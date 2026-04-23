APR 22, 2026|Leitura: 3 min
Apresentando os DCM Projects: gerenciamento declarativo de infraestrutura para o Snowflake — agora em versão preliminar pública
Fig. 1: Jan Sommerfeld apresenta uma introdução sobre como criar workflows auditáveis para gerenciar objetos do Snowflake com os novos DCM Projects.
Gerenciar objetos do Snowflake em escala sempre exigiu coordenação cuidadosa: rastrear o que existe, o que mudou e quem fez as alterações. Os DCM Projects oferecem aos usuários do Snowflake uma forma declarativa e auditável de definir, implementar e gerenciar objetos do Snowflake como código, trazendo o rigor da engenharia de software para a infraestrutura de dados.
“Os Projetos Snowflake DCM nos ajudaram a trazer estrutura para iniciativas de dados complexas entre equipes. Eles fornecem uma base para fluxos de trabalho de CI/CD que nossas equipes podem aproveitar para melhorar a consistência à medida que os projetos avançam para produção.”
Johnny Stevens
Senior Principal Data Engineer, Acadia Healthcare
O que você pode criar com os DCM Projects?
Os DCM Projects foram desenvolvidos especificamente para ajudar você a gerenciar workflows específicos dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Hoje, o foco está em ajudar você com:
Infraestrutura de plataforma: Defina e gerencie os objetos fundamentais do Snowflake dos quais sua organização depende: bancos de dados, schemas, warehouses, tabelas, roles, tags e muito mais. Armazene os padrões da sua plataforma em código, implemente-os de forma consistente em todos os ambientes e acompanhe cada alteração ao longo do tempo.
Pipelines de dados: Gerencie o ciclo de vida completo da sua camada de transformação de dados, incluindo views, Dynamic Tables, funções, Tasks e as dependências entre eles, como um único projeto coeso.
- Governança de dados: Gerencie privilégios de acesso em escala definindo roles e grants de forma declarativa. Quando sua camada de controle de acesso é definida como código, ela se torna revisável, versionada e auditável.
- Suporte a infraestrutura de ML e Streamlit Apps: Em desenvolvimento — fique atento às novidades.
“Entramos no DCM Projects bem no início da fase de preview e fiquei genuinamente impressionado tanto com o ritmo de desenvolvimento quanto com a qualidade geral do recurso. Dada a trajetória atual e o roadmap, estou confiante de que em breve ele se tornará uma das melhores soluções de CI/CD do mercado.”
Vladimir Blaževic
Senior Developer, Clarivate
Como os DCM Projects funcionam
Os DCM Projects fornecem manifest.yml arquivo para configurações de destino e de templates, além de arquivos de definição SQL que descrevem o estado desejado dos seus objetos do Snowflake. Você cria esses arquivos localmente ou em um Snowflake Workspace e, em seguida, usa os DCM Projects para planejar, visualizar e implementar alterações. Os DCM Projects calculam a diferença entre o que está definido e o que existe, resolvem dependências automaticamente e aplicam as alterações na ordem correta.
O mesmo conjunto de definições pode ser parametrizado e implementado de forma confiável em diferentes ambientes (dev, QA, produção), oferecendo um caminho consistente e reproduzível do desenvolvimento à produção.
Principais recursos dos DCM Projects
Primeiros passos
Os DCM Projects estão agora disponíveis em versão preliminar pública. Experimente com o guia do desenvolvedor dos DCM Projects e comece a gerenciar sua infraestrutura do Snowflake da mesma forma que gerencia software.
Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre futuras ofertas de produtos, e não representam compromissos de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem ser diferentes e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso 10-Q mais recente para obter mais informações.