AIエージェント：仕組み、生成AIとの違い、エンタープライズ活用ガイド
AIエージェントの登場により、エンタープライズAIは単発のプロンプトによる一問一答の段階を脱し、自らコンテキストを把握し、多様なツールを駆使して自律的にアクションを起こす実践的なワークフローへと進化を遂げました。今、企業が直面している最大の挑戦は、単により賢いAIエージェントを作ることではありません。自社のデータ、基幹アプリケーション、そしてセキュリティガバナンス基盤と企業が心から信頼できる確実な方法でAIエージェントをいかに安全に統合させるかにあります。
AIエージェントの定義
AIエージェントとは、高度に制御されたワークフロー内でAIモデルを活用し、設定された目標の達成に向けて自律的に動作するソフトウェアシステムです。コンテキストの正確な解釈、次にとるべきステップの判断、承認済みツールやデータソースの呼び出し、実行結果の検証までを一貫して行い、タスクが完了するか、エスカレーションが発生するか、あるいは処理が停止するまで自律的なプロセスを継続します。
エンタープライズAIは今、単発でプロンプトを入力する一問一答の時代を明確に脱しつつあります。ほんの1年前まで、多くの企業におけるAI活用といえば、従業員にチャットボットを開放することに留まっていました。ファイルを個別にアップロードし、文章の要約を指示し、質疑応答を行うといった単純なアプローチが主流だったのです。現在、企業が求めているのは、データ、各種ツール、コードベース、そして既存の業務ワークフローを横断して機能する自律型AIシステムです。十分な業務上のコンテキストとガバナンス統制を備え、複数ステップに及ぶ複雑なタスクを最後まで完遂できる能力が期待されています。
しかし、AIエージェントを単にアクセス権限を強めたチャットボットとして扱うのは危険です。業務の背景やコンテキストを理解するためのデータ参照は必要ですが、あらゆる基幹システムへの無制限なアクセス権を与えるべきではありません。同様に、各種ツールを活用する権限は不可欠ですが、どんなツールでも無制限かつ自由に実行できるような多大な権限を与えるべきではないのです。AIエージェントには、タスクを滞りなく完遂できる十分な自律性が求められます。しかし同時に、企業組織側がAIが何を実行したのか、どのデータを参照したのか、なぜそのアクションを選択したのかを完全に把握できる高度な制御性が不可欠です。
米調査会社Gartner社は、2028年までにエンタープライズ向けソフトウェアアプリケーションの33%にエージェント型AIが組み込まれると予測しています。これは2024年時点の1%未満という水準から見て、極めて劇的な飛躍といえます。1AIエージェントが企業内ソフトウェア層の標準機能として定着していく中で、実務上の最大の課題となるのはデータ、ツール、ワークフローに対してAIエージェントをいかに安全に接続するかです。異なるベンダー環境間を跨いで機能し、アクセス権限を厳格に維持し、あらゆるアクションの追跡を担保できる統一されたガバナンスレイヤーの構築が今まさに求められています。
AIエージェントとは
AIエージェントとは、AI（人工知能）を活用して提示された目標の達成を目指し、自ら意思決定を下しながら、各種アプリケーションや外部システムを介して実行アクションまでをこなすソフトウェアシステムです。一連のタスクを処理する際、AIエージェントはまず指示内容を解釈して必要な業務のコンテキストを収集します。続いて次に取るべき最適な行動を判断し、適切なツールを呼び出して実行した上で、その結果を自ら検証します。そして、最終的な成果が得られるか、あるいは人間や他のシステムへ処理を引き継ぐまで、この一連の自律的なサイクルを継続します。
現在、実用化されているエンタープライズ向けAIエージェントの大部分は、この自律的な推論レイヤーの核として大規模言語モデル（LLM）を採用しています。しかし、AIエージェントの本質は単なる基盤モデル（LLM）そのものにとどまりません。モデルの周囲を支える高度なオーケストレーションロジックこそがその核となります。具体的には、AIの振る舞いを定義する指示文、次にとるべき行動を決定するプランニングループ、過去の経緯や現在の進捗を参照するメモリ・タスク状態管理、そして承認済みのツールやデータソースへ安全にアクセス、実行するための連携コネクタなどが一体となって機能しています。
エージェント型AI vs. 生成AI vs. ML
従来の機械学習（ML）モデルを自動化ワークフローの中に組み込んだり、生成AIを単にツールと連携させたりすることは可能です。しかし、それ単体ではエージェント型システムとは呼べません。AIシステムを自律的たらしめている真の要因は、基盤モデルの周囲に構築された目標指向型の制御ループにあります。つまり、周囲の状況やコンテキストの解釈、外部システムとのスムーズな接続性、状況に応じたツールの活用、進捗や状態の記憶、そして複数ステップに及ぶ複雑なタスクを最後まで完遂できる適切な自律性が揃って初めて、真のAIエージェントとして機能するのです。
- 従来のMLによる予測または分類：従来の機械学習（ML）システムは通常、データ内のパターンを学習し、予測値、分類結果、スコア、またはレコメンデーションを出力する目的で構築されます。モデルの出力結果が業務ワークフローの判断材料となることはあっても、ワークフロー全体の制御構造そのものはモデルの外部に固定的に定義されています。
- 生成AIによる新しいコンテンツの作成：一方、生成AIモデルは、プロンプトや入力データをもとにテキスト、画像、コード、音声などの新しいコンテンツを生成します。ユーザーが質問を投げかけたり、文章の要約を指示したりすることでモデルが回答を生成します。そのやり取り自体は一見対話的に見えますが、システムが担う役割は基本的にユーザーに対する出力結果の提示のみに限定されています。
- エージェント型AIによる目標に向けた自律的行動：エージェント型AIは、単体で動作するモデルではなくより広範なシステム制御機能の中にAIモデルを組み込んで活用します。システム全体としてコンテキストの抽出、次にとるべきステップの選定、外部ツールの呼び出し、実行結果の観察と分析を一貫して行い、最終的なゴールに到達するか、あるいは人間や他のシステムに処理を引き継ぐまで一連の自律動作を反復実行します。つまり、LLMなどのモデル自身が担うのはあくまで推論やコンテンツ生成といった思考部分であり、そのモデルに対して業務のコンテキストを与え、実際の実行ルートを提供し、次に行うべき判断ロジックを補完して自律化させる構造こそがエージェント型システムの本質です。
AIエージェントとデータエージェントの違い
データエージェントとは、データに関連する一連の業務に特化した専門のAIエージェントです。人間が使う自然言語、業務上のビジネスコンテキスト、そして各種データシステムの間を高度に橋渡しします。これによりユーザーは、複数のBIツールやデータベース管理画面を手動で切り替えることなく、自然言語での質疑応答、SQLクエリの自動生成、メタデータの検証、データ品質のチェック、データセットの要約、さらにはデータ異常値の原因調査までをワンストップで実行できるようになります。
