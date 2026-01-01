AI 에이전트: 에이전틱 AI 아키텍처와 거버넌스 가이드

AI 에이전트에는 파운데이션 모델 외에도 실행을 거버넌스하는 오케스트레이션 계층, 계획 모듈, 메모리 아키텍처, 도구 통합, 제어 영역이 필요합니다.

파운데이션 모델

파운데이션 모델은 유연한 해석, 추론, 생성을 제공합니다. 현재 많은 시스템이 LLM을 사용하지만, 에이전트가 반드시 언어 모델에만 한정될 필요는 없습니다. 모델은 유연한 추론을 제공하고, 이를 둘러싼 아키텍처는 에이전트가 무엇을 알 수 있는지, 어떤 도구를 사용할 수 있는지, 작업이 변경될 때 어떤 일이 일어나는지를 결정합니다.

모델 선택은 유연하게 유지되어야 합니다. 기업이 다양한 워크플로우 전반에 에이전트를 구축할 때 모든 사용 사례를 단일 파운데이션 모델에 고정하면 성능, 비용 제어, 적응성이 제한될 수 있습니다. “특정 공급업체 하나에 종속되면 몇 달 뒤 문제가 생길 수 있습니다.”라고 Allen은 말합니다. “어느 순간 다른 공급업체가 놀라운 혁신을 들고 등장할 수도 있는데, 그러면 그 기회를 놓치게 됩니다. 모델 라우팅의 선택권은 필수적인 기반이라고 생각합니다.”

오케스트레이션 계층

오케스트레이션 계층은 에이전트 루프를 관리합니다. 모델에 컨텍스트를 전달하고, 도구 호출을 라우팅하며, 중간 상태를 저장하고, 재시도를 처리하고, 워크플로우를 계속할지, 중단할지, 에스컬레이션할지, 다른 에이전트로 인계할지 결정합니다.

계획 모듈

계획 모듈은 목표를 더 작은 단계로 나눕니다. 예를 들어 “동북부 지역의 매출이 감소한 이유를 찾아줘”라는 요청이 들어오면, 에이전트는 관련 지표 정의를 식별하고, 세그먼트별 최근 매출을 쿼리하고, 이전 기간과 비교하고, 파이프라인 최신성을 점검하고, 소스 테이블 변경 여부를 확인하는 계획을 세울 수 있습니다. 더 단순한 에이전트에서는 계획이 한 단계씩 진행될 수 있습니다. 더 복잡한 에이전트는 처음부터 다단계 계획을 수립하고, 도구 결과가 돌아올 때마다 이를 수정합니다.

메모리 아키텍처

메모리는 에이전트에 연속성을 부여합니다. 단기 메모리는 사용자의 요청, 도구 출력, 제약 조건, 검색된 문서, 이전 대화 턴 등 즉시 수행 중인 작업 상태를 보관합니다. 장기 메모리는 사용자 선호도, 이전 의사결정, 조직별 정의, 해결된 문제와 같이 재사용 가능한 지식을 저장합니다. 메모리 아키텍처는 무엇을 저장할지, 어떻게 검색할지, 얼마나 오래 유지할지, 메모리의 어느 부분을 어떤 에이전트가 사용할 수 있는지를 결정합니다.

도구 통합

도구 통합은 에이전트를 실제 작업이 이루어지는 시스템과 연결합니다. 이러한 도구에는 데이터베이스, 검색 인덱스, 코드 리포지토리, 티켓팅 시스템, CRM 애플리케이션, 워크플로우 엔진, 문서 저장소, 내부 API가 포함될 수 있습니다. 함수 호출은 모델이 이러한 도구를 구조화된 방식으로 호출할 수 있게 해주며, MCP 같은 표준은 에이전트가 외부 기능을 탐색하고 사용하는 방식을 표준화하기 위해 부상하고 있습니다.

제어 영역

제어 영역은 데이터, 모델, 도구, 엔터프라이즈 워크플로우를 연결하는 거버넌스 적용 플랫폼 계층입니다. 동시에 권한을 적용하고, 작업을 라우팅하고, 활동을 로깅하며, 에이전트가 여러 시스템 전반에서 작동하는 방식을 관리합니다. 또한 비용과 지연 시간 한도를 설정하고 사람의 승인을 관리합니다. 에이전트가 Snowflake와 같은 플랫폼 내부의 거버넌스가 적용된 데이터에서 작동하더라도, 검색된 콘텐츠, 사용자 프롬프트, 도구 출력은 모델이 맹목적으로 따라야 하는 지시가 아니라 에이전트형 워크플로우의 입력으로 취급해야 합니다.

엔터프라이즈 AI 에이전트에서 이 계층은 선택 사항이 아닙니다. 모델 기반 워크플로우를 조직이 신뢰하고 관리할 수 있는 체계로 전환하는 핵심입니다.

평가 및 최적화 하니스

평가 및 최적화 하니스는 실제 업무에서 에이전트가 어떻게 수행되는지 테스트하고, 실패 지점을 추적하며, 일회성 수동 튜닝에 의존하지 않고 팀이 시스템을 개선하도록 지원합니다. 에이전트의 최종 답변만 판단하는 대신, 하니스는 계획, 검색된 컨텍스트, 도구 호출, 중간 출력, 비용, 지연 시간, 최종 결과까지 평가할 수 있습니다.

더 고도화된 구현에서는 하니스가 에이전트 지침, 도구, 시맨틱 모델, 프롬프트 또는 워크플로우 구성의 변경을 제안하고, 이를 배포하기 전에 회귀 및 평가 세트로 검증할 수도 있습니다. 이렇게 하면 에이전트 개선은 거버넌스가 적용된 루프가 됩니다. 평가하고, 진단하고, 수정하고, 테스트한 뒤, 기존에 정상 작동하던 동작을 깨뜨리지 않으면서 성능을 높이는 변경만 유지하는 방식입니다.