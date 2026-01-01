Por que uma base de dados sólida é a chave para o sucesso da IA generativa

Pense em alguns anos atrás, quando a maioria das empresas estava planejando ou apenas começando suas jornadas na nuvem. A pandemia chegou e, praticamente da noite para o dia, a necessidade de mudar radicalmente as formas de trabalho acelerou a transição, em alta velocidade, para a nuvem. Foi essencial ter uma capacidade de adaptação econômica e as empresas que conseguiram ampliar ou reduzir rapidamente seus recursos foram as que enfrentaram a pandemia com maior sucesso. A migração para a nuvem tornou isso possível.

Atualmente, os benefícios revolucionários da IA generativa estão sendo um novo incentivo para agir com a mesma rapidez e determinação. Desta vez, o objetivo é garantir que os dados e a plataforma onde eles são processados estejam prontos para os novos modelos de inteligência artificial (IA).

Porém, ainda há um longo caminho a percorrer em um ambiente onde o volume, a velocidade e a complexidade dos dados e de seus tipos estão aumentando constantemente. Até 2025, estima-se que haverá 7 petabytes de dados gerados todos os dias, em comparação com "apenas" 2,3 petabytes diários existentes em 2021. E não se trata de qualquer tipo de dados. Atualmente, estima-se que a maior parte desses dados (80%) seja de dados não estruturados, tais como imagens, vídeos e documentos, ou seja, recursos dos quais as empresas ainda não estão obtendo muito valor.