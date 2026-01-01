AI generativa: come funziona e perché dati, contesto e controllo sono decisivi

Ogni applicazione di AI generativa compie una serie di previsioni: quale token deve seguire, quale documento è più pertinente da recuperare, quale strumento invocare e, nei sistemi più avanzati, quali azioni eseguire per completare un compito. Queste previsioni rendono l’AI generativa straordinariamente flessibile, ma introducono anche un’incertezza che il software tradizionale non deve gestire.

Il report Snowflake Il ROI dell’AI generativa e degli agenti AI nel 2026 rivela che il 40% degli intervistati indica la qualità e la quantità dei dati come una sfida importante, mentre il 65% dichiara di avere difficoltà ad abbattere i silos di dati per l’AI. Il 56% ha segnalato almeno una sfida di governance o compliance.

Le allucinazioni si verificano quando i modelli generano informazioni plausibili ma prive di fondamento

I modelli di AI generativa sono ottimizzati per produrre risposte coerenti e appropriate al contesto. Non sono in grado di stabilire se ogni affermazione che generano sia corretta dal punto di vista dei fatti. Quando un modello non dispone di prove sufficienti o interpreta male il contesto disponibile, può produrre informazioni che sembrano affidabili e ben scritte ma che sono infondate o errate. Questi output inventati o inesatti sono comunemente chiamati allucinazioni.

Le allucinazioni possono avere diverse cause. Un modello può avere una conoscenza incompleta perché le informazioni pertinenti non erano incluse nei suoi dati di addestramento. Oppure l’applicazione può recuperare documenti obsoleti o non pertinenti, lasciando il modello a ragionare su prove incomplete. Le finestre di contesto ampie possono introdurre informazioni concorrenti o contraddittorie, mentre i prompt ambigui possono spingere il modello a colmare le lacune con un linguaggio statisticamente plausibile.

Non tutte le allucinazioni hanno le stesse conseguenze. Il livello di incertezza accettabile dipende dalla decisione che il sistema supporta e dal potenziale impatto di una risposta errata.

Sicurezza e privacy vanno oltre il modello

I sistemi di AI aziendale operano su informazioni che spesso includono anagrafiche dei clienti, dati finanziari, proprietà intellettuale e altri asset sensibili. Proteggere queste informazioni richiede più della semplice scelta di un provider di modelli sicuro. Ogni fase dell’applicazione, dal recupero dei dati alla generazione della risposta fino alla memorizzazione della cronologia delle conversazioni, deve applicare le policy di sicurezza e di accesso già in vigore nell’organizzazione.

Questo requisito diventa particolarmente importante quando le applicazioni AI acquisiscono la capacità di utilizzare strumenti esterni o di eseguire azioni per conto di un utente. Un modello in grado di interrogare un database, aggiornare il record di un cliente o eseguire codice eredita le autorizzazioni concesse dall’applicazione che lo integra. Integrazioni progettate male possono esporre informazioni sensibili o consentire al modello di eseguire azioni che eccedono le autorizzazioni dell’utente richiedente.

Una sicurezza efficace dell’AI si fonda su principi di sicurezza già noti. Identità, autenticazione, autorizzazione, crittografia, monitoraggio e audit restano controlli essenziali. La differenza è che questi controlli si estendono ora alle chiamate ai modelli, ai sistemi di retrieval e ai workflow AI, oltre che alle applicazioni tradizionali.

Bias e proprietà intellettuale richiedono una supervisione continua

L’AI generativa riflette i pattern presenti nei dati usati per l’addestramento e nelle informazioni fornite durante l’inferenza. Se queste fonti contengono bias storici, rappresentazioni incomplete o punti di vista contrastanti, gli output del modello possono rafforzare quegli stessi pattern. Analogamente, i contenuti generati possono somigliare a materiale protetto da copyright o, in determinate circostanze, riprodurre informazioni sensibili, con implicazioni legali ed etiche che le organizzazioni devono valutare prima di adottare l’AI su larga scala.

Questi aspetti hanno raramente una soluzione puramente tecnica. Le organizzazioni adottano sempre più processi di governance dell’AI che definiscono i casi d’uso ammessi, valutano equità e affidabilità dei modelli, documentano lo sviluppo dei sistemi AI e ne monitorano il comportamento dopo il rilascio. La supervisione umana resta particolarmente importante quando l’AI supporta decisioni che riguardano clienti, dipendenti, sanità, finanza o altre attività regolamentate. In Europa, l'AI Act (Reg. UE 2024/1689), applicabile dal 2 agosto 2026, classifica questi contesti come sistemi ad alto rischio e impone requisiti specifici di supervisione umana; in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato indicazioni specifiche sull'uso dell'AI nei settori regolamentati.

Il ruolo della governance

La governance deve seguire l’interazione lungo l’intero workflow. Gli stessi controlli di accesso, policy di mascheramento, audit trail e requisiti di monitoraggio devono applicarsi sia quando un utente interroga direttamente i dati sia quando un agente AI accede a quei dati ed esegue un’azione per conto dell’utente.

Il livello di governance appropriato dipende da ciò che il sistema è autorizzato a fare. Riassumere documentazione interna, suggerire un titolo per una campagna di marketing, approvare una richiesta di prestito ed eseguire una transazione finanziaria comportano livelli di rischio diversi, anche quando lo stesso foundation model contribuisce a ciascun workflow.