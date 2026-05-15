SnowflakeとVeevaがコラボレーションし、ヘルスケア・ライフサイエンス向けSnowflake AIデータクラウドとVeeva Vault Platformを接続して、ライフサイエンスのバリューチェーン全体で新たなビジネス価値とイノベーションを解き放つことを発表いたします。
お客様にとってのメリット：新しいSnowflake Openflow Connector for Veeva Vaultを活用する組織は、エンジニアリングの大きな負担なしに、読み取り専用のVeevaデータを接続してSnowflake内でエンドツーエンドのアナリティクスとAIを実行し、臨床、安全性、規制、品質、およびコマーシャルのデータ全体で顧客をサポートできます。主なメリットは以下のとおりです。
部門横断的なインサイトの迅速な獲得：プロセスの実行とエンタープライズアナリティクスの間のサイロを解消し、より大きな課題に対してより迅速に回答を得ることができます。
統合データ上のエージェント型AI：データ検索エージェントと、ビジネスプロセスロジックにマッピングされた運用エージェント型ワークフローを活用した対話型のインサイトにより、品質、臨床、およびコマーシャルのレポート作成を高度化します。
コンプライアンスプロセスの一元化：データパイプラインを一元化および自動化して、オールウェイズオンの監査準備ダッシュボードと実用的なインサイトを提供し、規制コンプライアンスをサポートします。
セキュアでガバナンスの効いた統合：読み取り専用のデータフローにより、検証済みのVeevaのドキュメントとデータは、Snowflakeのセキュアな境界に直接ロードされる間もそのままの状態に保たれます。ビルトインのガバナンス機能、アクセス制御、および完全なリネージにより、コンプライアンスプロセスが大幅に簡素化されます。
「Veevaは、オープンで統合されたエコシステムに取り組んでいます。Veeva VaultをSnowflake AIデータクラウドに接続することで、共通のお客様は、従来のエンジニアリングの負担なしに、部門横断的なインサイトをより迅速に獲得できるようになります。このシームレスでセキュアなデータフローにより、企業はプロダクトのライフサイクル全体にわたって、より情報に基づいた意思決定を行えるようになります」と、Veevaの開発クラウド戦略担当シニアディレクターであるJared Katz氏は述べています。
業界の根強い課題の解決
ライフサイエンス組織の中核は、プロセスとデータで動いています。ラボから患者に至るまでのジャーニーでは、構造化された運用品質データ、非構造化の規制当局への提出書類、臨床プロトコルによって規定される豊富な試験ワークフローデータなど、多様なデータが生成されます。Veeva Vault Platformは、臨床試験、安全性、規制、品質、およびコマーシャルエンゲージメント全体でデータ、コンテンツ、AIエージェントを管理するための記録システムです。
Snowflakeの統合プラットフォームは、アナリティクス、業界をリードするLLM、およびAIをデータにもたらすとともに、この規制の厳しいセクターにおけるエンタープライズクラスのセキュリティとガバナンスの要件をサポートします。Veevaとのこのパートナーシップを通じて、Snowflakeのお客様は、研究開発、製造、コマーシャル、およびサプライチェーン全体からのインサイトを結び付けることができます。
仕組みとそのメリット
Apache NiFi上に構築されたマネージド統合サービスであるSnowflake Openflowを活用するカスタムコネクタは、Veeva Vault Direct Data APIと直接インターフェイス接続し、臨床試験業務、患者の安全性、規制当局への提出、品質とコンプライアンス、およびコマーシャル業務をカバーする、シームレスでスケーラブルなデータパイプラインを作成します。ほとんどのVaultアプリケーションでは、コネクタはVeeva Vault Direct Data APIを使用します。複雑な臨床データについては、将来の統合でVeeva Study File Formatの活用を検討する予定です。
その結果、多大なエンジニアリングリソースを必要とせずに、VaultのオブジェクトデータがVeevaからエンタープライズデータとAIのためのSnowflakeの統合プラットフォームへと流れるセキュアな経路が実現します。