こうしたデータエージェントの真価を発揮させるには、ガバナンスが厳格に担保されたデータアクセス権限の確立が不可欠です。データエージェント側も単にデータを参照するだけでなく、ビジネス指標の正確な定義、テーブルの最新性、カラム（列）レベルのリネージ、データオーナーシップ、セキュリティアクセスポリシー、そして承認された安全なクエリ実行経路を深く理解している必要があります。たとえば、ユーザーが地域別の顧客離脱率の出力を求めた場合、データエージェントは、全社で公式承認されているチャーンの計算定義はどれか、どの顧客テーブルが最新のマスターデータか、問い合わせたユーザーに行レベルの詳細データを閲覧する権限があるか、回答を集計値として提示すべきかといったルールを正確に把握していなければなりません。
SnowflakeでCoWorkおよびエージェントプロダクトの責任者を務めるWilliam Allenは、次のように解説します。「課題は、エージェントに過剰な情報を与えてパンクさせたり、無関係なルートへ逸らせたりすることなく、あらゆる局面でどのようにコンテキストを提供するかということです」
さらに、データエージェントには形式の異なる多様なデータを横断して処理する柔軟性も求められます。たとえば収益の異常値調査を行う場合、分析にはSQLデータベースのテーブルだけでなく、契約書のPDFファイル、カスタマーサポートの対応履歴、さらにはBIダッシュボードの定義情報まで、多様なデータが組み合わされます。AIデータエージェントは、ガバナンスが担保された単一のインターフェースを介して、これら性質の異なるデータオブジェクトを統合します。これにより、AIモデルは既存のアクセス権限やセキュリティ制御を迂回することなく、ビジネス上の課題に対して安全かつ正確な推論を実行できるようになります。
エンタープライズAIエージェントの導入においてデータアーキテクチャの見直しに関する意思決定が避けて通れないのはこのためです。AIエージェントが出す回答の精度と信頼性は、基盤となるデータの品質、最新性、文脈・定義、そしてアクセス権限に完全に依存するからです。
カスタマーストーリー：サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントは、AIと経済学を融合させた「価格エージェント」を開発し、クーポン施策の最適化を実現しました。購買データを解析して、誰に・いくら値引きすべきかを予測するこのソリューションは、売上を維持しながらクーポン原資を最大70%削減するという顕著な成果を上げました。顧客企業への安全かつスケーラブルな展開基盤として、Snowflake Native App Frameworkを採用。Readerアカウントによる分析結果の安全な共有と、Re-Sellerアカウントによるさらなる拡張性を実現し、小売業界における価格戦略のDXを力強く推進しています。
AIエージェントのメリット
単体のAIモデルに対するAIエージェントの真の価値は、実行手順を自ら計画し、必要なコンテキストを抽出して、モデル単体の知見を超えた外部情報や各種ツールを自在に扱いアクションを起こせる点にあります。
- 手動による複雑な業務調整を大幅に削減：ユーザーはもう、必要なデータを自力で探してプロンプトへ貼り付け、要約を出力させ、その回答を別の業務システムへ手動でコピーし、情報が不足していれば何度もプロンプトを打ち直し、各ステップの整合性を手作業で確認するといった泥臭い作業を繰り返す必要はありません。AIエージェントが、業務ワークフロー内におけるデータの取得、推論、実行、結果の検証という一連のフィードバックループの大部分を自律的に肩代わりして処理します。
- 質問からデータに基づく回答までの道のりを短縮：たとえばパイプラインのコストがなぜ急増したのかという疑問を持つユーザーが、コスト履歴が保存されている物理テーブルの名称や、公式なコスト配分ロジックが組み込まれているビュー、あるいはどのダッシュボード所有者が計算式を変更したのかといったデータベースの内部事情まで熟知している必要はありません。ガバナンスが厳格に担保されたデータエージェントを活用すれば、ユーザーの素朴な質問を自動的にデータ処理タスクへと変換し、最適なコンテキストを背後で的確に取得した上で、わかりやすいビジネス言語で回答を瞬時に提示してくれます。
- 反復的な意思決定プロセスにおける一貫性の向上：チケットの初期トリアージ、データ品質の自動チェック、システムログのレビュー、アカウントリスクのサマリー作成といった業務はすべて、大量の作業案件に対して一貫した推論プロセスを適用することに成り立っています。特に例外的な処理や最終判断においては依然として人間のレビュアーによる確認が不可欠ですが、定型化できる反復的なプロセス部分については、AIエージェントがブレのない一貫した処理経路で自動的に処理します。
- 適応型の自動化を実現：従来のルールベースのワークフローでは、想定外のフォーマット変更やデータ入力のブレが発生すると処理が途中でエラー停止してしまいます。一方、AIエージェントであれば新しい状況や条件を自ら検証し、実行計画をその場で修正した上で、承認済みの別の実行経路を柔軟に選択、実行できます。この優れた適応性こそがAIエージェントの最大の強みであり、同時にガバナンス制御をAIの実行レイヤーに極めて近い場所へ配置しなければならない最大の理由でもあります。
エンタープライズ全体におけるAIエージェント
AIエージェントの導入において、最も成功しやすい初期のユースケースは、必ずしも見栄えのする派手な業務であるとは限りません。実用上で最大の成果を上げるのは、通常作業自体が定型的で反復性が高く、参照すべき業務のコンテキストが膨大で、なおかつデータやツールが複数のシステムに分散しているワークフローです。
カスタマーサービス
カスタマーサービスやサポート業務において、AIエージェントは問い合わせチケットの初期トリアージ、顧客のアカウント情報や契約背景の抽出、問い合わせ内容の分類、回答文案のドラフト作成、そして例外案件では人間への適切な転送を担います。AIエージェントは、既存のエスカレーションルートそのものを置き換えるわけではありません。手間のかかる反復的な背景情報の集約や一次対応を自動化することで、本当に人間が対応すべき重要な案件のみを厳選してエスカレーションする仕組みを実現するのです。
ソフトウェア開発
ソフトウェア開発において、コーディングエージェントはコードベース全体を俯瞰しながら、実装プロセスの計画、コードの記述、テストの実行、そしてコード修正までの一連の作業をこなします。従来のコード自動補完（オートコンプリート）機能との最大の違いは、影響を及ぼす適用範囲の広さにあります。コーディングエージェントが真価を発揮するには、コードリポジトリ全体の文脈、課題チケットの背景情報、パッケージの依存関係、自動テストの結果、そしてプロジェクト固有の開発規約までを包括的に理解していなければなりません。さらに、どの範囲のソースコードまで書き換えを許可するか、どの実行コマンドの発行を許容するか、どのような変更に対して人間の承認を必須とするかといった明確なガードレールの設置が不可欠となります。
データオペレーション
データオペレーションの現場において、AIエージェントはデータパイプラインの常時監視、データ品質の異常検知、データリネージの解析、そして影響の及ぶ下流アセットの特定を担います。たとえば、データの更新頻度チェックがエラーになった際、単に異常を通知するだけでなく、どのソーステーブルで変更が発生したか、どのデータ変換処理が依存しているか、影響を受けるBIダッシュボードはどれか、そのワークフローのオーナーは誰かをAIエージェントが一貫して提示できれば、障害復旧の迅速性は大きく向上します。
