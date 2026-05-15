SnowflakeとVeevaがコラボレーションし、ヘルスケア・ライフサイエンス向けSnowflake AIデータクラウドとVeeva Vault Platformを接続して、ライフサイエンスのバリューチェーン全体で新たなビジネス価値とイノベーションを解き放つことを発表いたします。

お客様にとってのメリット：新しいSnowflake Openflow Connector for Veeva Vaultを活用する組織は、エンジニアリングの大きな負担なしに、読み取り専用のVeevaデータを接続してSnowflake内でエンドツーエンドのアナリティクスとAIを実行し、臨床、安全性、規制、品質、およびコマーシャルのデータ全体で顧客をサポートできます。主なメリットは以下のとおりです。

部門横断的なインサイトの迅速な獲得： プロセスの実行とエンタープライズアナリティクスの間のサイロを解消し、より大きな課題に対してより迅速に回答を得ることができます。

統合データ上のエージェント型AI： データ検索エージェントと、ビジネスプロセスロジックにマッピングされた運用エージェント型ワークフローを活用した対話型のインサイトにより、品質、臨床、およびコマーシャルのレポート作成を高度化します。

コンプライアンスプロセスの一元化： データパイプラインを一元化および自動化して、オールウェイズオンの監査準備ダッシュボードと実用的なインサイトを提供し、規制コンプライアンスをサポートします。

セキュアでガバナンスの効いた統合：読み取り専用のデータフローにより、検証済みのVeevaのドキュメントとデータは、Snowflakeのセキュアな境界に直接ロードされる間もそのままの状態に保たれます。ビルトインのガバナンス機能、アクセス制御、および完全なリネージにより、コンプライアンスプロセスが大幅に簡素化されます。

「Veevaは、オープンで統合されたエコシステムに取り組んでいます。Veeva VaultをSnowflake AIデータクラウドに接続することで、共通のお客様は、従来のエンジニアリングの負担なしに、部門横断的なインサイトをより迅速に獲得できるようになります。このシームレスでセキュアなデータフローにより、企業はプロダクトのライフサイクル全体にわたって、より情報に基づいた意思決定を行えるようになります」と、Veevaの開発クラウド戦略担当シニアディレクターであるJared Katz氏は述べています。

業界の根強い課題の解決

ライフサイエンス組織の中核は、プロセスとデータで動いています。ラボから患者に至るまでのジャーニーでは、構造化された運用品質データ、非構造化の規制当局への提出書類、臨床プロトコルによって規定される豊富な試験ワークフローデータなど、多様なデータが生成されます。Veeva Vault Platformは、臨床試験、安全性、規制、品質、およびコマーシャルエンゲージメント全体でデータ、コンテンツ、AIエージェントを管理するための記録システムです。

Snowflakeの統合プラットフォームは、アナリティクス、業界をリードするLLM、およびAIをデータにもたらすとともに、この規制の厳しいセクターにおけるエンタープライズクラスのセキュリティとガバナンスの要件をサポートします。Veevaとのこのパートナーシップを通じて、Snowflakeのお客様は、研究開発、製造、コマーシャル、およびサプライチェーン全体からのインサイトを結び付けることができます。

仕組みとそのメリット

Apache NiFi上に構築されたマネージド統合サービスであるSnowflake Openflowを活用するカスタムコネクタは、Veeva Vault Direct Data APIと直接インターフェイス接続し、臨床試験業務、患者の安全性、規制当局への提出、品質とコンプライアンス、およびコマーシャル業務をカバーする、シームレスでスケーラブルなデータパイプラインを作成します。ほとんどのVaultアプリケーションでは、コネクタはVeeva Vault Direct Data APIを使用します。複雑な臨床データについては、将来の統合でVeeva Study File Formatの活用を検討する予定です。