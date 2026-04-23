図 1：Jan Sommerfeldが、新しいDCM Projectsを使用してSnowflakeオブジェクトを管理するための監査可能なワークフローを作成する方法を紹介します。

大規模なSnowflakeオブジェクトの管理には、何が存在し、何が変更され、誰が変更したかを追跡するという、慎重な調整が常に求められてきました。DCM Projectsは、Snowflakeオブジェクトをコードとして定義、展開、管理するための宣言型で監査可能な方法をSnowflakeユーザーに提供し、ソフトウェアエンジニアリングの厳密さをデータインフラストラクチャにもたらします。