営業オペレーション
営業および収益オペレーションにおいては、CRMデータ、商談の通話録音テキスト、契約履歴、製品の実際の利用状況データを統合および分析し、離脱リスクのあるアカウントの早期検知や、顧客アプローチ用メールのドラフト作成を行います。ここで真に価値のあるアウトプットとは、どこにでもあるような一般的な顧客サマリーではありません。判断の根拠となった元データが透明性高く可視化され、最新の顧客コンテキストに裏打ちされた具体的でアクション可能な推奨事項こそが、真に有用な出力なのです。
ITおよびセキュリティオペレーション
ITおよびセキュリティオペレーションの領域において、AIエージェントは各種ログの精査、複数アラートの相関分析、対象アセットのコンテキスト抽出を行い、インシデントの初期トリアージを支援します。ただし、こうしたワークフローではAIエージェントが機密性の高い基幹システムや重要データのセキュリティテレメトリ、さらにはシステムに重大な影響を及ぼす実行アクションに直接触れることになるため、極めて厳格なガバナンス制御が不可欠です。そのため、最も安全で効果的な初期の運用アプローチとしては、AIエージェントを活用して事前の情報コンテキスト収集にかかる時間を大きく短縮させつつ、最終的な実行判断や変更の適用には人間の承認プロセスを必ず挟む構成にする手法が一般的です。
主要なAI研究者であるAndrew Ng氏が、AIエージェントの台頭とエージェント的推論について解説する動画をご覧ください。
AIエージェントの仕組み
ほとんどのAIエージェントは、感知（Sense）、推論（Reason）、計画（Plan）、調整（Coordinate）、実行（Act）、改善（Improve）という一連の動作ループに沿って機能します。使用する開発フレームワークによって名称の呼び方は多少異なりますが、処理シーケンスの根本にある動作パターンは共通しています。
感知（Sense）
まず、AIエージェントは周囲の環境や置かれた状況を感知することから始めます。具体的には、ユーザーからの指示プロンプトの読み込み、関連ドキュメントの参照、データテーブルの検証、外部ワークフローシステムからのイベント検知、ツール呼び出し後の実行結果の観察などがこれに該当します。エンタープライズの業務プロセスにおいて、入力データが単なるテキスト一文で完結することはほぼありません。そこには各種メタデータ、ユーザーのアクセス権限、参照元の背景情報、適用すべきビジネスルール、さらには直前までのタスク進捗状態など、多角的な情報が含まれています。
推論（Reason）
状況を把握したAIエージェントは、次に設定された目標と集まったコンテキストをもとに推論を行います。どのような情報が重要か、何が不足しているか、どのような制約が適用されるかを判断します。この段階でエージェントは、どの情報が本質的に重要か、目標達成のために何が不足しているか、遵守すべき前提条件や制約は何かを自律的に判断します。データエージェントを例にとると、各種ビジネスメトリックの正しい定義、参照テーブルの最新性、問い合わせユーザーのアクセス権限、さらには要求された回答を出すために機密データの結合が必要か否かといった高度な判断までをこの推論フェーズで行います。
計画（Plan）
計画とは、前段階での推論結果を具体的なアクションプランへと変換するプロセスです。エージェントは、どのステップを辿り、どの外部ツールを呼び出し、どのような順序で処理を進めるべきかを決定します。ルールが固定された従来のワークフローでは実行経路があらかじめ一義的に定められているケースもありますが、高度な自律型ワークフローにおいてAIエージェントは、それまでに得られた中間結果を踏まえながら次にとるべき最適なステップを動的に選択していきます。
調整（Coordinate）
複数の外部ツール、専門に特化したエージェント、あるいは人間による承認ステップが組み合わさる複雑な環境では、この調整の工程が決定的な役割を果たします。たとえば、関連ドキュメントの抽出を担当するエージェントとセキュリティやコンプライアンスのポリシー制約をチェックするエージェントが分業して並行処理を進めることができます。さらに、全体を統括するスーパーバイザー（監督役）エージェントが配下のサブタスクを各専門エージェントへ割り振り、得られた結果を比較検証した上で、次に行うべきアクションに人間の承認が必要かどうかを最終判定するといった協調動作も可能になります。
実行（Act）
計画と調整を終えたAIエージェントは、ここで実行に移ります。具体的には、プログラム関数の呼び出し、データベースへのクエリ実行、サポートチケットの更新、メッセージの送信、コードの下書き作成、外部ワークフローの起動、あるいはユーザーに対する回答の出力など、具体的なアクションを起こします。ガバナンスが厳格に管理されたエンタープライズ環境においては、後から処理内容を完全に追跡、再現できるよう、あらゆる実行アクションが詳細なログとして記録される必要があります。これには要求されたリクエスト内容、アクセスしたデータ領域、使用したツール、出力された結果、そして何よりその結果に至ったAIの意思決定経路が含まれていなければなりません。
改善（Improve）
動作サイクルの最後に、AIエージェントは実運用上の観点から改善を行います。具体的には、ユーザーや環境からのフィードバックの反映、タスク進捗状態の更新、承認された長期メモリの保存、さらには次回以降の実行ステップの調整などを自律的に実施します。ここで留意すべきは、このトレーニングが必ずしも数十億〜千億パラメータ規模の基盤モデル（LLM）そのものを再トレーニングすることを意味するわけではないという点です。多くの場合における学習とは、長期メモリの蓄積や更新、過去の評価結果の活用、プロンプトの最適化、ガバナンスポリシーの微調整、あるいは処理に応じた最適なツールへの振り分けの精度向上のことであり、モデルを包み込むシステム全体のパフォーマンスを向上させることを指しています。
推論とアクションのパラダイム
AIエージェントは、推論と実行の組み合わせ方に応じて、さまざまなアプローチで設計することができます。一部のワークフローでは、AIモデルが回答を出力する前に問題全体を順を追って深く考え抜く設計をとります。一方で、AIエージェントにまず外部ツールを操作させ、その結果を分析させた上で次にとるべきアクションを柔軟に修正させる設計もあります。どの設計パターンを選択すべきかは、対象とするタスクの予測可能性、実行環境から得られるフィードバックの深さ、そして組織がそのワークフローに対して必要とする制御の度合いによって決まります。
- 段階的推論：初期のAIエージェント設計は、LLM向けに開発された思考の連鎖（Chain of Thought）などのプロンプト技法をベースにしていました。その先駆的なアプローチが段階的推論です。これは、最終的な回答やアクションを出力する前に、問題を中間の思考ステップに細分化して論理立てて考えるようモデルに指示する手法です。この構成では、最終的な応答や外部アクションを起こす前にモデル内部で推論処理が行われます。ただし、ワークフローから次の対話ターンが与えられない限り、外部環境からのフィードバックを受けて自らの実行ルートを途中でやり直すといった動作は行いません。
