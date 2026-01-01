Apache Icebergは、相互運用性を実現するために、最初からエンジンやベンダーに依存しないよう設計されています。Apache Icebergは、Apache Software Foundationのプロジェクトとして、オープンなコミュニケーションとコンセンサスに基づく意思決定を採用し、単一の企業の利益よりも集団的利益を優先します。これは、ベンダーに依存しない長期的な取り組みにおいて非常に重要です。これこそ、Icebergの採用が加速している理由であり、Snowflakeやその他多くのテクノロジーベンダー、オープンソースプロジェクトが他のテーブルフォーマットに先駆けてIcebergをサポートしている理由です。

Icebergテーブルは、オープンソースのApache Icebergテーブル形式に基づくSnowflakeのテーブルタイプです。Icebergテーブルは、単一のデータコピーに対するコンピュートエンジンの相互運用性を提供します。Snowflake Icebergテーブルの実装により、データレイク内のIcebergおよびParquetデータと直接やり取りし、オープンレイクハウスアーキテクチャ内のIcebergに貢献して管理できるようになります。

Snowflakeのお客様がIcebergテーブルを採用する理由をいくつか紹介します。

1.エンドツーエンドのオープンレイクハウスの実装：ブロンズゾーン、シルバーゾーン、ゴールドゾーンでSnowflakeが管理するIcebergテーブルにより、単一のデータコピーでSnowflakeの幅広いプラットフォームをセキュリティ、パフォーマンス、ガバナンス、共有で活用できます。データはオープンフォーマットで保存され、外部コンピュートエンジン間で相互運用できます。

2.既存のデータレイクの強化：既存のデータレイクを使用しているお客様は、Snowflakeプラットフォームのパワーを活用したいと考えています。Snowflakeが管理するIcebergテーブルを活用して、データレイクに完全に参加し、自動テーブルメンテナンス、自動クラスタリング、Snowparkによる変換などの機能を活用できます。

3.ゼロサイロでゼロインジェスト：すでにデータレイクで管理されているIcebergデータには、Icebergカタログ統合を介してSnowflakeから直接アクセスできます。データの取り込みやコピーに伴う追加のレイテンシーなしで、Snowflake内のIcebergデータに迅速かつ簡単にアクセスできます。

4.最適化されたパフォーマンス：Icebergテーブルにより、Snowflakeの伸縮性のあるコンピュートエンジンの優れたコストパフォーマンスが、オープンフォーマットで外部に保存されたデータにも拡張されます。

5.テーブルカタログの変換：Icebergデータレイクの成長に伴い、データレイクの管理が複雑化する可能性があります。Snowflakeのシンプルなメンテナンスアプローチでは、データを書き換えることなく、Icebergテーブルのカタログを外部カタログからSnowflakeに変換し、Snowflakeにテーブルのメンテナンスを任せることができます。