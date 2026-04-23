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APR 22, 2026|Leitura: 3 min

Apresentando os DCM Projects: gerenciamento declarativo de infraestrutura para o Snowflake — agora em versão preliminar pública

Fig. 1: Jan Sommerfeld apresenta uma introdução sobre como criar workflows auditáveis para gerenciar objetos do Snowflake com os novos DCM Projects.

Gerenciar objetos do Snowflake em escala sempre exigiu coordenação cuidadosa: rastrear o que existe, o que mudou e quem fez as alterações. Os DCM Projects oferecem aos usuários do Snowflake uma forma declarativa e auditável de definir, implementar e gerenciar objetos do Snowflake como código, trazendo o rigor da engenharia de software para a infraestrutura de dados.

“Os Projetos Snowflake DCM nos ajudaram a trazer estrutura para iniciativas de dados complexas entre equipes. Eles fornecem uma base para fluxos de trabalho de CI/CD que nossas equipes podem aproveitar para melhorar a consistência à medida que os projetos avançam para produção.”

Johnny Stevens
Senior Principal Data Engineer, Acadia Healthcare

O que você pode criar com os DCM Projects?

Os DCM Projects foram desenvolvidos especificamente para ajudar você a gerenciar workflows específicos dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Hoje, o foco está em ajudar você com:

  • Infraestrutura de plataforma: Defina e gerencie os objetos fundamentais do Snowflake dos quais sua organização depende: bancos de dados, schemas, warehouses, tabelas, roles, tags e muito mais. Armazene os padrões da sua plataforma em código, implemente-os de forma consistente em todos os ambientes e acompanhe cada alteração ao longo do tempo.

  • Pipelines de dados: Gerencie o ciclo de vida completo da sua camada de transformação de dados, incluindo views, Dynamic Tables, funções, Tasks e as dependências entre eles, como um único projeto coeso. 

  • Governança de dados: Gerencie privilégios de acesso em escala definindo roles e grants de forma declarativa. Quando sua camada de controle de acesso é definida como código, ela se torna revisável, versionada e auditável.
  • Suporte a infraestrutura de ML e Streamlit Apps: Em desenvolvimento — fique atento às novidades.

“Entramos no DCM Projects bem no início da fase de preview e fiquei genuinamente impressionado tanto com o ritmo de desenvolvimento quanto com a qualidade geral do recurso. Dada a trajetória atual e o roadmap, estou confiante de que em breve ele se tornará uma das melhores soluções de CI/CD do mercado.”

Vladimir Blaževic
Senior Developer, Clarivate

Como os DCM Projects funcionam

Os DCM Projects fornecem manifest.yml arquivo para configurações de destino e de templates, além de arquivos de definição SQL que descrevem o estado desejado dos seus objetos do Snowflake. Você cria esses arquivos localmente ou em um Snowflake Workspace e, em seguida, usa os DCM Projects para planejar, visualizar e implementar alterações. Os DCM Projects calculam a diferença entre o que está definido e o que existe, resolvem dependências automaticamente e aplicam as alterações na ordem correta.

O mesmo conjunto de definições pode ser parametrizado e implementado de forma confiável em diferentes ambientes (dev, QA, produção), oferecendo um caminho consistente e reproduzível do desenvolvimento à produção.

Principais recursos dos DCM Projects

dcm

Primeiros passos

Os DCM Projects estão agora disponíveis em versão preliminar pública. Experimente com o guia do desenvolvedor dos DCM Projects e comece a gerenciar sua infraestrutura do Snowflake da mesma forma que gerencia software.

 

Declarações prospectivas

Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre futuras ofertas de produtos, e não representam compromissos de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem ser diferentes e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso 10-Q mais recente para obter mais informações.

Quickstart

Comece a usar os Snowflake DCM Projects

Os Snowflake DCM (Database Change Management) Projects permitem que você defina sua infraestrutura do Snowflake como código usando arquivos de definição baseados em SQL. Bancos de dados, schemas, tabelas, dynamic tables, views, warehouses, roles, grants e muito mais podem ser definidos de forma declarativa, planejados e implementados em múltiplos ambientes com templates Jinja.
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