- ReAct：ReAct（Reasoning and Actionの略）は、前述の処理シーケンスを根本から変革します。事前に一度だけまとめて推論を行うのではなく、AIエージェントは推論、実行、観察（Observe）の3ステップを交互に繰り返し実行します。たとえばまずデータベースへクエリを実行し、得られた結果を検証し、メトリックの定義に曖昧さがあることに気づき、メタデータを追加で取得した上で、次にとるべき実行ステップを修正するといった柔軟な動作が可能になります。従来のChain-of-Thought（思考の連鎖）からの本質的な脱却は、単に推論の量を増やすことにあるのではなく、エージェントが外部ツールや環境と相互作用した結果に応じて、推論の方向性を動的に変化させられる点にあります。
- 検証：検証は、処理の途中に自ら客観的にチェックするプロセスを追加するパターンです。AIエージェントは、最終的なアウトプットを決定したり次のワークフローへ進んだりする前に、自身が生成した回答、策定した計画、あるいはツールの実行結果を自ら評価します。たとえばコーディングエージェントでは、自動生成したテストコードを実行し、エラーで失敗した内容を精査した上で、自らが記述した元のコードの欠陥や改善点を批評、修正します。データエージェントの場合、生成したSQLクエリの実行結果とユーザーからの元の要求を照らし合わせ、メトリックの公式定義では決済日に基づく集計が必要であるにもかかわらず、作成したクエリが予約日でフィルタリングしてしまっているという矛盾に自力で気づき、修正を施します。
- 計画型と反応型：計画型と反応型というアプローチの違いも、エージェント設計における重要な境界線のひとつです。計画型エージェントは実際の実行に移る前に、チェックポイントやタスク間の依存関係を含めた複数ステップにわたる全体計画を事前に構築します。一方、反応型エージェントはあらかじめ固定された全体計画は持たず、刻々と変化する状況や直前の結果に応じて、その都度次にとるべき1つのステップを選択していきます。システムアーキテクチャ内で定義される計画モジュールの設計によって、エージェントの実行前にどの程度構造化された手順が存在するのか、そして実行途中で状況に応じて動的に実行経路を修正できる自由度がどの程度認められるのかが決まります。
- プロンプトチェーン：プロンプトチェーンは、複雑な1つの大きなタスクを、より小さな単機能のプロンプトへと段階的に分解して順番に実行する設計アプローチです。たとえば、最初のプロンプトでエンティティを抽出し、次のプロンプトで対応するコンテキストを取得し、その次のプロンプトで得られた結果を要約した上で、最後のプロンプトで最終回答のフォーマットを整えるといった連携を行います。このプロンプトチェーンは、状況に応じて柔軟に行動を変えるReActパターンと比較して、より構造的で処理が直列に進む点が大きな特徴です。実行すべき業務ワークフローがあらかじめ明確に決まっており、各ステップの出力結果がそのまま次のステップの入力データとして順次引き渡されるような確定的なタスクにおいて、高い安定性と実用性を発揮します。
実際のプロダクションで稼働しているAIエージェントの多くは、単一の手法に固執するのではなく、これらの設計パラダイムを高度に組み合わせて運用されています。たとえば、全体の処理をまず全体計画の作成から開始し、不足している情報の収集にはReActを用いて動的に探索を行い、リスクの高い最終アウトプットの直前で検証を挟んで精度を高めつつ、承認済みの各種関数、API、ワークフローノード、あるいはModel Context Protocol（MCP）で接続された統合システム群の呼び出しには構造化ツール呼び出しを活用する、といった複合的なワークフローが構築されています。したがって、AIエージェントの設計における真の問いとはどのパラダイムが最も優れているかではありません。対象とするタスクがどの程度の柔軟性、環境からのフィードバック、そしてシステム的な制御を求めているのかを見極め、最適なアプローチを組み合わせることこそが本質なのです。
|パラダイム
|最適な用途
|主なトレードオフ
|段階的な推論
|回答の前に分解が必要な問題
|別のワークフローターンがないと修正能力が制限される
|ReAct
|ツールの結果によって次のステップを変更する必要があるタスク
|コスト、レイテンシー、実行の複雑さの増加
|検証
|完了前にレビューが必要な出力
|別のモデルまたは評価ステップが追加される
|計画型エージェント
|依存関係や人間による承認を伴うワークフロー
|状況が予期せず変化した場合の柔軟性に欠ける
|反応型エージェント
|次のアクションが新しい観察結果に依存する動的なワークフロー
|強力なトレースがないと監査が困難になる可能性がある
|プロンプトチェーン
|既知の、反復可能なワークフロー
|オープンエンドのエージェントループよりも適応性が低い
AIエージェントの種類
AIエージェントは、単純反射型エージェント、モデルベース反射型エージェント、目標ベースエージェント、ユーティリティベースエージェント、学習型エージェントという5つの標準的なタイプに分類して説明されます。これらは初期のAI研究で確立された古典的なカテゴリですが、現代の高度なAIエージェントシステムにおける設計上の選択肢や背景思想を理解する上でも、今なお有効なフレームワークとなっています。
- 単純反射型エージェントは、事前定義されたルールに基づき、現在の状態に直接反応して動作します。もし特定条件が真であれば、対応するアクションを実行するというシンプルな仕組みです。この設計は、環境の変化が少なく条件が安定した限定的なタスクにおいては十分に機能します。しかし、過去の経緯や世界の内部モデルを保持することはありません。また、そのアクションを起こした結果として将来どのような影響が及ぶかを事前推論する能力も持っていません。
- モデルベース反射型エージェントは、外部環境に関する内部状態をシステム内に保持、更新し続けます。単に現在目の前にある入力データだけに反応するのではなく、蓄積された過去の状態情報を活用していま何が起きているのかを多角的に判断します。たとえば運用エンジニアリングにおけるエージェントの場合、どのレベルのアラートを発行すべきかを判定する前に、データパイプラインの最終正常動作ステータス、直近のスキーマ変更履歴、および影響を受けるテーブルに紐づくオーナーの情報を内部状態からたどって総合的に状況を把握します。
- 目標ベースエージェントは、設定された望ましい最終成果に照らし合わせて各種アクションの妥当性を評価します。あらかじめ定められたルール条件にマッチさせるだけでなく、システムを目標到達に近づけるための最適な一歩を自律的に選択して進んでいきます。たとえば、請求処理の不一致やトラブル解決を目指すカスタマーサポートエージェントの場合、顧客のアカウント履歴の集約、規定ポリシールールの照合、最適な回答案の作成を行い、自身の対応権限を超える例外事案であると判断した場合にのみ人間へエスカレーションするといった、目標達成に向けた一連の行動プロセスを自力で組み立てて実行します。
