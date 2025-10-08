Do insight à ação: Snowflake Ventures investe na plataforma de IA com agentes da Elementum

No mundo atual movido pela tecnologia da IA, os dados de uma empresa formam toda a base, promovendo ações inteligentes. Mas, à medida que as organizações geram mais dados de fontes diferentes, mover todo esse acervo apenas para alimentar a próxima solução de IA com agentes é um desafio caro e complexo. Isso deixa uma escolha difícil para as organizações: ou elas movem seus dados valiosos para fazer funcionar esses agentes de IA ou dedicam tempo e recursos para determinar os dados que podem ser movidos com segurança.

Acreditamos que os clientes não precisam se ver diante desse tipo de escolha. É por isso que a Snowflake Ventures tem o prazer de anunciar o investimento na Elementum AI, que fornece uma plataforma de orquestração de fluxos de trabalho de IA com agentes, de última geração, desenvolvida para o Snowflake AI Data Cloud. Com base no Snowflake, a Elementum AI oferece uma plataforma empresarial que combina o poder dos dados unificados com a orquestração moderna de fluxos de trabalho, permitindo que os clientes implementem agentes de IA e soluções de automação sem nunca precisar mover os seus dados.

Empresas, incluindo a própria Snowflake, já usam a plataforma Elementum para operar com velocidade e inteligência, simplificando fluxos de trabalho críticos em uma ampla variedade de setores, incluindo:

Serviços financeiros: use agentes para digitalizar e automatizar o processamento de empréstimos, sinistros de apólices e conformidade de risco.

Saúde: simplifique o atendimento aos pacientes e prestadores de serviço com agentes capazes de automatizar tarefas de integração, verificar diretrizes de elegibilidade dos pacientes e muito mais.

Área biomédica: modernize os processos de vendas com gestão específica de oportunidades e otimização da cadeia de fornecedores.

Varejo: use agentes de IA para responder a consultas de clientes e solicitações de suporte interno de TI.

Ao funcionar dentro do Snowflake AI Data Cloud, a plataforma Elementum herda as políticas de segurança e os controles de governança existentes para que os clientes possam implementar automação avançada com confiança. Isso significa que não é preciso criar integrações complexas, gerenciar APIs ou criar novos silos de dados.

Nosso investimento na Elementum AI é parte fundamental do nosso compromisso de fornecer aos clientes um ecossistema rico e diversificado de soluções de IA líderes de mercado. Acreditamos na importância de dar opções, permitindo que as empresas selecionem a solução mais adequada às suas necessidades específicas. Ao aprofundar nossa parceria com a Elementum AI, damos aos clientes uma nova e impactante maneira de não só navegar pelo futuro, mas também de construí-lo. Ficamos felizes em ver como esse investimento pode agilizar o roadmap de nossos clientes e esperamos descobrir outras possibilidades para nossos clientes.

Solicite uma demonstração personalizada da plataforma Elementum hoje mesmo.