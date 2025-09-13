Penguin Ai otimiza a IA com agentes para o setor de saúde com investimento da Snowflake Ventures

Em todos os setores, organizações estão adotando IA para obter mais eficiência e melhorar o processo decisório. O setor de saúde é complexo e altamente regulamentado. O cumprimento das leis regulatórias é obrigatório, considerando as inúmeras regras em torno das informações de saúde protegidas (protected health information, PHI). No processo de adoção da IA, o primeiro passo é criar uma base de dados, uma estrutura sólida de governança e segurança. Resolver esse desafio requer uma nova estratégia capaz de navegar por essas complexidades e gerar uma eficiência real.

O setor de saúde também espera uma abordagem de IA orientada a resultados. É por isso que temos o prazer de anunciar que a Snowflake Ventures está investindo em empresas inovadoras no uso de IA no setor, como a Penguin Ai, para oferecer inovações voltadas especificamente para o setor de saúde.

A Penguin Ai criou uma plataforma de IA de nível empresarial de serviço completo para capacitar as organizações de saúde a adotar a IA com confiança e obter resultados mensuráveis em todo o ecossistema de entidades pagadoras até os provedores.

Fundada em 2024 pelo antigo Chief Data Officer da Kaiser Permanente, United Healthcare e Optum, a Penguin Ai oferece soluções avançadas de IA em conformidade que reformulam fluxos de trabalho complexos na área da saúde. A plataforma oferece modelos de IA pré-treinados e Digital Workers and Agents sofisticados baseados em IA que automatizam tarefas de alto custo, de alto volume e com uso intenso de dados. Esses processos incluem os principais processos de suporte administrativo, como: autorização prévia, codificação médica e codificação de risco de HCC (Hierarchical Condition Category).

Com esse investimento, a Penguin Ai poderá oferecer suas soluções de IA com agentes ao Snowflake Marketplace por meio de uma série de Snowflake Native Apps, capacitando nossos clientes a implementar LLMs e agentes de IA bem ajustados na área da saúde. Essa integração mantém dados confidenciais dentro da conta Snowflake do cliente e foi desenvolvida para agilizar os principais fluxos de trabalho do setor:

Para as entidades pagadoras: simplifique a autorização prévia, otimize o processamento de sinistros, aprimore a codificação e a análise de risco de HCC, o gerenciamento de pedidos de recursos, reclamações e a integridade de pagamentos.

Para provedores: automatize a codificação médica, modernize o gerenciamento de documentos e o processamento de faxes, simplifique o gerenciamento de pedidos indeferidos e recursos, bem como recuperação de contas a receber (A/R).

Para gestão do ciclo de receita: melhore o processamento de sinistros, permita o faturamento e a realização de pagamentos com auxílio de IA, além de automatizar denúncias e pedidos de recursos.

Na Snowflake, nossa missão é capacitar as empresas para que possam aproveitar, ao máximo, o potencial que dispõem por meio de dados e IA. Esse investimento traz aplicações especializadas da Penguin Ai para o Snowflake AI Data Cloud, oferecendo aos clientes do setor de saúde uma nova forma poderosa de agilizar suas jornadas de IA.

Aguarde pelo Snowflake Native App da Penguin Ai, que em breve será lançado no Snowflake Marketplace. Para ver como o Snowflake já está capacitando o setor, descubra nossas soluções para o setor saúde aqui.