- ユーティリティベースエージェントは、複数の選択肢から得られる異なる成果やトレードオフを客観的に比較評価した上で最適なアクションを選択します。具体的には、処理速度、コスト、推論の確信度、セキュリティリスク、そしてビジネス価値を総合的に比較吟味します。エンタープライズ環境において、このユーティリティの概念は重要です。最も素早く得られる回答が、必ずしも最も安全な回答であるとは限らないケースや、高コストで重厚な推論プロセスの実行は、ビジネス上の大きな影響を伴う高リスクな意思決定の場合にのみ許容されるケースなどがこれに該当します。
- 学習型エージェントは、実行結果に対するフィードバックループを通じて、自らのパフォーマンスを継続的に改善させていきます。フィードバックの供給源としては、エンドユーザー、評価担当者、システム監視アラート、あるいは過去のタスク実行履歴などが活用されます。実際のプロダクションにおいて、この改善は基盤となるLLMモデル自体の継続的な再トレーニングによって行われるケースは稀です。多くの場合、プロンプトの更新、長期メモリの補強、ルーティングロジックの最適化、セキュリティポリシールールの調整、そして評価データセットの拡充といったモデル周辺のオーケストレーション環境をアップデートすることによって実現されます。
エンタープライズの複雑なワークフローにおいては、特に以下に挙げる2つの先進的なエージェント構造が決定的な役割を果たします。
- 階層型エージェントはタスクを役割の階層レベルに応じて分割、構造化します。全体を統括するスーパーバイザーエージェントが、配下の専門性に特化したスペシャリストエージェントへサブタスクを割り振り、委任します。
- マルチエージェントシステムは、複数の独立したエージェントを連携させます。各エージェントはタスクに応じて直列、並列、あるいは全体を束ねる共有オーケストレーターの制御下で協調して作業を推進します。
実際のエンタープライズ導入、運用現場においては、これらの構造に加えて自律性の度合いによってエージェントを分類することも一般的です。完全自律型エージェントは人間による介入を最小限に抑え、自力で一連のタスクを完遂します。半自律型エージェントではシステム変更や高リスクなアクションを実行に移す前に、必ず人間に承認をリクエストします。さらに、データエージェント、コーディングエージェント、セキュリティエージェント、セールスオペレーションエージェントのように、扱う業務ドメインを特化させたドメイン特化型エージェントを採用することで、タスクの適用範囲を絞り込み、精度と安全性を大幅に高めるアプローチも広く取られています。
AIエージェントのアーキテクチャ：コア構成要素
AIエージェントを実システムとして構築するには、推論エンジンとなる基盤モデルに加えて、オーケストレーションレイヤー、計画モジュール、メモリアーキテクチャ、ツール統合、そして全体実行を統括するコントロールプレーンというコア構成要素が不可欠です。
基盤モデル
基盤モデルは、入力情報の柔軟な解釈、状況の推論、そして適切なアウトプットの生成を担います。現在稼働しているシステムの多くではLLMが採用されていますが、AIエージェントの適用範囲が必ずしも言語モデルだけに限定されるわけではありません。基盤モデルが提供するのはあくまで柔軟な推論能力であり、エージェントに対してどのような情報の参照を許可するか、どのツールの使用を許すか、タスクが途中で変動した際にどう挙動させるかといった制御を行うのは、モデルを取り囲む周りのシステムアーキテクチャなのです。
基盤モデルの採用においては、常に選択の柔軟性を維持しておくことが極めて重要です。エージェントを多様な業務ワークフローへ適用展開していく際、あらゆるユースケースを単一の基盤モデルだけに固定してしまうと、処理パフォーマンスの最適化、コスト制御、さらには技術変化への適応力が大きく制限されるリスクがあります。Allenは、この点について次のように強調しています。「特定のAIベンダーだけに依存してしまうと、ほんの数ヶ月後には深刻な行き詰まりに直面するリスクがあります。予期せぬタイミングで競合ベンダーが革新的な新技術や高精度モデルを発表した際、それらを活用する絶好の機会を逃してしまうからです。だからこそ、タスクに応じて最適なモデルを切り替えられるモデルルーティングの柔軟性こそが、現代のAI基盤において不可欠な思想であると考えています」
オーケストレーションレイヤー
オーケストレーションレイヤーは、AIエージェントの基本動作ループ全体を制御する司令塔です。基盤モデルへの適切なコンテキストの引き渡し、ツール呼び出しのルーティング、処理途中の状態の保存、エラー発生時の再試行処理の制御を行います。さらに、現在のワークフローをそのまま継続すべきか、停止させるべきか、上位システムや人間へエスカレーションすべきか、あるいは別の専門エージェントへタスクを引き継ぐべきかといった全体的な判断を下します。
計画モジュール
計画モジュールは、ユーザーから提示された抽象的な目標を、より小さく具体的な実行ステップへと細分化します。たとえば、北東部エリアで売上収益が低下している原因を特定せよという分析リクエストに対してエージェントは、関連する売上メトリックの公式定義を確認、セグメントごとの直近売上データをクエリ、過去の同期間データと比較、データパイプラインの更新状況を検査、ソーステーブルのスキーマ変更履歴を照合といった具体的な手順を計画します。
簡易的なエージェントではこの計画がその都度1ステップずつ行われますが、より高度なエージェントでは事前の複数ステップにわたる全体計画の構築とツールから結果が返るたびに行う計画の動的修正を組み合わせて柔軟に対応します。
メモリアーキテクチャ
メモリアーキテクチャは、AIエージェントに処理の一貫性と継続性をもたらします。短期メモリはユーザーからのリクエスト、実行されたツールの出力結果、前提制約、取得したドキュメント、直近の会話履歴など、現在進行中のタスク状態を一時的に保持します。長期メモリはユーザーの好み、過去の意思決定履歴、組織固有のメトリック定義、過去に解決されたトラブル事例など、将来にわたって再利用可能なナレッジを永続的に蓄積します。
どのようなデータを記憶し、それをどのような検索アルゴリズムで抽出し、どのくらいの期間保存し、さらにどのメモリ領域に対してどのエージェントがアクセスできるかというセキュリティ権限を規定するのがメモリアーキテクチャの役割です。
ツール統合
ツール統合は、AIエージェントを実際の業務や処理が行われる各種システムと連携させます。接続対象には、データベース、検索インデックス、コードリポジトリ、チケット管理システム、CRMアプリケーション、ワークフローエンジン、ドキュメントストア、社内APIなどが含まれます。ファンクションコーリング機能によってモデルにこれらのツールを呼び出す構造化されたデータフォーマットが提供されます。さらに、MCPに代表される共通プロトコルの台頭により、エージェントが外部システムや機能群を自律的に利用するための標準化が急速に進んでいます。
コントロールプレーン
コントロールプレーンは、データ、AIモデル、外部ツール、そしてエンタープライズの業務ワークフローを安全に統合し、全体を統括するプラットフォーム基盤です。アクセス権限の厳格な適用、アクションのルーティング、全アクティビティのログ記録、システム間をまたぐエージェント動作の制御を担います。
