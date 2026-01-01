La norme ISO/IEC 42001:2023 décryptée : exigences, contrôles et certification

ISO/IEC 42001 suit la structure harmonisée utilisée par les normes ISO relatives aux systèmes de management. Les articles 1 à 3 définissent le domaine d’application, les références normatives, ainsi que les termes et définitions ; les articles 4 à 10 précisent les exigences du système de management qu’une organisation doit mettre en œuvre et maintenir.

Articles 1 à 3 : domaine d’application, références et définitions

Les articles d’ouverture établissent ce que couvre la norme, les références applicables et la définition des termes clés. Pour les programmes de gouvernance de l’IA, ce vocabulaire commun est essentiel, car les équipes business, juridiques, de data science, d’ingénierie et de sécurité emploient souvent les mêmes mots différemment. La norme donne à ces équipes un point de référence partagé pour l’AIMS.

Article 4 : contexte de l’organisation

L’article 4 exige que l’organisation comprenne les facteurs internes et externes qui influent sur son système de management de l’IA. Cela inclut les besoins des parties prenantes, les attentes juridiques et réglementaires, les cas d’usage de l’IA, les frontières organisationnelles et le périmètre de l’AIMS.

Concrètement, une entreprise doit savoir quels systèmes d’IA relèvent de l’AIMS, quelles équipes en sont responsables, sur quelles sources de données ils s’appuient et quelles parties externes sont affectées par leurs résultats.

Article 5 : leadership

L’article 5 traite de l’engagement de la direction, de la politique d’IA, des rôles, des responsabilités et des autorités. Il impose aux dirigeants de faire de la gouvernance de l’IA une composante du système de management de l’organisation, plutôt qu’un processus parallèle porté uniquement par les équipes techniques.

Cela signifie généralement désigner des responsables tenus de rendre des comptes, approuver une politique d’IA, aligner les responsabilités entre équipes business et techniques, et veiller à ce que les personnes ayant des obligations de gouvernance disposent de l’autorité nécessaire pour les remplir.

Article 6 : planification

L’article 6 couvre la planification, notamment l’évaluation et le traitement des risques liés à l’IA, ainsi que les objectifs en matière d’IA. Les entreprises doivent identifier les risques et les opportunités, décider comment les traiter et définir des objectifs mesurables pour l’AIMS.

Une évaluation des risques peut examiner la qualité des données, les performances des modèles, l’explicabilité, la supervision humaine, la sécurité, la confidentialité, les biais algorithmiques, la résilience opérationnelle ou les impacts en aval. Le plan de traitement des risques relie ensuite ces risques aux contrôles, aux responsables et aux preuves.

Article 7 : support

L’article 7 se concentre sur les ressources nécessaires au fonctionnement de l’AIMS : compétences, sensibilisation, communication et informations documentées. Une politique ne suffit pas si les propriétaires de modèles ne savent pas quand réaliser une analyse d’impact, si les réviseurs ne trouvent pas les preuves requises ou si les utilisateurs métier ne comprennent pas les usages acceptables de l’IA.

C’est dans cet article que les entreprises définissent les formations, les pratiques de documentation, les canaux de communication et les enregistrements qui attestent l’activité de gouvernance.

Article 8 : Fonctionnement

L’article 8 traite de la planification et du contrôle opérationnels des systèmes d’IA. C’est ici que les processus de cycle de vie deviennent concrets : exigences, décisions de conception, préparation des données, vérification et validation, contrôles de déploiement, exploitation, surveillance et mise hors service.

Par exemple, une entreprise peut avoir besoin d’un processus documenté pour approuver un modèle avant la production, modifier ses entrées de données, étendre son utilisation à une nouvelle population ou le retirer lorsqu’il ne répond plus aux exigences de politique ou de performance.

Article 9 : Évaluation des performances

L’article 9 impose aux organisations de surveiller, mesurer, analyser et évaluer les performances de leur système de management, tout en réalisant des audits internes et des revues de direction afin d’en garantir l’efficacité. L’entreprise doit savoir si l’AIMS fonctionne et si les contrôles de gouvernance restent adaptés à ses systèmes d’IA.

Cela peut inclure les résultats des tests de contrôle, les constats d’audit, les résultats de la supervision des modèles, les tendances observées en matière d’incidents, l’état des mesures de traitement des risques ainsi que les comptes rendus des revues de direction.

Article 10 : Amélioration

L’article 10 couvre les non-conformités, les actions correctives et l’amélioration continue. Lorsqu’un constat d’audit, un incident, un problème identifié par les activités de surveillance ou une défaillance de processus survient, l’organisation doit y répondre de manière structurée.

Cette réponse consiste généralement à enquêter sur l’incident, à corriger le problème immédiat, à en traiter les causes profondes et à mettre à jour l’AIMS afin de réduire le risque qu’une défaillance similaire ne se reproduise.