DCM Projects 공개: Snowflake 인프라를 위한 선언형 관리(현재 퍼블릭 프리뷰로 제공 중)

자료 1: Jan Sommerfeld가 새로운 DCM Projects를 활용해 Snowflake 오브젝트를 관리하기 위한 감사 가능한 워크플로우를 구축하는 방법을 소개합니다.

대규모 환경에서 Snowflake 오브젝트를 관리하려면 항상 세심한 조율이 필요했습니다. 무엇이 존재하는지, 무엇이 변경되었는지, 누가 변경했는지를 추적해야 하기 때문입니다. DCM Projects는 Snowflake 오브젝트를 코드로 정의하고 배포하며 관리할 수 있는 감사 가능한 선언형 방식을 제공하여 데이터 인프라에 소프트웨어 엔지니어링 수준의 엄격성을 적용합니다.