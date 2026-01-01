RANGEベースのウィンドウフレームで時系列分析を加速（一般提供）

RANGEベースのウィンドウフレームをネイティブにサポートしていない場合、お客様は通常、範囲結合で集計関数を実行するか、行ベースのウィンドウフレームに合わせてデータが均一に分散されるように前処理するなどの方法を使用します。これらの対策は多くの場合、効率が悪く、メンテナンスが面倒になります。

当社が提供する新機能は使いやすく、SQL標準に準拠しています。パーティション対応のソートを適用し、可変サイズのウィンドウと各行に対応する出力を効率的に計算し、特定のウィンドウが巨大な場合は必要に応じてローカル/リモートストレージにスピルします。

RANGEベースのウィンドウフレームを使用したパフォーマンスの向上を説明するために、5Kパーティションに分割された、均等に分散された時系列と2,200万行のサンプルデータセットを使用しました。RANGEベースのウィンドウフレームは、「集約 + 範囲結合」の回避策より6倍高速であることが分かりました。データサイズを10倍の2億2,000万行に拡張した場合、RANGEベースのウィンドウは回避策より9倍高速になります。まとめると、RANGEベースのウィンドウフレームは、通常データギャップのある実際の時系列ユースケースでローリング統計を計算するためのシンプルで効率的な方法となります。