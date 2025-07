Inovação de IA com colaboração contínua

Vamos enfrentar a realidade: se você ainda não está pensando em como incorporar a inteligência artificial (IA) aos seus produtos e processos internos, seus concorrentes e clientes em potencial já estão. A capacidade de adotar rapidamente o potencial transformador da IA pode fazer a diferença entre o sucesso no mercado ou a estagnação. E o segredo para deixar de fazer testes com a IA e passar a fornecer real valor de negócios está em como a sua empresa aproveita os dados que possui (em que medida é possível compartilhá-los, encontrá-los, acessá-los, criar com eles, monetizá-los e usá-los).

Com isso em mente, a Snowflake tem como objetivo redefinir como as organizações usam dados e IA com uma série de melhorias que facilitam a conexão e a colaboração com recursos externos e equipes internas, ampliam sua plataforma Snowflake com recursos de IA e análise de dados antes inacessíveis, bem como criam e implementam aplicações orientadas por IA, protegendo os dados privados.

Removendo as barreiras comerciais para a IA

A Snowflake está lançando novos recursos que eliminam as barreiras comerciais e de integração para o uso de dados de terceiros em aplicações de IA e sistemas agênticos. Essas inovações permitem que as empresas conectem e contextualizem facilmente seus próprios dados com fontes de conhecimento externo, incluindo dados estruturados e não estruturados, de forma confiável.

Agentic Snowflake Native Apps no Snowflake Marketplace

A Snowflake agora oferece suporte aAgentic Snowflake Native Apps no Snowflake Marketplace, uma nova forma que permite aos provedores desenvolver e oferecer Snowflake Native Apps que usam as APIs do Cortex Agent como referência. Esses produtos agênticos interoperáveis podem dar aos engenheiros de dados, cientistas de dados e outros um caminho rápido para a implementação e a geração de valor da IA com agentes. Os provedores podem criar Agentic Native Apps de terceiros que contém tudo, desde dados pré-prontos e modelos de ML pré-treinados até LLMs ajustados. Os apps podem ser usados dentro do Snowflake Intelligence ou como um elemento fundamental em outros apps agênticos desenvolvidos no Snowflake Cortex AI.

Como é possível trazer o Agentic Native Apps para os dados proprietários do cliente e executá-lo na instância do Snowflake do cliente, não é necessário copiar ou mover os dados para usufruir dos benefícios da IA. Isso permite que suas equipes incorporem rapidamente experiências agênticas de terceiros às suas aplicações, enriqueçam experiências agênticas envolvendo o Snowflake Intelligence e agilizem o desenvolvimento e a monetização de IA. Nos casos em que os provedores desejarem desenvolver Agentic Snowflake Native Apps para organizar ou executar tarefas, eles podem usar ou trabalhar em conjunto com Snowflake Cortex Agents.

Cortex Knowledge Extensions e Sharing of Semantic Models disponíveis no Snowflake Marketplace

Snowflake Cortex Knowledge Extensions (em breve disponível ao público) permite à sua organização interagir facilmente com dados não estruturados de terceiros de publishers de mídia e conteúdo, como The Associated Press, Washington Post, USA TODAY Network, Packt, Stack Overflow e CB Insights, em assistentes de IA e sistemas agênticos diretamente do Snowflake Marketplace, respeitando a propriedade intelectual dos publishers e os termos comerciais, além de oferecer suporte à atribuição adequada. Descubra todas as Cortex Knowledge Extensions agora disponíveis no Snowflake Marketplace e converse com os documentos oficiais do Snowflake agora por meio do Cortex Knowledge Extension. Confira a documentação do Snowflake.

Agora, os clientes Snowflake também podem integrar facilmente conjuntos de dados internos prontos para IA ou dados estruturados de terceiros aos seus assistentes de IA e sistemas agênticos com o Sharing Semantic Models (versão preliminar privada), o que elimina a necessidade de investir tempo e recursos para a criação de modelos semânticos para dados compartilhados. Independente se os dados são compartilhados por proprietários internos de dados, provedores de software como serviço (software as a service, SaaS) ou provedores comerciais de dados, suas equipes agora podem usar a linguagem natural para "conversar com os dados", incluindo dados de provedores como CARTO, CB Insights, Cotality Powered by Bobsled, Deutsche Börse, IPinfo e Truestar, uma vez que os provedores já criaram o modelo semântico para seus conjuntos de dados.

Com essas tecnologias que viabilizam a IA, você não precisa definir semântica adicional para incorporar esses dados a aplicações compatíveis com o Snowflake Cortex, como o Snowflake Intelligence. Isso facilita o enriquecimento dos assistentes de IA e dos sistemas agênticos com dados externos estruturados ou não estruturados que seriam preservados por meio de um sistema de cobrança por conteúdo (paywall) para proteger a propriedade intelectual dos provedores de dados.

