Fig. 1: Jan Sommerfeld spiega come creare workflow verificabili per gestire gli oggetti Snowflake con i nuovi DCM Projects.

Gestire gli oggetti Snowflake su larga scala ha sempre richiesto un coordinamento attento: tenere traccia di cosa esiste, cosa è cambiato e chi lo ha modificato. DCM Projects offre agli utenti Snowflake un approccio dichiarativo e verificabile per definire, distribuire e gestire gli oggetti Snowflake come codice, portando il rigore dell’ingegneria del software nell’infrastruttura dati.