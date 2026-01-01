Agents d’IA : guide de l’architecture et de la gouvernance de l’IA agentique

Outre un modèle de fondation, un agent d’IA a également besoin d’une couche d’orchestration, d’un module de planification, d’une architecture de mémoire, d’intégrations d’outils et d’un plan de contrôle qui régit l’exécution.

Modèle de fondation

Le modèle de fondation offre une interprétation, un raisonnement et une génération flexibles. De nombreux systèmes actuels utilisent des LLM, bien que les agents ne doivent pas nécessairement se limiter aux modèles de langage. Le modèle fournit un raisonnement flexible, tandis que l’architecture environnante détermine ce que l’agent est autorisé à savoir, quels outils il peut utiliser et ce qui se passe lorsque la tâche change.

Le choix du modèle doit rester flexible. À mesure que les entreprises créent des agents pour différents processus, le fait de verrouiller chaque cas d’usage sur un seul modèle de fondation peut limiter la performance, le contrôle des coûts et l’adaptabilité. « Si vous vous retrouvez lié à un seul prestataire, vous pourriez avoir des problèmes quelques mois plus tard », déclare Allen. « Un autre prestataire pourrait surgir de nulle part avec une nouvelle innovation incroyable et vous passeriez à côté. Nous pensons que l’optionnalité du routage des modèles est fondamentale. »

Couche d’orchestration

La couche d’orchestration gère la boucle de l’agent. Elle transmet le contexte au modèle, achemine les appels d'outils, stocke l'état intermédiaire, gère les nouvelles tentatives et détermine si le processus doit continuer, s'arrêter, être remonté ou transmis à un autre agent.

Module de planification

Le module de planification décompose un objectif en étapes plus petites. Pour une requête telle que « trouver pourquoi les revenus sont en baisse dans la région Nord-Est », l’agent peut prévoir d’identifier la définition de la métrique pertinente, d’exécuter une requête sur les revenus récents par segment, de les comparer aux périodes précédentes, d’inspecter la fraîcheur du pipeline et de vérifier si une table source a été modifiée. Dans un agent plus simple, la planification peut se faire une étape à la fois. Dans un agent plus complexe, celui-ci élabore un plan à plusieurs étapes à l’avance et le révise au fur et à mesure que les résultats des outils lui parviennent.

Architecture de mémoire

La mémoire donne à l’agent une continuité. La mémoire à court terme conserve l’état immédiat de la tâche : la requête de l’utilisateur, les sorties des outils, les contraintes, les documents récupérés et les échanges précédents de la conversation. La mémoire à long terme stocke des connaissances réutilisables, telles que les préférences de l’utilisateur, les décisions précédentes, les définitions spécifiques à l’organisation ou les problèmes résolus. L’architecture de mémoire détermine ce qui est stocké, comment cela est récupéré, combien de temps cela persiste et quelles parties de la mémoire sont disponibles pour quel agent.

Intégration d’outils

L’intégration d’outils connecte l’agent aux systèmes où le travail s’effectue. Ces outils peuvent inclure des bases de données, des index de recherche, des référentiels de code, des systèmes de gestion de tickets, des applications CRM, des moteurs de processus, des magasins de documents ou des API internes. L'appel de fonction donne au modèle un moyen structuré d'invoquer ces outils, tandis que des normes telles que MCP émergent pour normaliser la façon dont les agents découvrent et utilisent les capacités externes.

Plan de contrôle

Le plan de contrôle est la couche de plateforme gouvernée qui connecte les données, les modèles, les outils et les processus d’entreprise, tout en appliquant les autorisations, en acheminant les actions, en consignant l’activité et en gérant le fonctionnement des agents à travers les systèmes. Il définit également des limites de coût et de latence, et gère les approbations humaines. Même lorsqu’un agent opère sur des données gouvernées au sein d’une plateforme telle que Snowflake, le contenu récupéré, les prompts des utilisateurs et les sorties des outils doivent toujours être traités comme des entrées d’un processus agentique, et non comme des instructions que le modèle peut suivre aveuglément.

Pour les agents d’IA d’entreprise, cette couche n’est pas une infrastructure optionnelle. C’est ce qui transforme un processus piloté par un modèle en un système qu’une organisation peut gouverner en toute confiance.

Dispositif d’évaluation et d’optimisation

Un dispositif d’évaluation et d’optimisation teste les performances d’un agent sur des tâches réelles, repère ses échecs et aide les équipes à améliorer le système sans dépendre de réglages manuels ponctuels. Au lieu de juger l’agent uniquement sur sa réponse finale, le dispositif peut évaluer le plan, le contexte récupéré, les appels d’outils, les résultats intermédiaires, les coûts, la latence et le résultat final.

Dans les implémentations plus avancées, le dispositif peut également proposer des modifications aux instructions de l’agent, aux outils, aux modèles sémantiques, aux prompts ou à la configuration du processus, puis tester ces modifications sur des jeux de régression et d’évaluation avant leur mise en production. L’amélioration de l’agent devient ainsi une boucle gouvernée : évaluer, diagnostiquer, modifier, tester et ne conserver que les changements qui améliorent les performances sans altérer le comportement existant.