Engineering Connect: Streamline Data Pipeline Workflows with ZeroOps para saber como o Snowflake capacita os engenheiros de dados a automatizar pipelines com confiança, liberando-os de sobrecargas operacionais e permitindo que eles se concentrem nas tarefas de maior valor.