Facilitando a compra e a integração de produtos de dados do Snowflake Marketplace

O Marketplace Capacity Drawdown Program está se expandindo, oferecendo aos clientes Snowflake ainda mais flexibilidade no uso dos créditos Snowflake. Agora, os clientes elegíveis podem usar o contrato por capacidade para adquirir ofertas de parceiros de produtos integrados do AI Data Cloud, como dbt, Immuta, Monte Carlo, Sigma, Matillion, entre outros. Ao consolidar seus dados e os gastos relacionados com IA em seu contrato com a Snowflake, você pode evitar aprovações adicionais de orçamento e verificação de fornecedores, além de reduzir o tempo necessário para começar a trabalhar com as soluções de que precisa. (Há algumas restrições de programa; consulte a documentação para obter mais detalhes.)

Com o lançamento das ofertas no Snowflake Marketplace (breve em versão preliminar pública), os clientes Snowflake também podem negociar contratos e preços personalizados específicos para as necessidades de sua organização ao adquirir produtos de parceiros na plataforma. As ofertas também permitem que mais parceiros listem suas soluções no Snowflake Marketplace, ao mesmo tempo em que melhoram a facilidade de uso, os controles e a velocidade ao concluir contratos altamente negociados no Snowflake.

Além disso, os provedores do Snowflake Native App obtêm ainda mais opções nos modelos de monetização oferecidos. O modelo de compromisso + uso (breve em versão preliminar privada) simplifica as negociações de preços graças ao alinhamento direto com o modelo de determinação de preços da Snowflake. O método de cobrança por tempo do Snowpark Container Services (breve em versão preliminar pública) alinha o preço ao valor com base no tempo de utilização subjacente dos recursos do Snowpark Container Services.

Elevando o padrão de segurança, privacidade e colaboração interoperável do Snowflake Native App

A segurança é prioridade para todos, e estamos implementando medidas para facilitar a sua integração em todas as aplicações desenvolvidas no Snowflake. Nossas mais recentes melhorias no Snowflake Native App Framework concentraram-se em melhorar a segurança e a interoperabilidade.

A primeira melhoria foi voltada para o controle de versão da aplicação. Para simplificar o gerenciamento de CI/CD e de lançamento, os provedores agora podem usar novos recursos avançados:

As implementações simultâneas de apps multiversão permitem a coexistência contínua para implementações programadas e testes de A/B.

A emissão de métrica personalizada diretamente do código do app oferece melhor observabilidade.

O modo de depuração de sessão oferece controle granular sobre os objetos e a execução do app, simplificando a solução de problemas e o desenvolvimento.

Agora, os provedores podem implementar versões de um app disponível ao público e realizar pré-lançamentos simultâneos para um cliente, o que ajuda a facilitar as transições e os testes de recursos. Também ajuda a simplificar os testes de aceitação do usuário e simplifica o controle e a solução de problemas de desempenho, oferecendo maior observabilidade e agilizando o desenvolvimento de aplicações confiáveis.

As permissões do Snowflake Native App também estão sendo atualizadas. Agora, os provedores podem configurar com mais facilidade o acesso aos seus apps, tanto para si mesmos quanto para os usuários desses apps, usando atribuições de direitos automatizadas, controles de acesso baseados em função e operações de contexto do usuário. Esses recursos ajudam as equipes a reduzir a complexidade de configuração e a evitar o provisionamento adicional, alinhar com os modelos de segurança do cliente e fornecer acesso a objetos de banco de dados com mais granularidade, tudo isso mantendo uma governança administrativa sólida.

Usuários e desenvolvedores do Snowflake Native Apps também estão obtendo melhor observabilidade de apps com a guia de métricas do Snowflake Trail. A guia de métricas mostra o uso de CPU/GPU e memória das aplicações, bem como os principais eventos do app, como falhas de serviço, reinicializações, atualizações e até métricas personalizadas conectadas a partir da aplicação. Tudo isso facilita o controle e a solução de problemas de desempenho.

Os clientes que usam o Snowflake Native Apps de provedores como Amdocs, Neo4J e NuSummit para a próxima melhor ação ou detecção de fraudes agora podem treinar com segurança o modelo do app usando seus próprios dados. Ao trazer o código e a IA para os dados, os dados permanecem dentro da instância Snowflake do cliente, ajudando a reduzir o risco de uma violação de segurança e melhorando a precisão das previsões.

