検索ツールを使用すると、アプリ内で情報やアイテムをすばやく検索し、優れたユーザビリティと効率性を実現できます。 サイバーセキュリティのコンサルティングとインシデント対応で有名な企業であるSygnia社は、ほぼ無制限のデータ保持と高速データ速度をサポートし、チームが業務遂行に必要な高速検索機能を提供できるプラットフォームが必要になったときに、Snowflakeを選びました。Sygniaは、マネージド検出および対応（MDR）製品のSnowflake全文検索 （近日中にパブリックプレビュー開始）をテス トし、そのメリットを実感しました。

Sygniaの研究開発担当ディレクターであるAvri Dahan氏は、次のように述べています。「ElasticsearchからSnowflakeへの移行により、急速に成長するマネージドXDRクライアントベースの拡張とサポートが可能になり、製品ロードマップにおける新たなイノベーションを切り開くことができました。「Sygniaの膨大なセキュリティデータレイクとSnowflakeの全文検索機能と検索最適化の組み合わせにより、サイバーインシデント解決の効率が飛躍的に向上しています。今後もSnowflakeでイノベーションを起こせることを期待しています。」

Snowflakeの全文検索機能は、開発者がログ分析などの大量のデータ検索アプリケーションに使用できる新しいトークンベースの検索機能です。エンドユーザーは、大量の構造化データと半構造化データの中から正確な答えを迅速に見つけ出し、正確なマッチングを行うことができます。全文検索は、IPアドレス、URL、メール、ファイルパスなどのエンティティ検索で特に有用です。

また、Snowflake Cortex Search（近日中にパブリックプレビュー開始）とCortex Analyst（プライベートプレビュー中）による会話検索機能にも拡張しています。Cortex Analystは、アプリユーザーが自然言語を使用して構造化データにエンゲージすることを可能にします。Cortex Searchは、ベクトル検索とキーワード検索を組み合わせたハイブリッド検索方法を使用して、PDF、テキストファイル（.txt）、CSVファイル（.csv）などの定義されたドキュメントセットから質問を処理し、最も関連性の高い回答を返すように設計されたサーバーレスAPIです。