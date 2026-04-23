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APR 22, 2026|Lettura: 3 min

DCM Projects: gestione dichiarativa dell’infrastruttura per Snowflake, ora in public preview

Fig. 1: Jan Sommerfeld spiega come creare workflow verificabili per gestire gli oggetti Snowflake con i nuovi DCM Projects.

Gestire gli oggetti Snowflake su larga scala ha sempre richiesto un coordinamento attento: tenere traccia di cosa esiste, cosa è cambiato e chi lo ha modificato. DCM Projects offre agli utenti Snowflake un approccio dichiarativo e verificabile per definire, distribuire e gestire gli oggetti Snowflake come codice, portando il rigore dell’ingegneria del software nell’infrastruttura dati.

“Snowflake DCM Projects ci ha aiutato a portare struttura in iniziative sui dati complesse tra team diversi. Offre una base solida per workflow CI/CD che i team possono utilizzare per migliorare la coerenza man mano che i progetti si avvicinano alla messa in produzione.”

Johnny Stevens
Senior Principal Data Engineer, Acadia Healthcare

Cosa puoi sviluppare con DCM Projects?

DCM Projects è progettato appositamente per aiutarti a gestire workflow specifici all’interno del ciclo di vita dello sviluppo software. Oggi si concentra su:

  • Infrastruttura di piattaforma: Definisci e gestisci gli oggetti Snowflake fondamentali su cui si basa la tua organizzazione: database, schemi, warehouse, tabelle, ruoli, tag e altro ancora. Archivia gli standard di piattaforma nel codice, distribuiscili in modo coerente tra gli ambienti e monitora ogni modifica nel tempo.

  • Pipeline di dati: Gestisci l’intero ciclo di vita del livello di trasformazione dei dati, incluse view, Dynamic Tables, funzioni, task e le dipendenze tra questi elementi, come un unico progetto coerente. 

  • Data governance: Gestisci i privilegi di accesso su larga scala definendo in modo dichiarativo ruoli e grant. Quando il livello di controllo degli accessi è definito come codice, diventa revisionabile, soggetto a controllo versione e verificabile.
  • Infrastruttura ML e supporto per Streamlit Apps: Attualmente in sviluppo: aggiornamenti a breve.

“Abbiamo adottato DCM Projects fin dalle prime fasi di preview e sono rimasto sinceramente colpito sia dalla rapidità di sviluppo sia dalla qualità complessiva della funzionalità. Considerando l’attuale traiettoria e la roadmap, sono certo che diventerà presto una delle migliori soluzioni CI/CD sul mercato.”

Vladimir Blaževic
Senior Developer, Clarivate

Come funziona DCM Projects

DCM Projects fornisce file manifest.yml per le configurazioni di target e templating, oltre a file di definizione SQL che descrivono lo stato target degli oggetti Snowflake. Crei questi file in locale o in un Snowflake Workspace, quindi utilizzi DCM Projects per pianificare, visualizzare in anteprima e distribuire le modifiche. DCM Projects calcola la differenza tra ciò che è definito e ciò che esiste, risolve automaticamente le dipendenze e applica le modifiche automaticamente nell’ordine corretto.

Lo stesso set di definizioni può essere parametrizzato e distribuito in modo affidabile tra gli ambienti (dev, QA, produzione), offrendoti un percorso coerente e ripetibile dallo sviluppo alla produzione.

Funzionalità chiave di DCM Projects

dcm

Introduzione

DCM Projects è ora disponibile in public preview. Provalo con la guida per sviluppatori di DCM Projects e inizia a gestire l’infrastruttura Snowflake come gestisci il software.

 

Dichiarazioni previsionali

Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, incluse quelle relative alle future offerte di prodotto, e non costituisce un impegno a rilasciare alcuna offerta di prodotto. I risultati effettivi e le offerte possono variare e sono soggetti a rischi e incertezze, noti e ignoti. Per ulteriori informazioni, consulta l’ultimo 10-Q.

Quickstart

Inizia a lavorare con Snowflake DCM Projects

Snowflake DCM (Database Change Management) Projects ti consente di definire l’infrastruttura Snowflake come codice utilizzando file di definizione basati su SQL. Database, schemi, tabelle, dynamic tables, view, warehouse, ruoli, grant e altro ancora possono essere definiti in modo dichiarativo, quindi pianificati e distribuiti in più ambienti con il templating Jinja.
Articolo di
Jan Sommerfeld
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