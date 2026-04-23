APR 23, 2026|2분 읽음
DCM Projects 공개: Snowflake 인프라를 위한 선언형 관리(현재 퍼블릭 프리뷰로 제공 중)
자료 1: Jan Sommerfeld가 새로운 DCM Projects를 활용해 Snowflake 오브젝트를 관리하기 위한 감사 가능한 워크플로우를 구축하는 방법을 소개합니다.
대규모 환경에서 Snowflake 오브젝트를 관리하려면 항상 세심한 조율이 필요했습니다. 무엇이 존재하는지, 무엇이 변경되었는지, 누가 변경했는지를 추적해야 하기 때문입니다. DCM Projects는 Snowflake 오브젝트를 코드로 정의하고 배포하며 관리할 수 있는 감사 가능한 선언형 방식을 제공하여 데이터 인프라에 소프트웨어 엔지니어링 수준의 엄격성을 적용합니다.
“Snowflake DCM Projects는 다수의 팀에 걸친 복잡한 데이터 이니셔티브를 구조화하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 또한 프로젝트가 프로덕션 단계로 진행됨에 따라 일관성을 높일 수 있도록, 팀이 활용할 수 있는 CI/CD 워크플로우의 기반을 제공합니다.”
Johnny Stevens
Senior Principal Data Engineer, Acadia Healthcare
DCM Projects로 구축 가능한 영역
DCM Projects는 소프트웨어 개발 수명 주기 내 특정 워크플로우를 관리할 수 있도록 목적에 맞게 설계했습니다. 현재는 다음과 같은 영역을 지원하는 데 집중하고 있습니다.
플랫폼 인프라: 데이터베이스, 스키마, 웨어하우스, 테이블, 역할, 태그 등 조직이 의존하는 핵심 Snowflake 오브젝트를 정의하고 관리합니다. 플랫폼 표준을 코드로 저장하고, 환경 전반에 걸쳐 일관되게 배포하며, 시간에 따른 모든 변경 사항을 추적할 수 있습니다.
데이터 파이프라인: 뷰, Dynamic Table, 함수, 태스크, 그리고 이들 간의 종속성을 포함한 데이터 변환 계층의 전체 수명 주기를 하나의 일관된 프로젝트로 관리합니다.
- 데이터 거버넌스: 역할과 권한 부여를 선언적으로 정의해 액세스 권한을 대규모로 관리합니다. 액세스 제어 계층을 코드로 정의하면 검토 가능하고, 버전 관리되며, 감사 가능한 형태로 운영할 수 있습니다.
- ML 인프라 및 Streamlit 앱 지원: 현재 개발 중입니다. 업데이트를 기다려 주세요.
“DCM Projects 프리뷰 초기 단계부터 참여하며 개발 속도와 기능 품질 모두에서 높은 완성도를 확인했습니다. 현재의 발전 추세와 로드맵을 고려할 때, 곧 시장 최고 수준의 CI/CD 솔루션으로 자리매김할 것이라 확신합니다.”
Vladimir Blaževic
Senior Developer, Clarivate
DCM Projects 작동 방식
DCM Projects는 대상 및 템플릿 구성을 위한 manifest.yml 파일과 Snowflake 오브젝트의 목표 상태를 설명하는 SQL 정의 파일을 제공합니다. 이 파일들은 로컬 또는 Snowflake Workspace에서 작성한 뒤, DCM Projects로 변경 사항을 계획하고 프리뷰하고 배포합니다. DCM Projects는 정의된 내용과 현재 상태의 차이를 계산하고, 종속성을 자동으로 해결한 다음, 올바른 순서로 변경 사항을 자동 적용합니다.
동일한 정의 세트를 매개변수화해 환경(개발, QA, 프로덕션) 전반에 신뢰성 있게 배포할 수 있으며, 개발에서 프로덕션까지 일관되고 반복 가능한 경로를 제공합니다.
DCM Projects의 핵심 기능
시작하기
DCM Projects는 현재 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다. DCM Projects 개발자 가이드로 직접 사용해 보고, 소프트웨어를 관리하는 방식으로 Snowflake 인프라를 관리해 보세요.
미래 전망 진술
본 자료에는 향후 제품 제공 등에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으나, 이는 어떠한 제품 제공에 대해서도 실제 제공을 보장하는 것은 아닙니다. 실제 결과와 제공 내용은 상이할 수 있으며, 이는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.