「ライフサイエンスの現場でAIエージェント導入への最大のハードルとなっているのは、技術の優劣ではなく、**ビジネスの現場とシステムデータの『見え方のギャップ』**です。Snowflakeが提供するVeeva Vault向けのOpenflowコネクタは、この課題をクリアにします。企業の最重要プロセスワークフローとデータを集約。これにより、厳格なガバナンスやコンプライアンスを維持しながら、最先端の科学のスピードに追従できる『信頼されるAIエージェント』の即時展開を可能にします。」-- Jesse Cugliotta、Snowflake ヘルスケア＆ライフサイエンス担当 グローバルヘッド Jesse Cugliotta
ユースケースの例：品質管理
Veeva QMSは、変更管理、CAPA、監査、苦情、リスク管理、サプライヤーの品質など、適正基準の要件下で品質プロセスを管理するためのゴールドスタンダードです。コネクタがない場合、品質リーダーは未解決のCAPAを確認できても、そのデータを、Snowflakeに保存されていることが多いセンサー、在庫、またはコンプライアンスのデータに簡単にリンクできない可能性があります。
このOpenflowコネクタを使用することで、組織は以下のことが可能になります。
QMSデータを生産歩留まり、サプライチェーンの混乱、および市販後調査と統合することで、統合された品質インテリジェンスハブを作成する。
Snowflake Intelligenceのようなエージェント型の対話型インターフェイスを通じて、ビジネスインサイトを表面化する。
Veeva Vaultのロジックを活用してすべてのエージェントがビジネスに不可欠なコンテキストに基づいていることを保証し、Snowflake Cortexを使用したエンタープライズクラスのエージェントとアプリケーションの作成を合理化する。
サプライヤーのメトリクスや規制当局への提出書類などのサードパーティデータへの直接サブスクリプションにSnowflakeマーケットプレイスを使用して品質シグナルを接続し、品質リスクの全体像を提供する。
ライフサイエンスのライフサイクル全体にわたる価値
品質はほんの一例にすぎません。ユースケースは、以下のようにライフサイエンスのライフサイクル全体に及びます：
ClinOps：治験の管理を施設コマンドセンターへと変革します。Veeva CTMSの施設記録メトリクス（パフォーマンス、モニタリング、マイルストーン）とERPのサプライチェーンデータを統合することで、Cortex Agentsが「サイトパルス」アラートを生成します。これらのエージェントは、患者の組み入れ速度を在庫レベルや製造タイムラインと直接リンクさせることで、中断のリスクがある施設に自動的にフラグを立てます。
シナリオ：エージェントが施設Xでの組み入れの加速と地域的な出荷遅延を検知した場合、単に通知を送信するだけではありません。在庫切れを起こすことなく患者の来院を継続できるよう、自動化された配送ルート変更プロトコルをトリガーします。
コマーシャル：医療従事者（HCP）とのやり取りをガイドするフィールド担当者向けエージェントにより、クローズドループの意思決定インテリジェンスを強化します。リーダーシップアナリティクスを促進し、現場での会話を、効果的な反論マッピング、コーチングの効果、および規制対象のプロモーションコンテンツに対するコンプライアンスシグナルの測定可能な推進要因へと変換します。
Vault CRM向けのVeevaのデータレイクハウスと、Veeva PromoMatsへのSnowflakeのOpenflow接続が統合されることで、接続されたプラットフォーム全体でエージェントによる価値の高いインサイトを提供します。
このコラボレーションは、プロセス実行とエンタープライズ規模のインテリジェンスの間のギャップを埋め、ビジネスに不可欠なインサイトとエージェント主導のアクションでライフサイエンス組織を支援します。
SnowflakeでVeeva Vaultのデータをさらに活用する準備はできていますか。
今すぐSnowflake Openflow Connector for Veeva Vaultの使用を開始しましょう。コマーシャルチームの皆様、5月に開催されるVeeva Commercial Summitでお会いしましょう。
または、詳細についてSnowflakeのアカウントエグゼクティブにお問い合わせください。