Fig. 1: Jan Sommerfeld apresenta uma introdução sobre como criar workflows auditáveis para gerenciar objetos do Snowflake com os novos DCM Projects.

Gerenciar objetos do Snowflake em escala sempre exigiu coordenação cuidadosa: rastrear o que existe, o que mudou e quem fez as alterações. Os DCM Projects oferecem aos usuários do Snowflake uma forma declarativa e auditável de definir, implementar e gerenciar objetos do Snowflake como código, trazendo o rigor da engenharia de software para a infraestrutura de dados.