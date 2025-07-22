データとAIのメリット：製造業界における関税への対応

今日の製造プロセスは、調達、生産、流通という複雑なシーケンスをたどります。関税の変動や予測不可能な影響は、あらゆる段階でコストの増加やサプライチェーンへの影響を引き起こす可能性があります。しかし、製造企業は原材料を必要とし、工場は商品を生産する必要があり、フリートは最終製品を提供する必要があります。そして同時に、こうした業務にまたがる輸入関税の変更によって生じる課題にも対処する必要があります。

今日の世界経済では、さまざまな業界の企業が新たな関税、貿易紛争、地域紛争に継続的に対応しています。つまり、新たな関税が土地コストに与える影響や、地政学上の出来事によって、特定の地域の主要サプライヤーにどのような破壊的変化が生じるかを迅速に評価する必要があります。この不安定な環境における成功は、データとAIの戦略的展開によって、こうした複雑なダイナミクスを統合されたリアルタイムビューで把握できるかどうかにかかっています。

貿易が不安定でマクロ経済が混乱する時代において、組織は重要なデータを接続して信頼できるインサイトを提供することで、変化するグローバル貿易ランドスケープを迅速かつ確実にナビゲートし、データの混乱を明瞭化することを優先する必要があります。

プロアクティブな関税緩和のためのデータ活用

鉄鋼、アルミニウム、レアアース鉱物などの製造企業の原材料は、関税率の引き上げによって大幅な値上げを余儀なくされています。自動車部品や医薬品原薬（API）などの重要部品の輸入への依存度が高いと、国境を越えたサプライチェーンに深刻な脆弱性が生じ、累積的な関税が発生することがあります。製造企業は、この複雑なデータを包括的に把握できなければ、遅延やエラーの発生しやすい事後対応に苦労することになります。エンドツーエンドの可視性の欠如は、長年にわたる問題でしたが、現在は重大な脆弱性となっています。

この複雑さに対処するために、製造企業は堅牢なデータファウンデーションを構築する必要があります。そのためには、企業全体のデータを統合する必要があります。Snowflakeでは、ERP、ウェアハウス、輸送、製造システムなどの内部データと、関税の更新、経済指標、地政学ニュースなどの外部データフィード（その多くはSnowflakeマーケットプレイスで入手可能）を簡単に統合できます。これにより、データサイロが解消され、信頼できる唯一の情報源が確保され、原材料の生産から最終納品まで、エンドツーエンドのサプライチェーンの可視性が確保されます。

Snowflake AIデータクラウドで実現する予測分析により、企業は履歴レポートから仮説シナリオのモデリングへ移行できます。製造企業は、機械学習にSnowparkのネイティブ機能を使用して、特定の部品、原材料、完成品に対する潜在的な関税率の増加の影響をシミュレーションできます。これにより、CoGSのより正確な計算が可能になり、最もリスクの高い製品や材料を特定し、異なる関税が収益性やキャッシュフローにどのように影響するかを把握できます。たとえば、統合された関税データで部品表（BoM）のコストを分析すると、投入コストのインフレーションについての理解を深めることができます。

サプライチェーンのレジリエンスと最適化のためのAI活用

強力なデータファウンデーションにより、製造企業はAIの力を活用して、反応するだけでなく、関税を予測して適応することもできます。AIは、膨大なデータセットを分析して低関税地域の代替サプライヤーを特定したり、リショアリングやニアショアリング生産の選択肢を評価したりすることで、サプライチェーンの最適化を支援します。サプライヤーのリスク、政策変更、貿易の混乱に関するアラートにより、企業は関税やコンプライアンスの遅延を大幅に削減できます。

世界中の製造企業は、SnowflakeのAIを活用したアナリティクスを活用して、調達とサプライチェーンのリエンジニアリングを積極的に行っています。たとえば、1Exigerなどのパートナーソリューションは、サプライチェーンのマッピング、高リスクサプライヤーと依存関係のフラグ付け、関税エクスポージャーのモデル作成、代替サプライヤーの発見、貿易の不確実性のプロアクティブな管理を可能にします。Blue Yonder Tariff Agentは、米国から現行の関税データを積極的に調達しています。米国国際貿易委員会（ITC）は、ほぼリアルタイムで具体的な関税エクスポージャーを計算し、関税の影響を軽減するためのアクション可能なレコメンデーションを提示しています。

また、AI機能は、製造コストに対する関税の影響を評価することで価格戦略の最適化にも役立ち、製造企業はマージンと競争上のポジショニングを保護しながら価格を動的に調整できます。

技術的に先進的な製造業者の未来は、単なるインサイトにとどまらず、重要なサプライチェーン調整を自律的に開始できるエージェント型AIにあります。予測機能と、在庫レベルの設定や再発注、資材の移動を担当する在庫と補充のエージェント型AIエンジンを連携させるなど、非常に面白い応用が可能となりえます。両者が協調して動作している場合、自律的な意思決定のレベルによって、人間が意思決定プロセスに関与する必要性が大幅に軽減されます。エージェント型AIとより自律的な意思決定により、サプライチェーンの労働時間の30%近くが削減可能です。

アジャイルな製造業界の未来の構築

製造企業は、すべての機能にわたってデータ品質と統合を確保するために、データファーストの文化の構築を優先すべきです。重要なこととして、共有データプラットフォームを通じてサプライヤー、ロジスティクスプロバイダー、その他のパートナーとのセキュアなデータコラボレーションを促進することで、混乱に対する協調した迅速な対応が可能になります。

これらすべてが、関税への対応が複雑で圧倒的な問題のように聞こえるかもしれませんが、Snowflakeは、データファウンデーションの構築、民主化されたインサイトの共有、AIアナリティクスとエージェントの力の活用など、変化する関税の条件での情報に基づいた意思決定を可能にする要素を簡素化します。Snowflake AIデータクラウドは、社内外の膨大なデータを集約し、予測モデリングと高度なアナリティクスを可能にし、サプライヤー、物流プロバイダー、その他のステークホルダーとガバナンスの確保されたインサイトを簡単に共有できるようにします。Snowflakeにより、組織は関税の変更に対応するだけでなく、プロアクティブに業務を最適化し、よりスマートで迅速な意思決定を大規模に行えるようになります。

貿易が不安定な世界において、統合されたAIデータ戦略を採用する製造企業は生き残るだけでなく、成功することも可能です。関税の問題を競争優位性と持続的な成長の機会へと変化させます。