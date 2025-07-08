Il futuro delle pensioni australiane: l’imperativo dei dati e dell’AI

L’industria australiana delle pensioni, che vale 3500 miliardi di dollari, sta attraversando un cambiamento epocale. Con l’aumento delle aspettative degli iscritti, i controlli normativi e la continua diversificazione delle asset class, i superfondi stanno evolvendo le strategie di investimento, gli stack tecnologici e le architetture dati per rimanere competitivi. A livello globale, i proprietari di asset stanno affrontando molti degli stessi trend: maggiore esposizione ai mercati privati, necessità di insight sugli investimenti in tempo reale e trasformazione basata sull’AI, ma le dinamiche uniche dell’Australia rendono le sfide legate ai dati particolarmente urgenti.

Con l’aumento della flessibilità degli iscritti e l’allineamento dei fondi a rendimenti basati sul confronto tra pari, prendere decisioni data-driven non è mai stato così importante. La capacità di aggregare, analizzare e attivare i dati degli investimenti e dei titolari dei fondi in tempo reale è ora un vantaggio competitivo. Tuttavia, i sistemi legacy, le architetture frammentate e la dipendenza da fornitori terzi creano ostacoli al raggiungimento di questo obiettivo.

Macro-trend che favoriscono il cambiamento nelle pensioni e nella proprietà patrimoniale

Il panorama globale degli investimenti si sta trasformando in modi davvero affascinanti e sta avendo un profondo impatto sulla gestione delle pensioni e della proprietà patrimoniale. Uno dei cambiamenti più significativi è la straordinaria crescita degli investimenti alternativi, come private equity, immobili e infrastrutture. Oggi questi investimenti, che non sono più aree di nicchia, rappresentano quasi la metà dei portafogli di molti proprietari di asset. È una testimonianza della ricerca di diversificazione e produttività, ma presenta anche una sfida unica. Diversamente dai dati standardizzati e prontamente disponibili dei mercati pubblici, gli asset privati richiedono un approccio molto più personalizzato. Immagina di costruire una casa personalizzata invece di acquistarne una preconfezionata: questo è il livello di strategia su misura necessario. Questo ha portato i superfondi a investire massicciamente in strategie dati specializzate, a creare team di analisi interni e ad adottare tecnologie incredibilmente flessibili. Per gestire efficacemente i loro diversi asset, hanno bisogno di un Investment Book of Record (IBOR) unificato, una dashboard in tempo reale che dipinge un quadro olistico del loro intero portafoglio.

Di conseguenza, i superfondi smettono di affidarsi esclusivamente a piattaforme di gestione del portafoglio esterne e stanno sviluppando le proprie capacità interne. Poiché conoscono meglio i loro iscritti e investimenti, è logico che sviluppino i propri strumenti. Un approccio “taglia unica” non basta quando si affronta una tale complessità. Questi team interni stanno sviluppando funzionalità di analisi uniche, colmando le lacune lasciate dalle soluzioni dei fornitori e acquisendo l’agilità necessaria per prendere decisioni più intelligenti sull’asset allocation e sul rischio. Naturalmente, questo cambiamento richiede una solida base: una solida governance dei dati, framework IBOR in tempo reale e un’integrazione perfetta tra diverse classi di asset. È un’impresa significativa, ma dimostra un impegno reale per la reattività e una migliore erogazione dei risultati per i titolari dei fondi.

Gli investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG) stanno assumendo un ruolo sempre più preponderante. Non si tratta più solo di rendimenti finanziari; si tratta di investire in un futuro sostenibile. I superfondi, e i loro iscritti sono profondamente preoccupati dell’impatto ambientale e sociale dei loro investimenti. Ciò significa che devono integrare i dati ESG nei processi decisionali, nel reporting e nell’engagement dei titolari di fondi, aggiungendo un altro livello cruciale di complessità al puzzle dei dati. Monitorando e analizzando le metriche ESG, valutando la sostenibilità dei loro investimenti e comunicando la loro strategia ESG ai titolari di fondi, sono in grado di allineare i loro investimenti ai loro valori e contribuire a un mondo migliore, il tutto mentre navigano nel panorama data-driven in continua evoluzione.

Trend del mercato australiano: imperativi dei dati e della tecnologia

Il cambiamento delle modalità di gestione dei fondi è dovuto alla combinazione di aspettative crescenti degli iscritti, progressi tecnologici e una crescente consapevolezza del nostro impatto sul pianeta.

Viviamo in un mondo “istantaneo”, in cui le persone si aspettano di avere tutte le informazioni a portata di mano. Sono finiti i giorni in cui si aspettava passivamente di ricevere l’estratto conto annuale. Ora gli iscritti vogliono vedere come si comporta la loro pensione, confrontarla con altri fondi e comprendere i rischi associati, il tutto in tempo reale. Pertanto, i fondi investono in piattaforme che forniscono dati chiari e insight e una comunicazione coinvolgente per consentire ai loro iscritti di prendere decisioni informate.

Dietro le quinte, i superfondi stanno lavorando molto per gestire tutti i loro complessi dati di investimento. È essenziale che i fondi dispongano di un solido Performance Book of Record (PBOR), il manuale di istruzioni che aiuta i fondi a comprendere i rendimenti, gestire i rischi e ottimizzare i portafogli. Stanno inoltre creando le proprie piattaforme dati centrali e perfezionando il proprio IBOR per ottenere una visione chiara e unificata del mercato pubblico e privato.