さらに、API消費コストやレイテンシーの許容上限を設定し、必要に応じて人間による承認プロセスを管理します。Snowflakeのような堅牢なガバナンスが確立されたプラットフォーム内でエージェントを稼働させる場合であっても、取得したコンテンツ、ユーザーからのプロンプト、各種ツールの出力データはあくまでエージェントの処理ワークフローに対する入力データとして扱われるべきです。これらをAIモデルが盲目的に従うべき命令指示として直接解釈させてはならず、入力検証や適切な分離を行って運用することが不可欠です。
エンタープライズ向けのAIエージェントにおいて、このコントロールプレーンは決してあってもなくてもよいものなどではありません。LLM駆動の不確定なワークフローを、組織が確信と安全性をもって管理できる堅牢なシステムへと変貌させるための要なのです。
評価と最適化のハーネス
評価と最適化のハーネスは、実際の業務タスクにおいてエージェントがどの程度正確に機能するかを総合的にテストし、どの処理ステップで失敗したかを正確に追跡することで、単発の感覚的な手動チューニングに頼らない仕組みによる継続的システム改善を実現します。このハーネスは、単に最終出力された回答結果の良し悪しだけでエージェントを評価することはありません。策定された実行計画、抽出されたコンテキスト、ツール呼び出しの妥当性、中間出力の精度、さらにはコストやレイテンシー、そして最終結果に至るまで、全プロセスを多角的に評価します。
さらに高度な実装では、システムがエージェントに対する指示プロンプト、ツール仕様、セマンティックモデル、ワークフロー構成の修正案を自動で提案し、それらの変更が本番環境へ反映される前に、過去の正常動作を保証する回帰テストセットや評価データセットに対して事前テストを実行することまで可能です。これにより、AIエージェントの改善プロセスは評価→診断→修正→テストというガバナンスの効いた健全な改善ループへと変化します。過去に正常に機能していた動作を阻害することなく、真にパフォーマンスを向上させる変更だけを本番へ適用し続けることが可能になります。
マルチエージェントシステムとオーケストレーション
マルチエージェントシステムは、複数のエージェントが連携して1つのタスクを完了させる仕組みです。この仕組みの最大のメリットは役割の専門化にあります。たとえば、あるエージェントが情報の検索や文脈の取得を行い、別のエージェントが規約やポリシーに沿って判断し、さらに別のエージェントがコードを記述して、最後に別のエージェントが結果を検証します。そして、全体をまとめるオーケストレーターがこれらの作業の流れを管理します。
そもそも、この専門化こそがマルチエージェントシステムを採用する主な理由です。あらゆる処理を1つの万能なエージェントに任せるのではなく、役割と責任範囲が明確な小さく特化したエージェントに作業を分解して割り振ることができます。
マルチエージェント化のトレードオフは、調整にともなうオーバーヘッドが発生する点です。エージェント間で作業を引き継ぐたびに、タスクの状態保持、アクセス権限の制御、エラー処理、そして各エージェントの実行履歴の明確な記録が必要になります。実際のマルチエージェント設計で重要なのは、単にエージェントの数を増やすことではありません。処理の複雑さが増すというデメリットを受け入れてでも、役割を分担させることで十分な成果の向上が得られるポイントはどこかを見極めることです。
シーケンシャルオーケストレーション
シーケンシャルオーケストレーションは、データパイプラインのように順番に処理を進める方式です。1つのエージェントが担当ステップを完了すると、その実行結果を次のエージェントへと順番に受け渡していきます。これは、プロンプトチェーンをマルチエージェントに適用した形であり、処理手順があらかじめ決まっている場合に効果的です。
たとえばドキュメント処理のワークフローでは、情報の抽出、文書の分類、コンプライアンスのチェック、要約の作成といった一連の作業を決められた順番で実行します各ステップは前のステップの結果を利用して進むため、途中経過をトレースしやすいのが特徴です。
階層型オーケストレーション
階層型オーケストレーションでは、スーパーバイザーを配置します。スーパーバイザーが全体の目標を受け取り、それを細分化して各分野の専門エージェントに作業を割り振り、最後にそれらの結果を取りまとめて完成させます。
LangGraphなどのフレームワークは、グラフ構造で状態を管理する仕組みを持っているため、チェックポイントの設定、再試行、復旧処理といった本番運用に必要な処理と非常に相性が良く、実運用環境で重宝されています。一方、CrewAIに代表されるロールベースのフレームワークは、チーム内で各エージェントに役割を与えて素早くタスクを割り振ることができるため、ワークフローを固める前段階のプロトタイプ作成によく使われます。
並列オーケストレーション
並列オーケストレーションは、1つの問題を複数のエージェントに同時に処理させ、それぞれの実行結果を比較したり統合したりする手法です。この方式は、APIコストやレイテンシーが増加し、結果の不一致を調整する手間もかかるため、現在の本番運用ではそれほど一般的ではありません。
しかし、独立した複数の回答を突き合わせることで判断の精度を高めたい評価重視のワークフローでは有効です。たとえば、最終的な回答を作成する前に、複数のエージェントに同じ回答案をレビューさせたり、異なる前提条件で検証させたり、別々の情報源と照らし合わせてチェックさせるといった使い方が挙げられます。
ツールおよびエージェント間通信の標準化
MCPや、新たに登場しつつあるエージェント間通信プロトコルも、このオーケストレーションレイヤーに含まれます。MCPは、エージェントやAIアプリケーションが各種ツールやデータソースへ接続する際の手順を標準化するものです。エージェント間通信プロトコルは複数のエージェント同士がメッセージ、タスクの実行状態、処理結果を受け渡す方法に特化したプロトコルです。
これらの標準規格を採用することで、どのエージェントが、誰のアカウント権限で、どのようなタスクのために、どのツールを実行し、どのような結果を得たのかという一連の動作履歴を、組織としてしっかりとガバナンスできるようになります。
エージェントの自律性とガードレール
自律性には段階があります。AIエージェントは、ワークフローのある部分では自律的に動作し、別の部分では厳格に制限される、という運用が可能です。たとえば、ドキュメントの検索、メタデータの確認、提案書の作成まではエージェントが自律して行い、システムの更新、メッセージの送信、データパイプラインの変更といった処理に移る直前で人間の承認を求める、といった調整が可能です。このバランスの取り方はユースケースによって変わります。
ワークフローに必要なガードレールの強さは、失敗したときの影響度と失敗が起きやすいポイントの2つによって決まります。なんでも人間の承認を挟むような一律のルールにしてしまうと、リスクは下がりますが、エージェントがすでに問題なく処理できている安全な作業まで停滞させてしまいます。そこで、関連性の低い情報を拾ってきやすいタイミング、ツールを間違えやすいステップ、根拠なく高い確信度を出してしまいがちな箇所といったリスクの潜むポイントにピンポイントでガードレールを設けることで、業務全体を手作業のレビューに戻してしまうことなく、処理の信頼性を高めることができます。