O Snowflake também pretende facilitar a identificação rápida dos Snowflake Native Apps que atendem a determinados requisitos de conformidade com o lançamento da atribuição de selos de conformidade. Ampliamos nossa confiabilidade em diferentes nuvens, pois agora a integração do Snowflake Native App Framework com o Snowpark Container Services está em versão preliminar pública na Google Cloud Platform. Nosso apoio aos principais provedores de plataforma de nuvem ajuda os clientes a reduzir os riscos de interrupções regionais ao usar apps e produtos de dados de terceiros. Com os recursos de failover do Snowflake, as aplicações podem continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de tempo de inatividade.

Democratizando o acesso aos dados sem comprometer a privacidade dos dados

Disponibilizar dados para mais usuários, de forma a preservar a privacidade, é uma ferramenta valiosa para promover o progresso e estimular a inovação. A Snowflake tem o compromisso de tornar a colaboração dentro e entre as organizações contínua e simples, ajudando os colaboradores a encontrar, usar e compartilhar os recursos de dados de que precisam sem precisar passar por várias etapas.

Os Snowflake Data Clean Rooms se tornaram uma ferramenta essencial para reunir com segurança os dados de vários parceiros para promover a colaboração e, ao mesmo tempo, proteger a propriedade intelectual e os ativos. Especificamente, o setor de publicidade adotou esses espaços colaborativos, mas a medição de anúncios continua fragmentada, principalmente com o surgimento da mídia de streaming. Anunciantes e publishers enfrentam dificuldades de rastreamento e atribuição em várias plataformas, tendo visibilidade limitada do desempenho da campanha.

Para lidar com esses desafios, a Snowflake está promovendo a inovação contínua nos data clean rooms, possibilitando um ambiente unificado de colaboração com foco na privacidade e adaptado às necessidades de medição de publicidade. Esse recurso de orquestração integra-se aos Snowflake Data Clean Rooms para conectar publishers de mídia, anunciantes e parceiros de medição em um ambiente neutro e flexível, onde eles podem compartilhar dados com segurança e realizar medições personalizadas.

Ao eliminar a necessidade de soluções rígidas e para todos, essa abordagem dá aos participantes a flexibilidade de gerenciar logs de anúncios, definir lógica de medição personalizada e descobrir insights consistentes e em tempo real. Isso permite que os participantes realizem medições de anúncios em escala e com foco na privacidade, além de otimizar as campanhas com precisão.

Além disso, o Snowflake Horizon Catalog está tornando mais fácil para os clientes extrair valor de dados confidenciais. O primeiro passo é a descoberta, que simplificamos com melhorias no Horizon Universal Search, para acelerar e simplificar o processo de pesquisa de dados, aplicações e produtos de IA que você procura. Também, em breve, o Horizon Discovery incluirá pesquisa de dados de terceiros, ajudando os usuários a encontrar e explorar ativos externos sem sair da plataforma Snowflake.

Enquanto isso, os responsáveis pela governança de dados agora podem permitir a descoberta segura de dados confidenciais com a introdução de uma solicitação de fluxo de trabalho de acesso no Snowflake Internal Marketplace. As equipes de dados que não têm os privilégios necessários podem simplesmente ver o perfil personalizado de um produto de dados e solicitar acesso, o que não apenas incentiva o uso eficiente entre as organizações de ativos de dados, mas também facilita a colaboração baseada em dados.

Além disso, com o lançamento geral do Egress Cost Optimizer, o Snowflake torna o compartilhamento global de dados mais eficiente e econômico. Essa função ajuda os provedores de dados a aumentar a disponibilidade de seus dados globalmente, reduzir os custos operacionais e a ter mais controle sobre os custos de compartilhamento de dados entre regiões à medida que aumentam suas iniciativas em escala, em diferentes organizações e ecossistemas de negócios.

Próximos passos

Quer saber mais sobre essas melhorias do Snowflake e como elas podem ajudar você a criar e implementar apps mais rapidamente, conectar-se a recursos externos e ampliar seus recursos do Snowflake? Comece por aqui:

Assista a estas sessões do Snowflake Summit 2025: descubra tudo o que você precisa saber sobre conectar sua empresa ao compartilhamento de dados zero-copy.

Assista à nossa demonstração de data mesh: veja como criar e controlar seus produtos de dados no Snowflake.

Participe do bootcamp do Snowflake Native App: aprenda como o Snowflake Native App Framework possibilita a você criar, comercializar, monetizar e distribuir apps para clientes em todo o AI Data Cloud nesse bootcamp, com duas horas de duração.

Declarações prospectivas

Esta página contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e os produtos reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.