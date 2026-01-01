ISO/IEC 42001:2023の解説：要件、管理策、認証

附属書Aは、カテゴリ別に分類されたAI固有の38の管理策を提供します。これらの管理策は、組織がマネジメントシステムの要件から運用の実践に移行するのに役立ちますが、すべての状況で自動的に必須となるわけではありません。組織は適用可能性を評価し、その根拠を適用宣言書に文書化します。

A.2：AIに関連する方針

A.2は、AI方針について規定しています。ここには、組織が「責任あるAI」に対する期待事項をどのように定義し、役割を割り当て、調達に対応するかといった内容が含まれます。ポリシーは、誰がAIシステムを承認できるか、どのようなリスク基準が適用されるか、サードパーティのAIシステムがどのように審査されるかなど、AIの開発と利用に関する決定を導くのに十分な具体性を備えている必要があります。

A.3：内部組織

A.3は、ガバナンス構造、レポートライン、リソース割り当てに焦点を当てています。AIガバナンスは多くの場合、ビジネスオーナー、データチーム、法務、コンプライアンス、セキュリティ、プライバシー、調達、プラットフォームチームにまたがるため、管理の目的は、問題が発生する前にアカウンタビリティを可視化することにあります。

A.4：AIシステムのためのリソース

A.4は、データ、ツール、インフラストラクチャ、システムリソース、人間の監視など、AIシステムの開発、展開、運用に必要なリソースについて規定しています。本番環境のAIシステムの場合には、承認されたデータセット、モデル開発環境、モニタリングツール、レビューワークフロー、エスカレーションパスが含まれる場合があります。

A.5：AIシステムの影響評価

A.5は影響評価を対象としています。これらの評価は、展開の前後にAIシステムが個人、グループ、ビジネスプロセス、外部の利害関係者にどのような影響を与える可能性があるかを組織が評価するのに役立ちます。

影響評価では、AIシステムがサービスへのアクセスに影響を与えるか、人々に影響を与える推奨事項を生成するか、機密属性を処理するか、または重要なワークフローで運用上の依存関係を生み出すかなどを調査する場合があります。

A.6：AIシステムのライフサイクル

A.6は、要件、設計、確認、検証、展開、運用、廃止などのライフサイクルプロセスを対象としています。この管理カテゴリは、基本的なガバナンスの現実を反映しています。AIのリスクは、システムがステージを進むにつれて変化します。

開発環境では許容範囲内と見なされたモデルであっても、ライブデータへの接続、新しいプロンプトの受信、より幅広いユーザーベースへの提供、自動化されたワークフローへの組み込みが行われた後では、異なる動作をする可能性があります。

A.7：AIシステムのためのデータ

A.7は、データの取得、品質、プロビナンス、準備について取り上げています。AIシステムは多くの場合、データからリスクを継承するため、これらの管理は特に重要です。トレーニングセット、プロンプトコンテキスト、特徴量テーブル、検索コーパスに、所有権、リネージ、品質チェック、使用上の制約が欠けている場合、モデルの出力を信頼することや正当化することが困難になる可能性があります。

このカテゴリにおける厳格な管理策では通常、データの取得元、実行された変換処理、適用される品質しきい値、AIワークフローにデータを取り込む際に伴う使用制限などを、チームが文書化することが求められます。

A.8：利害関係者への情報提供

A.8は、ドキュメント、コミュニケーション、レポートなど、利害関係者に提供される情報を対象としています。対象となる利害関係者は、AIシステムによって異なります。具体的には、顧客、規制機関、社内レビュー担当者、業務ユーザー、監査人、あるいはシステムの出力結果から影響を受ける人々などが含まれます。

このカテゴリには、モデルのドキュメント、ユーザーの利用手順、リスクの開示、既知の制限事項、モニタリングレポート、インシデントの伝達プロセスが含まれる場合があります。

A.9：AIシステムの使用

A.9は、責任ある使用と廃止に焦点を当てています。組織には、AIシステムの運用開始後における利用方法を統制するプロセスが必要です。これには、許容される利用範囲、ユーザーの責任、期待される監視水準、運用停止の基準などが含まれます。

この管理策は、生成AIやエージェント型システムにおいて特に重要となります。これらのシステムでは、同一の基盤機能であっても、リスクプロファイルが異なる多様なワークフローで活用される可能性があるためです。

A.10：サードパーティおよび顧客との関係

A.10は、サプライヤーおよび顧客の責任について取り上げています。AIシステムは多くの場合、外部モデル、SaaS製品、データプロバイダー、統合パートナー、下流の顧客に依存しています。本管理策は、誰が何に責任を持つか、どのような証拠が必要か、サードパーティのサービスにおける変更がどのようにレビューされるかを明確にするのに役立ちます。