よくある落とし穴
業務ワークフローの流れを十分に把握しきれていない段階で、エージェントに大きな自由度を与えてしまうことです。着実なアプローチとしては、まず入力データ、使用ツール、承認フロー、想定される失敗ポイントが明確に可視化されているタスクから小さく始めます。そして、どこで安定して機能するか、どこに制約を残すべきかをチームで把握しながら、徐々に自律動作の範囲を広げていくのが賢明です。
AIエージェントの課題とガバナンス
また、エージェントのガバナンス設計では、単に出力された回答の良し悪しだけでなく、実行によって生じる影響まで考慮しなければなりません。AIシステムが自らデータを取得し、ツールを呼び出し、一連のワークフローを実行できるようになると、失敗の影響は単に不正確な回答が出たというレベルには留まらなくなります。アクセス権限のない情報を参照してしまったり、機密情報を漏洩させたり、回復が困難あるいは高コストな影響を後続プロセスに及ぼすアクションを実行してしまうリスクがあるからです。
正確性
正確性の確保は最優先の課題です。金融、エンジニアリング、医療、セキュリティといったミスが許されない領域では、エージェントが正しいコンテキストを収集する、正しく定義や規約を扱う、適切なポリシーを適用することに加え、自身の確信度が低く、処理を進めるべきでないタイミングを自覚できることが求められます。そのため、評価は実際の業務内容に即したものでなければなりません。一般的なLLMのベンチマークテストでは、エージェントが自社固有の収益認識ルールを正しく運用できているかや、対応すべきセキュリティアラートを適切に担当者へエスカレーションできているかといった実務レベルの適正まで測ることはできないからです。
ガバナンス
ガバナンスが担保されたデータアクセスも、極めて重要なテーマです。エージェントは、構造化データ、各種ドキュメント、音声、ログ、画像、サポートチケット、ソースコードなど、多様なデータを横断して処理を行う必要があります。しかし、これらのデータソースはそれぞれ異なるアクセス権限モデルで管理されているため、エージェントに与えられる操作権限が、指示を出したユーザー本人のアクセス権限を超えてはなりません。適切にガバナンス管理されたエージェントには、ID伝播、ポリシーの適用、クエリの実行制御、そしてどのデータが使用されたかを後から追跡できる監査ログが不可欠です。
一方でAllenは、あらゆるガバナンス上の疑問や懸念がすべてクリアになるまで、AIの活用開始を待つ必要はないと指摘します。「必要なポリシーを定め、適切な方向に導きながらガバナンスを効かせていけばよいのです。ガバナンスの勘所をしっかりと理解している、信頼できるパートナーとともに進めるのであれば、スピード感を持って導入を進めることを恐れる必要はありません」
信頼とセキュリティ
エージェントがツールを利用するようになると、信頼性とセキュリティの担保は一段と複雑になります。プロンプトインジェクション、過剰なアクセス権限、不適切なツール実行、データ漏洩、未承認のデータ書き込みなどは、すべて直面し得る具体的なリスクです。そのため、セキュリティ設計ではモデル自体の挙動だけでなく、モデルが接続し、操作できるシステム領域の両方を考慮しなければなりません。
コストとレイテンシー
運用上の最初の壁となりやすいのがコストとレイテンシーです。1回限りの通常のやり取りであれば、モデルの呼び出しは1回で済みます。しかし、複数ステップを踏むエージェントのワークフローでは、計画、情報検索、ツール実行、検証、再度の検索、最終回答の生成といった一連の処理が行われます。ステップが増えるごとに、その分だけコストと処理時間が積み上がっていきます。リフレクション、ReActループ、マルチエージェント構成といった高度な仕組みは、それだけの処理をかける価値があるタスクにおいては非常に有効です。しかし、そこにはコストや時間と、回答精度との慎重なトレードオフが存在することを理解しておく必要があります。
AIエージェントの展開方法
エージェントを本番環境で稼働させる前に、アクセスできるデータ、使用できるツール、実行できるアクション、必要な承認フロー、そして実行履歴を後から追跡するためのログや証拠の定義を完了させておく必要があります。ゴールは、単にモデルを多くのシステムに繋ぐことではありません。ユーザーからのリクエストからエージェントによるアクション実行に至るまで、ガバナンスの効いた一貫した実行ルートを確立することです。
データアクセス制御から開始する
エージェントが本番環境のデータにアクセスする前に、どのデータの読み取りを許可するか、どのデータの書き込みを許可するか、どのインターフェース経由で操作させるかを定義します。ガバナンスが確保されたアーキテクチャにおいては、エージェントに対してデータベースのテーブルへの直接的かつ無制限なアクセス権限を与えるべきではありません。ユーザーID、セキュリティポリシー、参照文脈を正しく制御する承認済みのクエリレイヤー、API、セマンティックモデル、検索システムなどを介してのみ動作させるのが原則です。
コントロールプレーン層でガバナンスを定義する
コントロールプレーンには、アクセス権限の適用、ツール呼び出しのルーティング、一連のアクションのログ記録、人間による承認の管理、そして規定の制限を超えたワークフローの自動停止といった機能を備えさせる必要があります。もしエージェントが、チケットの更新、メッセージの送信、パイプラインの変更、機密データに対するクエリ実行といった操作を行えるようにする場合は、本番稼働を始める前に、承認フローと監査ログの出力ルートを明確に確立しておかなければなりません。
展開前の評価の実施
エージェントは、実際に担当する業務内容を模したタスク固有のベンチマークを用いて評価を行う必要があります。たとえばデータ分析用エージェントの場合、定義の曖昧な指標、更新が止まっている古いテーブル、内容が矛盾しているドキュメント、アクセス制限のあるフィールド、既知のエッジケースなどを含んだテスト項目を用意して挙動を検証します。また、求められる回答精度のしきい値は、ワークフローのリスク水準に応じて設定すべきです。社内向けの問い合わせ対応アシスタントであれば、インフラ構成を変更するエージェントや決算レポートに関わる財務用エージェントほど厳密な正確さは求められず、ある程度のあいまいさを許容できる場合もあります。
展開後の継続的なモニタリング
デプロイ後も、検索したコンテキスト、ツール呼び出し、中間出力、承認履歴、レイテンシー、コスト、最終実行アクションなど、エージェントの処理ステップ全体を可視化できるトレースが必要です。ドリフト検知、アクションの監査証跡、Human-in-the-Loop（人間による介入）のエスカレーションパスを整備することで、エージェントの挙動の変化、入力データの質の低下、あるいは確信度の低い判断に対してレビューが必要なタイミングを的確に把握できます。
さらに本番運用では、どの質問、使用ツール、検索ルート、あるいはワークフローのどのステップが失敗の原因になっているかを特定し、改善案を特定ケースや回帰テストセットに照らして事前テストできるハーネスも欠かせません。SnowflakeのCoCoEvolveはその好例です。このシステムはAIコンポーネント全体をカバーし、自動で改善案を提示して効果を評価した上で、成果の出た変更のみを残し、成果の出なかった変更は破棄するというプロセスを繰り返します。
