Snowflake Summitオープニング基調講演

SnowflakeのCEOで著名な科学技術者のSridhar Ramaswamyが、AIが組織全体に及ぼす影響と、SnowflakeがエンタープライズAIの促進にどのように役立つかについて語ります。その後、RamaswamyはNVIDIAの創業者兼CEOのJensen Huangと歓談し、この新しいAI時代の未来について話し合いました。最後に、SnowflakeのCMOであるDenise Perssonが、Booking.com、Ericsson、JPMorgan Chaseの業界リーダーと共に、自社のデータイニシアチブ、現在までの成功、データとAIによるインパクトの推進の課題について語ります。

Dignity from Data Hackathon — Snowflakeを利用してカリフォルニアのホームレス危機を解決

6月3日に開催されるハンズオンハッカソンで、データエキスパート、Snowflakeパートナー、データクラウドエバンジェリストと交流しましょう。このイベントでは、ホームレスデータを統合して州全体の取り組みの全体像を提供する、ホームレスデータ統合システム（HDIS）を使用します。このハッカソンでは、Snowpark、Streamlit、地理空間分析、Snowflakeマーケットプレイスなどの機能や、さまざまなパートナーソリューションを検討し、ホームレス問題を改善するための方法を見つけます。

プラットフォーム基調講演

2日目は、Snowflake共同設立者兼プロダクト担当プレジデントのRamaswamy、プロダクト担当EVPのChristian Kleinerman、プロダクト担当ディレクターのAmanda Kellyらが、Snowflakeの統合プラットフォームの最新イノベーションを発表します。Snowflakeのエンジニアリングチームと製品チームのライブデモをご覧いただくほか、Snowflakeデータクラウドによって業界がどのように形作られているかについて、有名なグローバル企業による発表を聞くこともできます。

ビルダー基調講演

データクラウドは、エンジニアとデータサイエンティストに、インフラストラクチャーではなくコードに集中することで開発を楽しくするプラットフォームを提供します。でもどうやって？Snowflakeの製品およびエンジニアリングのリーダーとSnowflakeのお客様が、Snowflake Cortex、Streamlit、Snowflakeネイティブアプリ、その他のAI機能に関するテクニカルデモを詳しくご覧いただけます。