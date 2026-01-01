何千人ものデータプロフェッショナルがSnowflake Summitに集い、データ、AI、アプリケーションのコラボレーションの無限の可能性についてデータとAIの専門家から話を聞くことができます。
これからサンフランシスコに戻り、丸4日間で450セッション以上を行います。基調講演では、AI、データストリーミング、プライバシー保護コラボレーションに関する最新のイノベーションや進歩をご紹介します。200社以上のSnowflakeのお客様、180社のパートナー、主要なエグゼクティブが参加する予定の業界エキスパートと交流し、以下に詳述する12のトラックのテクニカルディープダイブ、ハンズオンラボ、部門別のユースケースをお選びいただけます。
基調講演で期待できること
SnowflakeのCEOで著名な科学技術者のSridhar Ramaswamyが、AIが組織全体に及ぼす影響と、SnowflakeがエンタープライズAIの促進にどのように役立つかについて語ります。その後、RamaswamyはNVIDIAの創業者兼CEOのJensen Huangと歓談し、この新しいAI時代の未来について話し合いました。最後に、SnowflakeのCMOであるDenise Perssonが、Booking.com、Ericsson、JPMorgan Chaseの業界リーダーと共に、自社のデータイニシアチブ、現在までの成功、データとAIによるインパクトの推進の課題について語ります。
Dignity from Data Hackathon — Snowflakeを利用してカリフォルニアのホームレス危機を解決
6月3日に開催されるハンズオンハッカソンで、データエキスパート、Snowflakeパートナー、データクラウドエバンジェリストと交流しましょう。このイベントでは、ホームレスデータを統合して州全体の取り組みの全体像を提供する、ホームレスデータ統合システム（HDIS）を使用します。このハッカソンでは、Snowpark、Streamlit、地理空間分析、Snowflakeマーケットプレイスなどの機能や、さまざまなパートナーソリューションを検討し、ホームレス問題を改善するための方法を見つけます。
2日目は、Snowflake共同設立者兼プロダクト担当プレジデントのRamaswamy、プロダクト担当EVPのChristian Kleinerman、プロダクト担当ディレクターのAmanda Kellyらが、Snowflakeの統合プラットフォームの最新イノベーションを発表します。Snowflakeのエンジニアリングチームと製品チームのライブデモをご覧いただくほか、Snowflakeデータクラウドによって業界がどのように形作られているかについて、有名なグローバル企業による発表を聞くこともできます。
データクラウドは、エンジニアとデータサイエンティストに、インフラストラクチャーではなくコードに集中することで開発を楽しくするプラットフォームを提供します。でもどうやって？Snowflakeの製品およびエンジニアリングのリーダーとSnowflakeのお客様が、Snowflake Cortex、Streamlit、Snowflakeネイティブアプリ、その他のAI機能に関するテクニカルデモを詳しくご覧いただけます。
ブレークアウトトラック
業界インパクトトラックで特定の業界にインパクトを与えるためのデータの使用方法を学びたい場合も、サミットエクスペリエンスをAIとMLに焦点を当てたい場合も、12のブレークアウトトラックから最適なものを選択できます。
- AI & ML:スケーラブルで反復可能なワークフローを構築、展開し、最新かつ最高の生成AIとLLMのメリットを享受できるよう、自分自身とより幅広いチームをサポートしましょう。
- アプリケーション開発：高性能アプリケーションの開発、デプロイ、スケーリング、成長のすべてを、データクラウドを利用した一元化された安全なスペースで行う方法をご紹介します。
- BI＆AIアナリティクス：より迅速にインサイトを獲得できていますか？そのためにSnowflakeがどのように低レイテンシーアナリティクスを強化するかをご覧ください。
- コラボレーション：最も関連性の高いサードパーティデータセットにアクセスし、データのコピーや移動の必要性を排除して効果的にコラボレーションを行い、独自のデータアプリをすべてSnowflake内で収益化する方法をご紹介します。
- サイバーセキュリティ：セキュリティチームがデータクラウドを利用することで、膨大なデータ全体から可視性を獲得し、潜在的な脅威、脅威の発生源、攻撃方法を発見する方法をご紹介します。
- データエンジニアリング：より迅速で安全かつ信頼性の高いパイプラインを開発するためのベストプラクティスについて、Snowflakeの製品エキスパートやお客様から学びましょう。
- ガバナンス、プライバシー、コンプライアンス：Snowflakeのエキスパートや大手グローバルブランドがGDPR、HIPAA、CCPAなどの規制を順守するためにどのようにデータクラウドを使用しているかをご紹介します。
- 業界への影響：IT担当役員とビジネス担当役員の両方が、データクラウドだからこそ実現できる、カスタマーエクスペリエンスの向上とビジネスチャンスの拡大に向けた業界特有のユースケースを探っていきます。
- 最新のデータアーキテクチャ：データメッシュやデータボールトなどのアーキテクチャパターンに飛び込み、将来のデータ戦略を固める。
- マーケティングおよびCustomer 360：プライバシー制限、サードパーティCookieの死、ハイパーパーソナライゼーションに対する消費者の要求の高まりを受け、Snowflakeのマーケティングデータクラウドが、マーケティングにおけるあらゆることを強化する真のカスタマー360の実現にどのように役立つかをご覧ください。
- Snowflakeの運用と最適化：リソースやセキュリティの競合のない複数のデータワークロードの構築を検討しましょう。Snowflakeが総保有コストの最小化と価格対性能比の継続的な改善の両方を実現し、お客様のコストと性能を最適化する方法をご紹介します。
- Snowflakeの新機能：コアプラットフォームの強化から新しいユースケースまで、最新の機能をご紹介します。Snowflakeとビジネスの可能性を再考してください。
ネットワーキングの機会はどこで見つけることができますか？
Snowflake Summitに参加された方なら誰でも、ネットワーキングできるチャンスがたくさんあります。技術的な質問に回答を得たい、仲間からアドバイスを受けたい、Snowflakeのスキルを試してみたい方は、デベロッパーゾーンにぜひお立ち寄りください。毎日のネットワーキングパーティやハッピーアワーズでは、業界パビリオン、カスタマーエクスペリエンスセンター、プラットフォームピークで、Snowflakeの製品エキスパートによる個別サポートを受けることができます。
コストはどの程度ですか？
SummitでSnowProの認定を受けるにはどうすればよいですか？
SnowPro認定を取得してデータコミュニティで存在感を発揮しましょう。Summit限定企画として、SnowPro Core認定、SnowPro Advanced認定、SnowPro再認定試験を含むすべてのSnowPro認定試験が150米ドルに割引されます。史上初めて、参加者は講義、デモ、ハンズオンラボなどの集中トレーニングを丸1日利用することもできます。Snowflakeのエキスパートインストラクターが、経験豊かなユーザー向けの「Snowflake Foundations」コースまたはより高度なトレーニングである「Fresh Snow」コースにおいて、最新のテクニック、機能、ベストプラクティスを用いて構築、理解、支援を行うことで、いくつかのハンズオンシナリオをご案内します。
このチャンスをお見逃しなく！
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*すべての劇場および「エグゼクティブ招待のみ」のセッションが録画され、イベント後に利用可能になるわけではありません。参加者ハブ内のセッションの説明には、どのセッションが録画されるかが示されます 。