クイックヒント
まずは、データソース、許可されたアクション、エスカレーション条件が明確な、範囲の絞られた再現性の高いワークフローから着手してください。最初からシステム全体への広範なアクセス権を持つエージェントに後からガバナンスを適用するよりも、あらかじめガバナンスが確保されたエージェントの適用範囲を後から広げていく方が、安全で容易だからです。
AIエージェントの未来
AIエージェントの未来は、孤立したモデルの改善よりも、コンテキストを提供し、アクションを管理し、ツール間で作業を調整するシステムによって形作られる可能性が高いでしょう。エージェントの役割が単なるチャット画面から実際の業務ワークフローへと移行するにつれ、企業には必要なデータを適切なタイミングで参照させ、ユーザーごとのアクセス権限を厳格に維持し、各処理ステップの実行履歴を正しく記録するアーキテクチャが求められます。
そして多くの企業において、このアーキテクチャを実現する最も確実なアプローチは、データを外部のAI環境へコピーして移すのではなく、すでにガバナンスが確立されているデータのすぐ近くへAIを引き寄せて動かすことなのです。「ガバナンス上のあらゆるリスクを考えると、データを外へ持ち出すのではなく、データがある場所にAIを呼び込んで処理させる必要があります」とAllen氏は説明します。「データを元の場所に保持したままAIを活用し、そのデータコンテキストを正しく理解したエージェントを構築するのです」
ガバナンス上のリスクを鑑みると、データがある場所にAIを呼び込んで処理させる必要があります。データを元の場所に保持したままAIを活用し、そのデータコンテキストを正しく理解したエージェントを構築するのです
William Allen
SnowflakeのCoWorkおよびエージェントプロダクト責任者
このような設計要件があるからこそ、MCPに代表される共通プロトコルの重要性が高まっています。エージェントがツールやデータソース、各種アプリケーションと連携する際、個別のカスタム開発に頼ることなく、相互接続や利用を行える共通の手順が必要だからです。Anthropicは2024年11月に、AIアプリケーションと外部システムを接続するためのオープン標準としてMCPを発表し、2025年12月にはLinux Foundation傘下のAgentic AI Foundationへその開発と運営を移管しました。それ以来、MCPは単なるローカル環境のツール接続を超え、多くの企業や組織の本番環境で導入が進んでいます。
MCPの普及は、よりシームレスに連携するエージェントエコシステムの到来を示していますが、単に接続できることだけではエンタープライズ特有の課題は解決しません。次のステップで重要になるのは、ガバナンスが確保された相互運用性です。エージェントがツールを自動で検出し、指示を出したユーザーの適切なアクセス権限で実行し、セキュリティポリシーを遵守し、文脈を維持したまま、監査ログを途切れさせることなくシステム間でスムーズに作業を引き継げるかが問われます。
重要なポイント
エンタープライズにおけるAIエージェントの未来は、単に自律性を高めることではありません。高度に制御された自律性にあります。アクセス権限、セキュリティポリシー、人間の承認フロー、そしてアカウンタビリティを企業側がしっかりとコントロールし続けながら、データ、ツール、業務ワークフローを横断して自律的に推論できるエージェントこそが、これからのエンタープライズAIの姿です。
1.Gartnerのウェビナー（英語）、Gartner Agentic Compass for AI Success：Aligning Innovation with Enterprise Needs | Gartner Webinars.GARTNERは、Gartner, Inc.またはその関連会社の商標です。
よくある質問
AIエージェントに関するよくある質問に、Snowflakeのエキスパートが回答します。
AIエージェントとチャットボットの違いは何ですか？
チャットボットとAIエージェントの主な違いは、会話のみを行うか、または自律して判断し、タスクを実行できるかにあります。
- チャットボット：対話型のインターフェースを通じて、ユーザーのメッセージに対してテキストで会話や回答を行うシステムです。
- AIエージェント：目標を達成するためにAI自らが計画を立て、判断を下し、外部のツールやシステムと連携して具体的なアクションまで行うシステムです。
なお、従来のチャットボットであっても、実行計画の策定機能、記憶、ツール利用能力、外部システムへの安全なアクセス権限を備えることで、AIエージェントとして機能させることが可能です。
AIエージェントの主な種類には何がありますか？
AIエージェントの標準的な種類は、以下の5つのタイプに分けられます。
- 単純反射エージェント：現在の状況のみに基づいて即座にアクションを判断・実行するエージェント
- モデルベース反射エージェント：内部状態を保持しながら判断するエージェント
- 目標ベースエージェント：設定された目標に向けて、最適な行動手順を計画して実行するエージェント
- ユーティリティベースエージェント：複数の選択肢の中から最も効率が良い、満足度が高い手段を選択するエージェント
- 学習型エージェント：環境とのやりとりや過去の成功、失敗から学習し、自らのパフォーマンスを向上させるエージェント
さらに、より複雑な業務ワークフローを扱うエンタープライズ領域では、役割分担を行う階層型エージェントや、複数のエージェントが連携するマルチエージェントシステムも広く活用されています。
エージェント型AI（自律型AI）とは何ですか？
エージェント型AIとは、設定された目標に向けてAI自らが推論し、意思決定を行い、一定の自律性を持ってアクションまで完結させるAIシステムのことです。一問一答形式の従来のプロンプト応答システム（チャットボットなど）とは異なり、エージェント型AIには以下のような特徴があります。
- 手順の計画： 目標達成に必要なステップを自動で組み立てる
- ツールの呼び出し： 外部のデータベースやAPI、各種ツールを操作する
- 結果の観察と修正： 実行結果を確認し、必要に応じてアプローチを修正、再試行する
AIエージェントはどのように企業の社内データへ安全にアクセスするのですか？
AIエージェントは、アクセス権限、セキュリティポリシー、監査可能性を厳格に制御するガバナンス管理されたインターフェースを経由して、社内データへ安全にアクセスします。
具体的には、データベースのテーブルへ直接かつ無制限にアクセスさせるのではなく、以下のような承認済みの制御レイヤーを介して運用されます。
- 承認済みクエリレイヤー・API： 許可された操作や検索ルールのみを許可する
- 検索システム（RAG等）・セマンティックモデル： 定義されたデータ文脈と範囲内でのみ情報を抽出する
- コントロールプレーンのポリシー適用： 指示を出したユーザーのアクセス権限を引き継ぎ、権限外データの参照や操作をブロックする
- 監査ログの記録： 誰の権限で、どのデータを使って、何を行ったかをすべてログとして残す
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