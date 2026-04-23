APR 22, 2026|Lettura: 3 min
DCM Projects: gestione dichiarativa dell’infrastruttura per Snowflake, ora in public preview
Fig. 1: Jan Sommerfeld spiega come creare workflow verificabili per gestire gli oggetti Snowflake con i nuovi DCM Projects.
Gestire gli oggetti Snowflake su larga scala ha sempre richiesto un coordinamento attento: tenere traccia di cosa esiste, cosa è cambiato e chi lo ha modificato. DCM Projects offre agli utenti Snowflake un approccio dichiarativo e verificabile per definire, distribuire e gestire gli oggetti Snowflake come codice, portando il rigore dell’ingegneria del software nell’infrastruttura dati.
“Snowflake DCM Projects ci ha aiutato a portare struttura in iniziative sui dati complesse tra team diversi. Offre una base solida per workflow CI/CD che i team possono utilizzare per migliorare la coerenza man mano che i progetti si avvicinano alla messa in produzione.”
Johnny Stevens
Senior Principal Data Engineer, Acadia Healthcare
Cosa puoi sviluppare con DCM Projects?
DCM Projects è progettato appositamente per aiutarti a gestire workflow specifici all’interno del ciclo di vita dello sviluppo software. Oggi si concentra su:
Infrastruttura di piattaforma: Definisci e gestisci gli oggetti Snowflake fondamentali su cui si basa la tua organizzazione: database, schemi, warehouse, tabelle, ruoli, tag e altro ancora. Archivia gli standard di piattaforma nel codice, distribuiscili in modo coerente tra gli ambienti e monitora ogni modifica nel tempo.
Pipeline di dati: Gestisci l’intero ciclo di vita del livello di trasformazione dei dati, incluse view, Dynamic Tables, funzioni, task e le dipendenze tra questi elementi, come un unico progetto coerente.
- Data governance: Gestisci i privilegi di accesso su larga scala definendo in modo dichiarativo ruoli e grant. Quando il livello di controllo degli accessi è definito come codice, diventa revisionabile, soggetto a controllo versione e verificabile.
- Infrastruttura ML e supporto per Streamlit Apps: Attualmente in sviluppo: aggiornamenti a breve.
“Abbiamo adottato DCM Projects fin dalle prime fasi di preview e sono rimasto sinceramente colpito sia dalla rapidità di sviluppo sia dalla qualità complessiva della funzionalità. Considerando l’attuale traiettoria e la roadmap, sono certo che diventerà presto una delle migliori soluzioni CI/CD sul mercato.”
Vladimir Blaževic
Senior Developer, Clarivate
Come funziona DCM Projects
DCM Projects fornisce file manifest.yml per le configurazioni di target e templating, oltre a file di definizione SQL che descrivono lo stato target degli oggetti Snowflake. Crei questi file in locale o in un Snowflake Workspace, quindi utilizzi DCM Projects per pianificare, visualizzare in anteprima e distribuire le modifiche. DCM Projects calcola la differenza tra ciò che è definito e ciò che esiste, risolve automaticamente le dipendenze e applica le modifiche automaticamente nell’ordine corretto.
Lo stesso set di definizioni può essere parametrizzato e distribuito in modo affidabile tra gli ambienti (dev, QA, produzione), offrendoti un percorso coerente e ripetibile dallo sviluppo alla produzione.
Funzionalità chiave di DCM Projects
Introduzione
DCM Projects è ora disponibile in public preview. Provalo con la guida per sviluppatori di DCM Projects e inizia a gestire l’infrastruttura Snowflake come gestisci il software.
Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, incluse quelle relative alle future offerte di prodotto, e non costituisce un impegno a rilasciare alcuna offerta di prodotto. I risultati effettivi e le offerte possono variare e sono soggetti a rischi e incertezze, noti e ignoti. Per ulteriori informazioni, consulta l’ultimo 10-Q.